Valeria Piazza, Melissa Klug, Ale Baigorria y otras famosas que decidieron congelar sus óvulos

Artistas que decidieron congelar sus óvulos. (Foto: Instagram)

Ellas tienen el control. En estos tiempos donde las mujeres han creado mayor conciencia sobre su propio cuerpo y restan importancia a los estándares de la sociedad, diferentes figuras de la televisión peruana han decidido congelar sus óvulos con el objetivo convertirse en madres en un futuro.

Una de las que recientemente se ha sumado a este grupo de artistas es Valeria Piazza, quien recientemente volvió a la conducción de TV tras su viaje por Europa. Ella confesó que desea casarse este año, pero que convertirse en madre no se encuentra entre sus planes por ahora.

“Yo me quiero casar este año, pero te voy a contar algo, he decidido esperar un poquito más para tener hijos, por eso este año voy a congelar mis óvulos ”, manifestó Valeria Piazza durante su conversación con Rebeca Escribens en ‘Más Espectáculos’.

Melissa Klug es otra de las artistas que ha decidido congelar sus óvulos para ser madre en un futuro. Ella señaló que uno de sus sueños es volver a convertirse en mamá, aunque esperar un tiempo para hacerlo, pues debe de estar muy segura.

“Yo no quiero tener dos hijos, sino una hija. He decidido congelar mis óvulos, criopreservarlos. Estamos en el proceso y cuando yo desee tenerla, y esté segura de ser mamá, lo descongelo ”, señaló durante su entrevista.

Otra famosa figura de la televisión que tiene planes a largo plazo sobre la maternidad es Paloma Fiuza. La brasileña también se sometió a este tratamiento médico para en un futuro ser mamá.

“Es el momento para hacerlo. Por ahora, aquí no voy a ser mamá, así que nada mejor que congelar los óvulos para estar más tranquila... Entre hombre y mujer me gustaría una mujer, pero creo que va a salir hombre”, comentó.

Rosángela Espinoza es una de las competidoras más jóvenes de Esto es Guerra, por lo que cuando ha sido consultada sobre sus deseos de ser madre, ella siempre ha señalado que sí le gustaría, pero que va a esperar que llegue el hombre ideal a su vida.

“ Voy a congelar mis óculos porque no va a ser con cualquiera. De todas maneras, va a venir (sobre conocer a alguien), lo bueno se hace esperar”, manifestó la ‘Chica Selfie’.

Isabel Acevedo se animó a contar detalles de sus planes acerca de la maternidad. Si bien le gustaría convertirse en madre de una niña, aclaró que prefiere esperar porque está enfocada en otros proyectos, y habló sobre la posibilidad de congelar sus óvulos.

“ No sería mala idea congelar mis óvulos, porque yo prefiero estar más preparada psicológicamente y disfrutar un poco más la etapa en la que estoy ahora . Tengo varias amigas que lo han hecho”, sostuvo la popular ‘Chabelita’.

A principios de julio del 2020, Alejandra Baigorria comentó que estaba en tratamiento para congelar sus óvulos y se había asesorado con un médico: “ Si no llega el ‘príncipe azul’, que no creo que aparezca, tengo la posibilidad de ser madre ”, comentó al diario Trome.

Por otro lado, ha reiterado que no está soñando con casarse ya que su compromiso no fue como lo esperaba. “Ya se ‘pinchó’ el globo, ya tuve anillo y me di cuenta de que no es un cuento de hadas”, concluyó.

