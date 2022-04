¿Mayra Couto estará en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio? Esto fue lo que dijo

Mayra Couto envió un mensaje a sus compañeros de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Instagram / América TV)

El regreso de Al Fondo Hay Sitio tiene más que emocionados a todos los fanáticos que vibraron con la historia de Los Gonzales y Los Maldini. En diciembre del 2021, América TV sorprendió al transmitir un adelanto de la nueva temporada de la teleserie y desde entonces sus seguidores han estado atentos a cualquier novedad.

Tal es el caso de Mayra Couto, quien se pronunció por primera vez sobre la novena temporada de la serie con la que alcanzó la fama gracias a su recordado personaje de “Grace Gonzáles”. Su participación en la producción nacional era incierto, ya que después de acusar de acoso sexual a Andrés Wiese se especuló que no volvería a actuar.

Sin embargo, el último sábado 17 de abril, la actriz utilizó sus redes sociales para seguir aumentando los rumores y dejar entrever que no estaría en Al Fondo Hay Sitio este 2022. A través de su cuenta oficial de Instagram, la peruana publicó un vídeo y envió un mensaje a sus compañeros con los que compartió escena desde el 2009 al 2016 deseándoles lo mejor en el inicio de las grabaciones.

“Al fondo hay sitio vuelve con todo en 2022 y, desde Colombia, quiero desearle el mejor de los éxitos a mis compañeros . ¡Ya quiero ver la evolución de personajes como la Tere!”, escribió la artista junto a un clip del detrás de cámaras de una escena que grabó hace varios años cuando su personaje se recupera y podía volver a caminar.

Rápidamente, su publicación causó la reacción de sus seguidores y de la actriz Madgyel Ugaz, quien le pidió que vuelva de las tierras colombianas para que se integre al elenco. Recordemos que Mayra Couto se encuentra en el extranjero desde hace varios años.

“Hermana, te amo!... La Tere: ‘yo quiero que mi sobrina la Grace regrese de Colombia, y tengamos esas conversaciones en mi habitación en donde ella me cuenta sus historias, y yo lo aconsejo porque soy el hada madrina del amor’”, se lee como comentario por parte de la actriz.

(Foto: Instagram)

Cabe resaltar que, el actor Gustavo Bueno en una entrevista con Infobae señaló que Maya Couto sí quería volver a actual en Al Fondo Hay Sitio. “Según yo sé, Mayra Couto quería volver, pero no sé si dentro del esquema que han planteado funcione su personaje, eso depende de los guionistas. Pero a mí me dieron a entender que Mayra quería participar, de ahí no sé más”.

Lo cierto es que hasta el momento que tiene confirmada la actuación de Yvonne Frayssinet (Madame), Adolfo Chuiman (Peter), Lazlo Kovacs (Tito), Magdyel Ugaz (La Tere), Erick Elera (Joel), Gustavo Bueno (Don Gilberto), Carlos Solano (Félix Panduro) y David Almandoz (Pepe González).

¿NATANIEL SÁNCHEZ VOLVERÁ A AL FONDO HAY SITIO?

Nataniel Sánchez (Fernanda de las Casas) informó a través de sus redes sociales que no participará en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio debido a los compromisos que tiene en España, donde ahora radica.

“Yo no voy a volver a estar en Al Fondo Hay Sitio, si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no. No sé qué van a hacer. De mi parte, tengo compromisos aquí ya estipulados”, dijo cuando todavía no se confirmaba la novena temporada.

