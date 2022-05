Nataniel Sánchez recuerda la denuncia de acoso sexual de Mayra Couto contra Andrés Wiese

Nataniel Sánchez habló por primera vez sobre el mediático enfrentamiento entre Mayra Couto y Andrés Wiese. (Foto: Composición Infobae)

Al Fondo Hay Sitio próximamente estrenará su novena temporada; sin embargo, tendrá una importante baja. Durante una entrevista con Jackie Ford, Nataniel Sánchez aseguró que no volverá a interpretar a Fernanda de las Casas. Sin embargo, dijo que guarda los mejores deseos de la producción de América Televisión, en donde conoció y formó amistad con varios de sus compañeros, entre ellos Erick Elera, Andrés Wiese, Mónica Sánchez y más.

Al respecto, la entrevistadora le recordó la polémica denuncia por acoso sexual que interpuso Mayra Couto (Grace Gonzáles) contra Andrés Wiese (Nicolás de las Casas). Como se recuerda, en el 2020, la actriz contó que sufrió tocamientos indebidos por su compañero de reparto durante las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio . Además, lo acusó de haberle hecho bullying porque no aceptó ser besada por él durante un viaje a Nueva York.

Mayra Couto y Andrés Wiese dieron vida a Grace Gonzáles y Nicolás de las Casas, una de las parejas más populares de AFHS. (Foto: América TV)

“¿Qué piensas de estos escándalos que pasaron dentro de las grabaciones? Hubo una polémica muy grande con Andrés Wiese y Mayra”, señaló Jacki Ford, personaje interpretado por Arturo Chumbe. Muy tranquila, Nataniel respondió que jamás habló sobre ese tema porque “hay que tener mucho cuidado antes de opinar porque nunca vamos a estar en el pellejo de Mayra o en el de Andrés”.

“A mí lo que me indigna es la facilidad de la gente con que abre la boca para opinar, cuando los dos son seres humanos, tienen familia y son los únicos que pueden saber la verdad”, expresó en el programa de YouTube.

Aunque no quiso poner de lado de ninguno, aseguró que ella hubiera levantado la voz de protesta si hubiese presenciado algún tipo de acoso sexual en el set. “Si yo hubiera visto algo, cualquier cosa, de injusticia, de falta de respeto, tú me conoces, yo no me quedo callada y no me voy a hacer ojos ciegos jamás de nada que me parezca injusto o que es incorrecto ”.

DENUNCIA ARCHIVADA

En el 2020, se abrió una investigación a Andrés Wiese por acoso sexual a la actriz Mayra Couto y a una joven a quien conoció por redes sociales. Casi dos años después, el actor nacional usó su cuenta de Instagram para comunicar que ambos casos fueron archivados después de ser investigado por las autoridades.

“Hoy, 9 de febrero del 2022, después de un poco más de año y medio, el Ministerio Público acaba de comunicarme, a través de mi abogado, que ambas investigaciones interpuestas en mi contra se han archivado finalmente ”, inició en un mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

“Hemos cumplido con demostrar ante la ley (y no de manera mediática cómo empezó todo esto) mi inocencia y que jamás cometí algún delito. Errores sí, pero jamás un delito. No puedo explicar el alivio que siento”, añadió.

El joven resaltó que la justicia tarda pero llega, siendo esta noticia un alivio no solo para él, sino también para sus seres queridos. “Por fin la pesadilla se acabó. Para mí, para mi familia y para las personas que me conocen, que me quieren de verdad y que jamás dudaron de mi inocencia. La justicia tarda, pero llega... y llega para todos”, sostuvo.

Andrés Wiese comunicó que investigaciones contra él fueron archivadas. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ NO VOLVERÁ A AL FONDO HAY SITIO?

Nataniel Sánchez señaló que, aunque muchos señalaron que su regreso al Perú estaba relacionado con Al Fondo Hay Sitio, lo cierto es que ella no volverá porque la serie cumplió un ciclo y porque tiene una vida en España. “Se tratan de varios factores por los que yo he decidido no participar. Para empezar, considero que AFHS cumplió su etapa, quiero mantenerlo en mi corazón ”, comentó en un principio.

La popular ‘Fernanda’ recalcó que ha realizado varios sacrificios en España para avanzar en su carrera, por lo que ha decidido no volver al Perú para realizar lo mismo que hacía años atrás. “Yo me he abierto camino sola en España. Cuatro años de mi vida luchándola y tener una oportunidad chiquita y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo , AFHS es el personaje que hice hace 6 años. Hay que pensarlo un poco. He sacrificado mucho”, sentenció.