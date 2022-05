Magaly Medina llama “mezquina” a Tula Rodríguez por herencia: “Se oculta con la edad de su hija”

Magaly Medina arremete contra Tula Rodríguez por herencia de Javier Carmona. (Foto: Instagram)

Magaly Medina expresó su indignación contra Tula Rodríguez, señalando que ella se excusa con la edad de su hija para no ponerse de acuerdo con los hijos mayores de Javier Carmona. Como se recuerda, Lucas y Tadeo indicaron que no notan intención en la conductora de llegar a una decisión en conjunto respecto a la herencia del exgerente de TV.

La periodista se refirió a las palabras de Tula por el Día de la Madre, donde señaló que ella no toma las decisiones sola. Como se recuerda, la actriz no pudo evitar emocionarse al recibir una sorpresa de su pequeña Valentina en una edición de En Boca de Todos.

“Yo lo único que quiero es que esta niña que está acá sea una mujer independiente, hacerla única, hacerla genuina, que nada le afecte. Cometo errores, ella lo sabe, hablamos de todo y cuando te digo de todo es de todo porque ella ya es grande y hay cosas que no se pueden ocultar”, señaló en aquel momento Tula Rodríguez.

“Y sí hay decisiones que también se toman, son con ella porque ya ella tiene palabra, ella ya me dice mamá, no quiero que hagas esto, o sea, ella ya sabe que todas las decisiones ya no las tomo sola, así que todo es por ti y para ti, princesa”, acotó.

MAGALY MEDINA LLAMA “MEZQUINA” A TULA RODRÍGUEZ

Magaly Medina no dudó en reaccionar a las palabras de Tula Rodríguez y le recordó el enfrentamiento que tiene con los hermanos Carmona y una herencia del exgerente de TV.

“Ella se oculta bajo la edad de su hija para hacer lo que le da la gana y no hacer lo que los deudos de su (fallecido) marido le están pidiendo, que la herencia se reparta ya y saber cuanto de plata hay en el banco, pero quién sabe si ya no hay nada”, dijo Magaly.

Asimismo, señaló que quien toma las decisiones es ella y que su intención es no parecer mezquina ante su hija. Sin embargo, a ella sí le parece que lo es, sobre todo “con el dolor y la herencia que, será poca para ella, no le parecerá mucho”.

“Tu hija es menor de edad y en un caso de adulto. Los adultos tienen que tomar las decisiones. Tu hija podrá decirte, yo no quiero que compartas mi herencia con mis hijos mayores, pero tú eres la pensante”, indicó la conductora de Magaly TV La Firme.

“Se supone que tú eres la adulta y tú no querrás parecer ante tu hija como una mezquina, entonces le dices: ‘No hija, la herencia es de los cuatro, así que vamos a tomar la decisión, juntos, todos, los que quisimos a tu padre, para dividir como él hubiera querido, en paz y tranquilidad contigo. Eso es lo que ella debería enseñarle a tu hija y no escudarse en una hija menor”, acotó.

Tula Rodríguez quiso tener un segundo bebé con su difunto esposo. (Foto: Instagram)

TULA RODRÍGUEZ SE CASÓ POR BIENES SEPARADOS

La primera vez que reveló Tula Rodríguez que se había casado por bienes separados fue en el set de Magaly Medina, cuando recién había contraído nupcias con el gerente de TV. La conductora le preguntó aquel día lo que tanto se rumoreaba. De inmediato y sin problemas, la exvedette indicó que era cierto, y que fue una decisión que tomó con Javier Carmona.

Sin embargo, la siguiente interrogante era: ¿de quién partió la iniciativa? Tula tampoco dudó en contestar y aceptó que ella fue quien pidió considerar esa medida, pues era una manera de cuidar lo que había ganado durante todo su tiempo de soltera, y que también era un derecho que le correspondía a su esposo, cuidar lo que tenía antes de conocerla.

“Yo soy de las mujeres que nunca ha dejado de trabajar. Sí (pedí casarme con bienes separados), de hecho le pregunté cómo hacemos con el tema del matrimonio”, indicó Tula Rodríguez a Magaly Medina en una entrevista en el 2012.

Tula Rodríguez y la vez que reveló que se casó por bienes separados. (Video: Youtube)

¿QUÉ BIENES TENÍA TULA RODRÍGUEZ ANTES DE CASARSE?

En esta entrevista, Magaly Medina confesó que fue muy prejuiciosa respecto a la situación económica de Tula Rodríguez, pensando, incluso, que era Javier el que quería cuidar su patrimonio. Sin embargo, se quedó con la boca abierta al ver cuántos inmuebles tiene él y cuántos tiene ella.

Y no era para menos, pues en Registros Públicos se le leía que la conductora de En Boca de Todos antes de casarse tenía una casa en Naplo, un departamento en Santiago de Surco, un departamento en Chacarilla, un inmueble de dos pisos (su spa) en Santa Catalina, además de más locales como Trujillo, Iquitos, dos lugares alquilados en Centro de Lima y otro en la Av. Canada.

Magaly Medina señaló que al ver la situación de Javier Carmona, se quedó pasmada, pues solo vio una casa, lugar donde se realizó su boda con la exvedette.

