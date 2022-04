Óscar del Portal: Así es la habitación matrimonial donde se habría hospedado con Fiorella Méndez

El programa de Magaly Medina evidenció encuentros entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez. (Foto: Composición

Magaly Medina difundió pruebas que demostrarían que Óscar del Portal, quien no llegó a ser ampayado por sus cámaras la semana pasada, sí le fue infiel a su esposa Vanessa Químper. Para ello, difundió las boletas electrónicas de las veces que se habría hospedado con Fiorella Méndez en un hotel ubicado en el centro de Miraflores.

Según la conductora de Magaly TV La Firme, a su producción le llegaron estos recibos junto a los registros de asistencia de Óscar y Fiorella en el hotel Britania. Sin embargo, recién los hizo públicos cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) los declaró como legítimos.

No contenta con ello, Magaly envió a dos de sus reporteros al lugar para que se hospedaran en la misma habitación que la presunta pareja alquiló el 31 de enero de este año. Según comprobaron los ‘urracos’, esta tiene el precio de S/220 por 4 horas y es apta para una pareja.

Para ingresar a la habitación, se requiere de una tarjeta especial entregada por el mismo establecimiento. Cuenta con televisor de 32 pulgadas, un escritorio, un pequeño sofá, una cama matrimonial, dos cómodas y un baño con tina. También se incluyen los servicios de piscina y sauna.

Cabe resaltar que, de acuerdo con la información difundida por el programa de espectáculos, Del Portal y Méndez se hospedaron en la misma habitación los días 24 y 30 de enero, y 8 y 25 de febrero; fechas que coinciden con los viajes del periodista al extranjero o de regreso al país.

¿QUÉ PASÓ CON ÓSCAR DEL PORTAL?

La cercana relación de amistad entre Fiorella Méndez y Óscar del Portal llamaron la atención del equipo de Magaly Medina, el cual había sido alertado por terceras personas sobre este presunto romance clandestino. Es por ello que decidieron investigar sus pasos para comprobar si le estaba siendo infiel a su esposa Vanessa Químper.

La noche del 18 de abril, las cámaras de Magaly TV La Firme grabaron a Del Portal jugando un partido de fútbol junto a Aldo Miyashiro, su compañero en el equipo de Once Machos. Posterior al encuentro deportivo, el periodista se dirigió a su departamento, inhabitado debido a que su pareja e hijos se encontraban de viaje en Punta Cana.

Al lugar llegaron Miyashiro, Fiorella Méndez y Fiorella Retiz. El conductor de La Banda del Chino terminó besándose con la exreportera; mientras que el conductor de América Deportes pasó toda la noche con la productora. Méndez se retiró del departamento recién a la mañana siguiente.

Aldo Miyashiro viene siendo duramente criticado en redes sociales por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos.

“ME QUEDÉ DORMIDA”

Christian Domínguez, amigo de Fiorella Méndez, contó que visitó el hogar de la productora tras la difusión del sonado ampay. Fue durante este encuentro que escuchó la versión de la comunicadora, el cual hizo público en América Hoy.

“Ella lloraba todo el tiempo. Me dijo que se quedó dormida porque justamente trabaja para ambas personas. (Con Aldo Miyashiro) trabaja lo de Once Machos y con Óscar del Portal hace La Liga. Me dijo llorando que, fácil nadie le iba a creer, pero que ella se quedó dormida y que nunca vio a Aldo (besando a Fiorella) ”, contó la actual pareja de Pamela Franco.

Más adelante, Méndez le pidió al cumbiambero que contara que la esposa de Óscar del Portal, Vanessa Químper, sabía que ella estaba en su departamento para trabajar, y no para tener un encuentro pasional con el periodista deportivo.

“Me dice que estaba la persona que trabaja en su casa, siempre estuvo allí. Había 7 personas y la esposa de Óscar sí sabía de esta reunión. Eso es lo que me ha dicho, esas tres cosas” , dijo.

