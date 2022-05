Gisela Valcárcel niega mandar indirectas a Magaly Medina: “No se inventen cosas”

Gisela Valcárcel asegura que sus publicaciones no son indirectas a Magaly Medina. (Foto: Instagram / ATV)

¡Fuerte y claro! Gisela Valcárcel rechazó estar enviando indirectas a Magaly Medina. La popular ‘Señito’ utilizó sus redes sociales para dejar en claro que los mensajes que publica no son para la periodista. Esto se da luego de que ambas tuvieran un pequeño enfrentamiento tras el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

Como se recuerda, la rubia conductora calificó como “circo romano” a los ampays de la popular ‘Urraca’, quien no se quedó callada y salió a recordarle que a lo largo de los años la también empresaria ha tenido en sus programas a diferentes personas que han sido protagonistas de escándalos de infidelidad.

La mañana de este 04 de mayo, Gisela Valcárcel comenzó su día grabándose en su cuenta oficial de Instagram citando un versículo de la biblia que, posteriormente, múltiples usuarios señalaron que había sido una indirecta a la figura de ATV.

“Hay seis cosas que el Señor odia, no son siete las que detesta: el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia (...) Hoy empiezo el día diciendo que somos uno, como peruanos debemos unirnos”, dijo en sus historias.

NIEGA INDIRECTA A MAGALY MEDINA

Luego de varias horas, la dueña de GV Producciones volvió a grabarse mientras estaba en su oficina y señaló que todo lo que escribe o dice en su Instagram es porque desea compartirlo con sus más de 1 millón de seguidores.

“Las personas en Instagram suelen responder con una palabra, una frase, a otros. En mi caso, nada más lejano a mi realidad. Lo que pongo cada día tiene que ver conmigo y con algo que quiero compartir con ustedes”, se le escucha decir a Valcárcel.

“Hoy empieza a girar la idea de que yo le he enviado indirectas a una persona y no es verdad, es totalmente mentira, yo no tengo que enviarle indirectas a nadie, lo que digo lo digo directamente, si me provoca (...) Por favor no me inventen cosas les pido”, concluyó.

Gisela Valcárcel niega indirectas a Magaly Medina. (VIDEO: Instagram)

¿QUÉ DIJO GISELA VALCÁRCEL SOBRE LOS AMPAYS DE MAGALY MEDINA?

Gisela Valcárcel expresó su opinión tras los últimos ampays de Aldo Miyashiro y el comentarista deportivo, Óscar del Portal con Fiorella Méndez. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la conductora dejó entrever que estaba en contra de la polémica que originó el material de Magaly Medina.

“Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas es algo que se debe respetar y así sea mi marido no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana. Lo mismo que yo hago con los demás, es algo que harán conmigo”, comenzó diciendo la presentadora de TV.

La figura de América Televisión recordó que ella también sufrió de una infidelidad. “Y digo esto desde mi rol, el que alguna vez jugué cuando a mí me sacaron la vuelta, no tengo porque juzgar a mi marido públicamente, no tengo porque hacerlo”, expresó.

Finalmente, acotó que hay imágenes que no deberían transmitirse en televisión. “Hay imágenes que no debieran aparecer nunca frente a todos. Eso para mí no es correcto, si mi esposo me saca la vuelta y me enseñan un video está bien, si me quieren ayudar, pero ese video es íntimo, no tenemos que asistir a circos romanos si decimos que hemos evolucionado, digo”, escribió sobre su vídeo.

Gisela Valcárcel reflexiona sobre la infidelidad tras los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. VIDEO: Instagram

