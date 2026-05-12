Nicolás Da Campo valoró el dominio de Sport Boys ante Universitario: “Futbolísticamente, faltamos el respeto a los tricampeones”

El volante del equipo 'rosado' dio su análisis personal y valoró el dominio del equipo ante el rival 'crema'. (Video: Jax Latin Media)

Sport Boys no pudo aprovechar la ventaja numérica tras la temprana expulsión de José Carabalí y terminó igualando sin goles ante Universitario de Deportes en el Estadio Miguel Grau del Callao. El cuadro ‘rosado’ dominó varios pasajes del encuentro, insistió hasta el final y generó situaciones, pero no logró reflejar su superioridad en el marcador. Nicolás Da Campo, figura de los chalacos, ofreció su análisis personal tras el partido.

El volante argentino ofreció su análisis al finalizar el compromiso y fue directo al reconocer que el equipo dejó pasar una oportunidad importante para sumar de a tres puntos en casa. Da Campo explicó que la expulsión condicionó el desarrollo del encuentro, ya que la ‘U’ optó por replegarse con un hombre menos, lo que complicó los espacios para el conjunto local.

PUBLICIDAD

“Ellos con un hombre de menos se iban a replegar. Yo creo que cualquier equipo lo hace, pero también nosotros forzamos eso moviéndole la pelota. En ningún momento ellos tuvieron la posesión del balón, lo cual no indica nada, porque al fin y al cabo salió cero a cero el partido. Cuando en un equipo son diez defendiendo, es difícil, se nos complicó. De todas maneras, intentamos, buscamos lo mejor”, señaló.

Da Campo fue autocrítico con el resultado y aseguró que el empate dejó sensaciones de derrota dentro del plantel rosado, considerando el trámite del juego. “Hay que seguir entrenando, levantar la cabeza, porque la verdad es que hoy perdimos dos puntos. Sin duda dejamos pasar una chance. El vestuario recién estaba golpeado, estábamos tristes y no logramos ganar”, afirmó.

PUBLICIDAD

Nicolás Da Campo fue titular en el duelo ante Universitario en el Callao. Crédito: Liga 1

“Les faltamos el respeto a los tricampeones”

Más allá del empate amargo en el Callao, Nicolás Da Campo valoró el rendimiento de Sport Boys ante Universitario, asegurando que el equipo logró someter a un rival de jerarquía, aunque sin poder concretar la superioridad en el marcador. El volante argentino dejó además una frase que generó repercusión.

“Hoy nos vamos tristes con el empate, queríamos ganar. Eso se vio reflejado desde el minuto uno, que lo fuimos a buscar para adelante. Con el respeto que se merece, que son tricampeones, pero nosotros futbolísticamente les faltamos el respeto porque lo metimos en un arco. Entonces, hay que mejorar y ver en qué decisiones fallamos para no haber ganado el partido”, expresó el mediocampista.

PUBLICIDAD

Sport Boys y la lucha en la tabla

Sport Boys atraviesa una situación complicada en la tabla de posiciones de la Liga 1 2026, peleando en la parte baja y con la presión del descenso cada vez más cerca. Sin embargo, Da Campo aseguró que el grupo intenta mantenerse enfocado en el rendimiento más que en la ubicación del club.

“Esto es fútbol. Nosotros no estamos viendo la tabla, de estar peleando el descenso. Queremos sumar puntos, si ganas dos o tres partidos seguidos, te pones en zona de copa. Entonces, es cuestión de ser un poquito más regular nosotros, de engranar esos resultados e irnos para adelante. Entonces, hoy no nos preocupa la tabla, nos preocupa el funcionamiento y el resultado”, explicó.

PUBLICIDAD

Fue empate sin goles en el estadio Miguel Grau del Callao, en un resultado que no le sirve a ninguno - Crédito: L1MAX.

El volante también reconoció que el equipo ha sentido la presión de la situación actual, lo que influye directamente en la toma de decisiones dentro del campo. “Siento que nos está faltando tranquilidad. Nadie quiere estar en la situación que estamos y eso a la hora de jugar se siente, porque todos queremos ayudar. Hoy vieron un equipo solidario con el compañero, todos brindándose al máximo, al 100%. Hay que seguir luchando”, sentenció.