Gisela Valcárcel tras ampay de Óscar del Portal: “La intimidad de las personas se debe respetar”

Gisela Valcárcel pide que se respete la privacidad de las personas. (Foto: Instagram)

Gisela Valcárcel no se quedó callada ante la gran polémica que ha generado nuevamente Óscar del Portal y Fiorella Méndez luego de que Magaly Medina difundiera las boletas electrónicas y registros de estadía del hotel donde se habrían hospedado en los meses de enero y febrero de este 2022.

La popular ‘Señito’ utilizó sus redes sociales para expresar su opinión ante los últimos ampays de Aldo Miyashiro y el comentarista deportivo. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la conductora se grabó este 27 de abril y calificó como “circo romano” a los acontecimientos que están remeciendo en la farándula peruana, dejando entrever que estaría en contra de lo que ha hecho Magaly Medina.

Asimismo, señaló que se debe respetar la privacidad de las personas, puesto que a ninguna mujer le gustaría que la infidelidad de su esposo se haga público y se comente en todos los programas de espectáculos.

“Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas es algo que se debe respetar y así sea mi marido no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana. Lo mismo que yo hago con los demás, es algo que harán conmigo”, comenzó diciendo la presentadora de TV.

La figura de América Televisión recordó que ella también sufrió de una infidelidad. Recordemos que su matrimonio con Roberto Martínez culminó luego de que se descubra que él le fue infiel. Incluso, la misma ‘Señito’ reveló que lo botó de la casa que compartían al descubrir que él estaba saliendo con la modelo Viviana Rivasplata.

“Y digo esto desde mi rol, el que alguna vez jugué cuando a mí me sacaron la vuelta, no tengo porque juzgar a mi marido públicamente, no tengo porque hacerlo”, expresó.

Finalmente, acotó que hay imágenes que no deberían transmitirse en televisión. “Hay imágenes que no debieran aparecer nunca frente a todos. Eso para mí no es correcto, si mi esposo me saca la vuelta y me enseñan un video está bien, si me quieren ayudar, pero ese video es íntimo, no tenemos que asistir a circos romanos si decimos que hemos evolucionado, digo”, escribió sobre su vídeo.

Cabe resaltar que, durante su pronunciamiento en redes, la dueña de GV Producciones no dudó en escribir algunas frases como “#Dignidad y respeto por la intimidad de otro” y que no busca una respuesta ni que aparezca en señal abierta, ya que solo está dando su opinión.

Gisela Valcárcel reflexiona sobre la infidelidad tras los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. VIDEO: Instagram

LAS NUEVAS PRUEBAS CONTRA ÓSCAR DEL PORTAL Y FIORELLA MÉNDEZ

Magaly Medina presentó la noche del 26 de abril en Magaly TV La Firme nuevas imágenes que demostrarían un acercamiento entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez, semanas antes de que se emitiera el tan sonado ampay, donde se ve a la comunicadora quedándose a dormir en el departamento del comentarista deportivo.

La conductora de TV reveló que a su producción le llegó algunas boletas de venta electrónica y registros de asistencia de un hotel en Miraflores donde se habría hospedado Óscar del Portal con Fiorella Méndez por varias noches durante los meses de enero y febrero del 2022.

“Los documentos han sido validados por nosotros con la Sunat porque quisimos saber si realmente estos comprobantes de pago existen y lo hicimos, son ciertos y verdaderos”, indicó la popular ‘Urraca’.

En otro momento, la periodista pasó a mostrar las fechas exactas que indicaban que el 24 de enero, ambos se registraron en la misma habitación hasta el 26 de enero de este 2022. Asimismo, otras visitas se dieron el 08 y 25 de febrero cuando Óscar del Portal regresaba de algunos viajes del extranjero. Según detalla el registro, los dos pagaron por habitaciones matrimoniales.

Óscar del Portal y Fiorella Méndez estuvieron en el mismo hotel varias veces, según pruebas de Magaly Medina. VIDEO: ATV

