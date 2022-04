Vania Bludau responde sobre supuestos maltratos de Mario Irivarren: “Tiene un carácter muy prepotente y tosco”

Mario Irivarren y Vania Bludau habrían evidenciado problemas en su relación en el programa En Esta Cocina Mando Yo. (Foto: Instagram)

No se calló nada. Vania Bludau se mostró bastante molesta con Mario Irivarren por haber opinado sobre el fin de su relación en un programa de televisión. La modelo señaló que el exchico reality mintió al decir que el término de su romance se dio por mutuo acuerdo.

“Me han querido pagar, yo no he tenido la necesidad de buscar pantallas, como lo hizo la otra parte y eso sí me fastidia. No puedes hablar por dos personas diciendo ‘sí, quedamos bien, terminamos los dos y fue de mutuo acuerdo’, ¡mentira! ”, dijo.

Asimismo, debido a las indirectas que publicó en su cuenta de Instagram, donde daba a entender que sufrió maltrato físico por parte de su expareja, un reportero de Amor y Fuego le consultó directamente si en algún momento hubo episodios de violencia en su relación.

“ Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco ”, comentó Vania Bludau visiblemente afectada por la pregunta, aunque luego negó haber sido agredida físicamente por Mario Irivarren.

“Tampoco es que sea maltrato físico, es que no se que tan físico podría ser, no ha habido violencia, pero sí han habido cosas toscas que a mi parecer no van con una relación sana y bonita”, acotó.

Para finalizar, Vania Bludau indicó que regresará a vivir a Miami luego de haber estado durante casi un año en Perú. Ella señaló que pese a la mala experiencia que tuvo al lado de Mario, ella siente que no desaprovechó el tiempo que estuvo en nuestro país ya que compartió bonitos momentos con su familia.

VANIA REVELA QUE SÍ PELEÓ CON MARIO EN DISCOTECA

Hace unas semanas el programa Amor y Fuego evidenció que entre Mario Irivarren y Vania Bludau existía un conflicto, pues la modelo abandonó en horas de la madrugada una discoteca al sur de Lima y no le importó caminar sola por las calles pese a la inseguridad.

En aquella ocasión, tanto Vania como Mario desmintieron que ella haya salido del local porque tuvieran una pelea; sin embargo, la exbailarina se animó a contar lo que realmente sucedió aquella noche.

“ Por eso me retiré sola, hay cosas que no aguanto y a mí no me gusta que me traten mal porque creo que nadie merece que lo traten mal ”, indicó. “Mi psicólogo dice, ‘no tiene que ser un asesino en serie para ser malo’”, agregó.

MARIO IRIVARREN SE PRONUNCIA

Luego de las confesiones de Vania Bludau, los reporteros de Amor y Fuego buscaron a Mario Irivarren para saber si todo lo que había contado Vania Bludau era cierto. El exintegrante de Esto es Guerra, lejos de negar cualquier maltrato contra su expareja, él prefirió guardar silencio.

“ A diferencia de ella, yo soy mucho más reservado con mis comentarios... Yo siempre mantengo la misma postura, cuando me preguntan por el tema lo esquivo y siempre digo que no voy a hablar de temas personales ”, indicó.

Vania Bludau se pronunció sobre los supuestos maltratos que habría recibido por parte de Mario Irivarren durante la relación que mantuvieron.

