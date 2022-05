Nataniel Sánchez revela por qué decidió no volver a Al Fondo Hay Sitio: “Cumplió su etapa”

Nataniel Sánchez no volverá a Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Instagram)

Al Fondo Hay Sitio inició sus grabaciones en el norte del Perú y pronto verá la luz con nuevas novedades; sin embargo, no todos sus personajes principales estarán presentes, pues varios actores y actrices comunicaron que no volverían a la nueva temporada de la serie por diferentes motivos.

Nataniel Sánchez fue una de las artistas desde que un primer momento indicó que no estaría en la novela por sus proyectos personales, pues se sabe que desde que salió de AFHS se mudó a España con el objetivo de buscar nuevas y mejores oportunidades.

“ Yo no voy a ser parte del elenco de Al Fondo Hay Sitio ”, comentó la actriz en el programa de YouTube ‘Soy Jackie Ford’, descartando de manera tajante su participación, esto pese a que los fans de la serie pensaban que podía estar presente.

En dicha entrevista, Nataniel Sánchez señaló que aunque muchos señalaron que su regreso al Perú se encontraba relacionado a su regreso a Al Fondo Hay Sitio, lo cierto es que ella no va a regresar a una serie que acabó hace 6 años, además que tiene una vida en España.

“ Se tratan de varios factores por los que yo he decidido no participar. Para empezar, considero que AFHS cumplió su etapa, quiero mantenerlo en mi corazón ”, indicó la actriz.

La popular ‘Fernanda’ recalcó que ha realizado varios sacrificios en España para avanzar en su carrera, por lo que ha decidido no volver al Perú para realizar lo mismo que hacía años atrás.

“Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España, yo no tengo familia allá, yo me he abierto camino sola en España. Cuatro años de mi vida luchándola y tener una oportunidad chiquita y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo, AFHS es el personaje que hice hace 6 años . Hay que pensarlo un poco. He sacrificado mucho”, sentenció.

ERICK ELERA FELIZ DE REGRESAR A AL FONDO HAY SITIO

Las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio empezaron en Punta Sal y los fans de la recordada serie se encuentran emocionado por ver las sorpresas que viene preparando América Televisión para su esperado estreno.

Asimismo, algunas actores volverán a trabajar juntos luego de varios años y otros volverán a dar vida a sus intrépidos personajes, como es el caso de Erick Elera, quien será una vez más Joel.

“ Ha sido emotivo y mágico volver a vestirme como Joel, en hacer esa tonadita de voz. Es como estar poseído ”, mencionó el querido actor de televisión, quien ha tenido que bajar de peso.

