Vanessa Quimper reacciona a mensaje que escribió Miguel Hidalgo sobre Óscar del Portal y ella

Miguel Hidalgo logra la reacción de Vanessa Quimper en mensaje sobre Óscar del Portal y ella. (Foto: Composición)

¡Sucedió lo insperado! Hace unos días, Miguel Hidalgo escribió un extenso mensaje sobre la relación de Óscar del Portal y Vanessa Quimper, señalando que los conoce y es consciente de lo mucho que se aman. Asimismo, indicó que son demasiado inteligentes para dejarse llevar de “historias y chismes”.

Como se recuerda, la pareja se encuentra distanciada luego que Magaly Medina difundiera un informe donde se muestran unas boletas de los cuartos de hotel que supuestamente Óscar del Portal y Fiorella Méndez reservaron para estar juntos.

Hasta el momento, ninguno de los involucrado se ha pronunciado. Se sabe que el periodista llora y sufre al ver que puede perder a su esposa, mientras que ella se quedó en Punta Cana en compañía de sus hijos. Además, Amor y Fuego indió que la mujer le puso un ultimátum para que se vaya de la casa.

Lo que sí ha hecho Vanessa Quimper es reaccionar al mensaje que escribió la expareja de Tilsa Lozano . La joven sorprendió al poner me gusta. ¿Estará de acuerdo con lo que dice Miguel Hidalgo en su Instagram?

Vanessa Quimper reacciona a mensaje que escribió Miguel Hidalgo. (Foto: Instagram)

¿QUÉ MENSAJE LE ESCRIBIÓ MIGUEL HIDALGO A ÓSCAR DEL PORTAL?

En la última semana de abril, Miguel Hidalgo sorprendió al publicar un mensaje sobre Óscar del Portal y Vanessa Quimper. , La expareja de Tilsa Lozano señaló que ambos son de su entorno, ya que conoce al periodista desde su infancia y a su esposa desde la universidad.

“Óscar del Portal y Vanessa Quimper. Buenas personas, buenos amigos y linda familia” , inició Hidalgo. “No quisiera entrometerme en temas personales ni en chismes, que buscan crear morbo y especular con respecto a la vida de los demás. Lo que si quisiera comentarles es las excelentes personas que son Óscar y Vanessa, a él lo conozco de niño, jugábamos fútbol juntos. Un tipo que solo le ha dado al trabajo con esfuerzo para tener lo que tiene. Por otro lado, Vanessa, compañera de la Universidad, mi pata en aquel entonces, una chica linda e inteligente. Luego después de mucho tiempo me enteré que estaban juntos y cómo me alegré por eso, los dos eran de mi entorno y la verdad que sé y sabía en aquel entonces que iban a ser una muy bonita pareja”, relató el padre de los hijos de Tilsa con el fin de poner en contexto lo que vendría después.

“Hoy por esas circunstancias de la vida se encuentran en un pequeño problema y digo pequeño porque estoy seguro que podrán superarlo, porque son tipos inteligentes, porque son una linda familia y lo más importante, porque se aman y ese amor es muy bonito y tiene luz, no dejen que se apague por cuentos o chismes que son solo parte de un negocio barato” , indicó Miguel en su cuenta de Instagram.

Miguel Hidalgo dedica mensaje a sus amigos Óscar del Portal y Vanessa Quimper. (Foto: Instagram)

MIGUEL HIDALGO CATALOGA COMO “ABSURDO” EL AMPAY A ÓSCAR DEL PORTAL

En otro momento, Hidalgo indicó que no es posible que una relación tan bonita se acabe por un absurdo. Asimismo, les pidió que esta experiencia les sirva para hacerlos más fuerte.

“Su historia, esa historia tan bonita, de compañeros, de amigos, de cómplices, de pareja, no se puede acabar por un absurdo como este . A ellos les duele no haber conseguido su separación, pues quizás todo esto los haga una pareja más fuerte y a partir de ahora esa llama de amor tan bonita que siempre han tenido se convierta en un halo de luz que no se apague nunca , ese es mi principal deseo queridos amigos.”, recalcó el popular Miguelón, quien aseguró que jamás trabajaría en algo que signifique entrometerse en la vida privada de los demás.

“Abrazos amigos y siempre les desearé lo mejor, tiempo al tiempo y para adelante. Ojalá puedan leer esto y poder encontrarnos muy pronto”, concluyó Hidalgo, quien recibió la respuesta de Vanessa Quimper, pues no dudó en poner “me gusta” a la publicación.

