Andrés Wiese desmiente haberle sido infiel Janick Maceta con supuesto ‘sexting’ a fan: “Son chats antiguos”

Andrés Wiese se defendió de las acusaciones de supuesta infidelidad a Janick Maceta con fan. (Foto: Instagram)

Andrés Wiese se encuentra vacacionando en Tailandia junto a Janick Maceta, quien sería su nueva pareja sentimental. Sin embargo, su romántico viaje fue interrumpido por una desagradable noticia: una página lo acusó de serle infiel a la exreina de belleza, ya que le habría enviado videos íntimos a una fan en marzo de este año, algo que él niega tajantemente.

Según el Twitter de MissesDelPerúOf, el recordado Nicolás de las Casas de Al Fondo Hay Sitio habría sostenido una conversación subida de tono con una usuaria, la cual no quiso revelar su nombre, el 19 de marzo de este año, dos días antes de viajar al continente asiático con Janick. Cabe resaltar que los rumores de un acercamiento con la Miss Perú 2020 iniciaron en enero.

Además, y según la información rebotada por Magaly TV La Firme, el actor de Junta de Vecinos habría intercambiado videos íntimos con la muchacha, los cuales fueron censurados al público. Pero no solo eso, también se mostró un chat proporcionado por la página ya mencionada donde Wiese habría negado estar en una relación amorosa con la exreina de belleza.

“Ella no quiere denunciarlo. Solo se estaba riendo como le ven la cara a la Janick. Encima Andrés le dijo que no estaba con Janick, por eso ella fue a su depa”, fue la conversación de una supuesta amiga de la usuaria con el dueño de la página MissesDelPerúOf.

Andrés Wiese es acusado de serle infiel a Janick Maceta con supuesto ‘sexting’ a fan. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

ANDRÉS WIESE DESMIENTE GRAVES ACUSACIONES

Luego de haberse emitido el informe de Magaly TV La Firme, el artista nacional decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para desmentir haber engañado a Janick Maceta con una usuaria. Según su comunicado, las conversaciones difundidas no son recientes y solo estarían buscando perjudicar su imagen ante el público.

“Es realmente muy bajo lo que están tratando de hacer. Están pasando un chat y videos que no corresponden a este año y están mintiendo. Ni siquiera se toman la molestia de investigar antes de salir a tratar a una persona por morbo y dañar a sus seres queridos ”, escribió en un inicio en sus historias de Instagram.

“Repito, esas conversaciones son pasadas y voy a exigir un peritaje para confirmar que todo esto es una difamación (otra vez). Yo tengo la conciencia tranquila y la persona que está a mi lado confía en mí, pero no me parece esto ”, añadió en su pronunciamiento.

Finalmente, le lanzó una advertencia a las páginas que lo han acusado de supuesto ‘sexting’ hacia una fan, entre ellos el programa de Magaly Medina por difundir las supuestas pruebas sin verificar su autenticidad: “Espero que demuestran que todo lo que han mostrado es de este año, y no al año pasado cuando estaba soltero. Basta, por favor”.

Comunicado de Andrés Wiese. (Foto: Captura Instagram)

DENUNCIA POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL FUE ARCHIVADA

En febrero de este año, Andrés Wiese usó su cuenta de Instagram para comunicar que la denuncia por presunto acoso sexual a una menor de edad fue archivado después de casi dos años de investigación.

“El Ministerio Público acaba de comunicarme a través de mi abogado, que ambas investigaciones interpuestas en mi contra se han archivado finalmente”, escribió Andrés Wiese en su red social para luego añadir: “Hemos cumplido con demostrar ante la ley (y no de manera mediática cómo empezó todo esto) mi inocencia y que jamás cometí algún delito. Errores sí, pero jamás un delito. No puedo explicar el alivio que siento”.

Tras ello, el joven resaltó que la justicia tarda pero llega, siendo esta noticia un alivio no solo para él, sino también para sus seres queridos. “Por fin la pesadilla se acabó. Para mí, para mi familia y para las personas que me conocen, que me quieren de verdad y que jamás dudaron de mi inocencia. La justicia tarda, pero llega... y llega para todos”, sostuvo.

Andrés Wiese comunicó que investigaciones contra él fueron archivadas. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: