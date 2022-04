Magaly Medina a Aldo Miyashiro sobre Óscar del Portal: “Mentiste descaradamente por tapar a tu amigo”

Magaly Medina se mostró indignada con Miyashiro por intentar "limpiar" a Óscar del Portal del escándalo. (Fotos: Instagram)

La conductora Magaly Medina desde un principio se mantuvo reacia a creer en las palabras de Aldo Miyashiro, quien tras pedir disculpas a Érika Villalobos por haberle sido infiel con Fiorella Retiz, se dio unos minutos para aclarar que Óscar del Portal no había dormido en el mismo ambiente de Fiorella Méndez.

De esta manera, el conductor de La Banda del Chino intentaba aclarar que no existía algún romance entre el periodista y la productora. Como se recuerda, Del Portal está casado con Vanessa Químper, con quien tiene dos hijos.

La conductora no dudó en señalar en aquella ocasión que no se fiaba en lo dicho por el también actor. Tras difundir un informe, este mártes 27 de abril, donde muestras unos documentos que confirmarían la supuesta relación entre Óscar y Fiorella, Magaly Medina no dudó en dirigirse a Aldo Miyashiro.

“A mí lo que me causa extrañeza es que Miyashiro salió muy seguro de sí mismo a decirnos mentiras sobre Óscar del Portal. Si así pudo mentir, con esa cara de serio, que más de lo que dijo allí será mentira. Mira, Miyashiro, cómo la vida nos da la respuesta, si todo esto (documentos) es así y pasó, pues tú nos mentiste descaradamente por alcahuetear y tapar a tu amigo de juergas, todo tu discurso no lo creí nada y tenía razón, mi intuición me dio la razón”, señaló bastante fastidiada.

Magaly Medina opina sobre las pruebas nuevas pruebas de Óscar del Portal y Fiorella Méndez. VIDEO: ATV

Cabe indicar que estos documentos serían boletas del hotel donde la pareja se hospedaba. Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha referido al respecto.

En otro momento se refirió a la entrevista que concedió Érika Villalobos, donde según sus palabras de mostró apagada, “con la sonrisa dibuja”. La periodista indicó que sin bien es cierto, a ella se le ve sufriendo, cree que la actriz no regresará con Aldo Miyashiro.

“Lo ha dicho claramente. Miyashiro, escucha, ella no va a regresar contigo. Ella da a entender que no es de rencores, le gusta cerrar etapas. Esos mensajes son más que directos, ya no necesita decir más cosas. (Érika) debe tener una mezcla de sentimientos”, dijo.

ÉRIKA VILLALOBOS SE PRONUNCIA TRAS AMPAY DE ALDO MIYASHIRO

Este 26 de abril, Arriba Mi Gente presentó una entrevista a Érika Villalobos, donde contó cómo se siente hoy en día y cómo supera lo momentos complicados que le ha tocado vivir. Aunque evitó pronunciarse directamente al ampay que protagonizó su esposo Aldo Miyashiro con su exreportera Fiorella Retiz, la actriz trató de ser lo más transparente posible.

“Yo creo que estoy más fuerte”, indicó la actriz. Respirando muy profundo, señaló que sigue yendo a los ensayos de la obra que presentará muy pronto.

“Voy (a los ensayos), por ahora voy a los ensayos, me concentro en lo que tengo que hacer. Tú sabes que cuando uno está actuando, en ese momento estás metido en tu personaje, y eso a veces es una salvación para uno cuando está en un momento complicado. Estás concentrado en lo que estás haciendo y es lo que debe hacer un actor, su acción”, indicó Villalobos, evitando dar más detalles sobre su situación sentimental.

Como se recuerda, es la primera vez que Érika habla para las cámaras tras salir a la luz el ampay de su esposo. “Te agradezco por el respeto y el cariño (en la entrevista), y mi admiración por ti”, indicó Villalobos a Neyra.

Érika Villalobos brindó una entrevista a Gianella Neyra. Arriba Mi Gente emitió el encuentro este martes 26 de abril. (Video: Latina)

SEGUIR LEYENDO: