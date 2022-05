Korina Rivadeneira sí le cree a Vania Bludau sobre Mario Irivarren: “Tiene un caracter complicado”

Korina Rivadeneira se refiere a Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

Korina Rivadeneira fue presentada en el set de América Hoy como la mejor amiga de Mario Irivarren, afirmación que la venezolana no dudó en desmentir. Sin embargo, señaló que sí ha tenido oportunidad de compartir con él cuando viajó a Colán junto a Vania Bludau. En aquel entonces, la joven señaló que no vio ninguna escena de celos en la pareja, sin embargo, si notó algunos detalles que no le gustaron.

“ No vi escenas de celos para nada, siempre estaban contentos, por allí uno que otro comentario que a mí no me gustaba”, indicó la pareja de Mario Hart, quien al ser consultada, “¿de parte de quién?”, rápidamente contestó “de parte de Mario”. No obstante, resaltó que todos los que conocen a Mario Irivarren saben de su carácter complicado.

“Todos los que conocemos a Mario sabemos que tiene un carácter fuerte y difícil, (es) tosco al hablar, él es muy directo. Y Vania es una persona muy sensible”, indicó. Sin embargo, tanto las conductoras como la psicóloga Lizbeth Cueva señalaron sobre la importancia de no normalizar estas palabras, pues éstas pueden resultar mucho más hirientes que un golpe.

En otro momento, Korina reveló que conversó con Vania Bludau este domingo 1 de mayo, que aunque no le quiso contar qué es lo que vivió con su expareja, le aconsejó que tome acciones legales si lo cree necesario.

“Se que está pasando algo y lo único que le aconsejé que si fue algo delicado le recomendé tomar acciones legales, sino es mejor no decir nada a la prensa porque si no sucede lo que está pasando ahora”, indicó la joven, causando sorpresa en el set. Sin embargo, aclaró que solo está deduciendo, pues la exbailarina no quiso darle detalles.

Korina Rivadeneira dice que Mario Irivarren tiene un carácter difícil y le pide a Vania Bludau que avise a las autoridades si lo cree conveniente. (Video: América TV)

VANIA BLUDAU DICE QUE MARIO IRIVARREN ES PREPOTENTE

Vania Bludau se mostró bastante molesta con Mario Irivarren por decir que el término de su romance se dio por mutuo acuerdo. Asimismo, se refirió al carácter del exintegrante de Esto es Guerra.

“Me han querido pagar, yo no he tenido la necesidad de buscar pantallas, como lo hizo la otra parte y eso sí me fastidia. No puedes hablar por dos personas diciendo ‘sí, quedamos bien, terminamos los dos y fue de mutuo acuerdo’, ¡mentira!”, dijo Vania bastante fastidiada a Amor y Fuego.

“Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco”, acotó Vania Bludau, negando al reportero agresión físicamente de parte Mario Irivarren.

“Tampoco es que sea maltrato físico, es que no se que tan físico podría ser, no ha habido violencia, pero sí han habido cosas toscas que a mi parecer no van con una relación sana y bonita”, acotó.

Vania Bludau se pronunció sobre los supuestos maltratos que habría recibido por parte de Mario Irivarren durante la relación que mantuvieron.

MARIO IRIVARREN SE PRONUNCIA TRAS ACUSACIÓN DE VANIA BLUDAU

Luego de las confesiones de Vania Bludau, los reporteros de Amor y Fuego buscaron a Mario Irivarren para saber si todo lo que había contado Vania Bludau era cierto. Ante ello, el exintegrante de Esto es Guerra prefirió guardar silencio, evitar negar o afirmar lo dicho por su expareja.

“A diferencia de ella, yo soy mucho más reservado con mis comentarios... Yo siempre mantengo la misma postura, cuando me preguntan por el tema lo esquivo y siempre digo que no voy a hablar de temas personales”, indicó.

