Korina Rivadeneira sobre la ‘fama’ de infiel de Mario Hart: “Se la ganó a pulso”

Mario Hart ha sido una de las personas que ha comentado en vivo el ampay de Aldo Miyashiro donde se evidenció una infidelidad a su esposa Érika Villalobos, pues estaba besando a su exreportera Fiorella Retiz. Esto no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien criticó sus comentarios y recordó que él también le había sido infiel a Lesly Shaw cuando estaban en una relación sentimental.

Recordemos que el piloto confesó que había terminado su romance con la cantante peruana porque se besó con Olinda Castañeda. “Me toca reconocer y asumir mi error. Cometí un grave error. De repente el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amo”, expresó el chico reality en el 2016.

Es por ello que las cámaras de América Espectáculos abordaron a Korina Rivadeneira para consultarle su opinión sobre las recientes criticas que ha recibido el padre de su hija. Según dijo la venezolana, él solo se ganó su “fama” de ser infiel.

“Mario se ganó su fama a pulso propio”, dijo entre risas y, posteriormente, explicó que el piloto ha cambiado su forma de pensar. “Mario ahora es otra persona, yo confió plenamente en él. Yo siento que él me ama muchísimo y que sería incapaz de hacerle algo así a su familia“.

“Él me ha enseñado que el amor es una decisión y cada vez que nosotros pasamos por bajos, él me impulsa para hacer algo para que volvamos a sentir ese amor fuerte y bonito”, añadió.

Recordemos que los exchicos realities tienen poco más de 5 años de relación y fruto de su amor, nació su primer hija y hoy en día están a la espera del nacimiento de su segundo primogénito, al que llamarán Mario. Ambos han demostrado ser una de las parejas más sólidas de la farándula peruana.

KORINA RIVADENEIRA SACA CARA POR VANIA BLUDAU

Korina Rivadeneira fue presentada en el set de América Hoy como la mejor amiga de Mario Irivarren, afirmación que la venezolana no dudó en desmentir. Sin embargo, señaló que sí ha tenido oportunidad de compartir con él cuando viajó a Colán junto a Vania Bludau. En aquel entonces, la joven señaló que no vio ninguna escena de celos en la pareja, sin embargo, si notó algunos detalles que no le gustaron.

“No vi escenas de celos para nada, siempre estaban contentos, por allí uno que otro comentario que a mí no me gustaba”, indicó la pareja de Mario Hart, quien al ser consultada, “¿de parte de quién?”, rápidamente contestó “de parte de Mario”. No obstante, resaltó que todos los que conocen a Mario Irivarren saben de su carácter complicado.

En otro momento, Korina reveló que conversó con Vania Bludau este domingo 1 de mayo, que aunque no le quiso contar qué es lo que vivió con su expareja, le aconsejó que tome acciones legales si lo cree necesario.

“Se que está pasando algo y lo único que le aconsejé que si fue algo delicado le recomendé tomar acciones legales, sino es mejor no decir nada a la prensa porque si no sucede lo que está pasando ahora”, indicó la joven, causando sorpresa en el set. Sin embargo, aclaró que solo está deduciendo, pues la exbailarina no quiso darle detalles.

Korina Rivadeneira dice que Mario Irivarren tiene un carácter difícil y le pide a Vania Bludau que avise a las autoridades si lo cree conveniente. (Video: América TV)

