Korina Rivadeneira y Mario Hart revelan el nombre de su segundo hijo: ¿Se llamará como su padre?

Mario Hart y Korina Rivadeneira estuvieron en el set de En Boca de Todos este 11 de abril para participar de una secuencia de preguntas y respuestas. La feliz pareja reveló por fin el nombre que le pondrían a su segundo hijo tras una larga elección.

Como se recuerda, desde que se dio a conocer que la venezolana se encontraba embarazada de un varoncito, el exchico reality no ha dejado de expresar su emoción al saber que puede ponerle su mismo nombre; sin embargo, su esposa ha señalado en varias oportunidades que no estaba segura de ponerle a su pequeño el nombre ‘Mario’.

“Verdad o mentira que el segundo bebé se llamará Mario si o sí?”, preguntó Tula Rodríguez y lo que pocos esperaban es que los dos avanzaran a la palabra verdad, confirmando así que su primer hijo hombre llevará el nombre de Mario.

“Es la primera vez que lo acepta en vivo, que bueno que ya sea una realidad”, señaló el piloto de autos y a lo que la madre de sus hijos añadió: “Yo lo veo tan ilusionado con eso. Me he resistido hasta lo imposible, pero ya no se puede más. Se va a llamar Mario y punto”.

La noticia causó la sorpresa de todos los presentes en el set y no dudaron en felicitar al exintegrante de Esto es Guerra señalando que logró su objetivo, pues desde un principió él quiso ponerle su mismo nombre a su primogénito que está pronto a nacer.

Recordemos que la pareja reveló el pasado 14 de febrero que se convertirían en padres por segunda vez en sus redes sociales con una tierna publicación, sorprendiendo a todos sus seguidores e incluso a la familia Hart Rivadeneira, pues en una entrevista la modelo señaló que ella pensaba que no podía quedar embarazada nuevamente tan pronto.

KORINA RIVADENEIRA MUESTRA LA ECOGRAFÍA DE SU BEBÉ

Mario Hart y Korina Rivadeneira no dudan en compartir cada momento de su embarazo en las redes sociales. Esta vez, la exchica reality publicó la ecografía que se realizó a sus 12 semanas de gestación, en donde se puede ver con mayor detalle el rostro de su bebé.

Lo sorprendente es que, nuevamente, los genes de Mario Hart se impusieron, ya que el bebé tendría los mismos rasgos que su padre. “Ya he visto la ecografía y también se parece a Mario. La boquita la tiene igual a Lara como ella la tenía antes, la naricita es igual. ¡Dios mío!”, comentó la exintegrante de Esto es Guerra.

Ante ello, Mario Hart comentó: “Así es cuando eres fuerte... la fortaleza del gen de uno”. Asimismo, señaló que este debería llamarse como él para seguir la tradición de su familia, puesto que su padre se llama Mario Hart. “Me gustaría que mi hijo se llame Mario Hart y cuando lo vean o se escuche su nombre nos asocien. Puede ser una huachafada, pero me gusta”, sostuvo.

