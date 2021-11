Arturo Chumbe furioso cuando le recuerdan a El Gran Show: “No existe en mi vida”

Arturo Chumbe no reacciona de buena manera cuando le hablan de Reinas del Show. (Foto: Esto es Guerra/ GV Producciones)

Tras ser retirado de El Gran Show por un supuesto enfrentamiento con Maricielo Effio, Arturo Chumbe ha dado por cerrado y hasta olvidada su experiencia en el programa de Gisela Valcárcel como jurado. Así lo dejó ver durante su participación en un programa de YouTube.

Como se recuerda, el coreógrafo en el 2012 señaló que fue separado de Reinas del Show tras trabajar 5 años con la producción de Gisela Valcárcel. Asimismo, dio algunos detalles de por qué habrían tomado esta decisión.

“Me da mucha lástima que esta vez la competencia sea tan dura y que algunas personas se hayan tomado a pecho el cargo que ejercen. Belén Estévez y Maricielo Effio son coach del concurso cada una con dos coreógrafos a su disposición. Hoy empezaron mis ensayos, le comenté (a Maricielo) que me dejara trabajar como siempre porque por más que fuera la coach tenía que dejar el trabajo de uno y que en los siguientes días podía corregir algo movimiento obviamente consultándomelo”, contó Chume en su momento a RPP Noticias.

Arturo contó en esta entrevista que Maricielo se habría ido a quejar con la producción, quien no aceptó su trayectoria.

“Ella hizo lo que le dio la gana. Estuve cinco años con el programa, representándolo en México. No sé como le aceptan el engreimiento pese a que nunca ganó el concurso. Qué pena que por su engreimiento me saquen del programa”, dijo.

“Tengo la suficiente trayectoria y debería dejarme trabajar y después hacer sugerencias. El coreógrafo soy yo y ella no debería tomar esa actitud. No le he faltado el respeto ni la he ofendido, el público me está apoyando en las redes sociales, no soy ningún cualquiera, me da mucha pena la actitud que está tomando esta señora. Terminé mi ensayo, aparentemente las cosas iban a quedar ahí (la discusión), pero me llamaron hace un rato para decirme que ya no estaba en el programa”, acotó.

NADA CON EL GRAN SHOW

Después de ello, Arturo Chumbe ha sabido destacar en su carrera, además de ser invitado como jurado en una variedad de programas. Sin embargo, cuando se le toca el tema, todo parece indicar que no le sienta nada bien. Así lo dejó ver durante un programa de YouTube, de Moloko Podcast, donde el coreógrafo fue invitado para que defina al ganador de un bailetón.

Tras elegir a Tommy Portugal en uno de los bailetones, el cantante señaló que estaba bastante nervioso, pues lo había calificado el jurado de El Gran Show, palabras que no toleró Chumbe.

“Estaba nervioso porque han traído un jurado de El Gran Show”, dijo Tommy Portugal, siendo interrumpido por Arturo. “No”, gritó el coreógrafo. “Ah, ya no, ya”, respondió el cantante bastante avergonzado. “Perdón, perdón”, acotó. A lo que Chumbe respondió: “El Gran Show no existe en mi vida, por favor, no”.

El cantante continuó con su discurso agradeciendo el logro, tratando de barajar este tenso momento.

Ver desde el minuto 7.