Aldo Miyashiro: Así intentó defender a Óscar del Portal para desvincularlo de Fiorella Méndez

Desbaratada quedó la defensa de Aldo Miyashiro hacia Óscar del Portal. Magaly Medina sorprendió este último martes 26 de abril al sacar a la luz unos documentos que probarían que el periodista y la productora Fiorella Méndez se reunieron en varias oportunidades en un hotel, y que el día del ampay no fue la única vez que pernoctaron juntos.

Como se recuerda, el pasado 22 de abril, el conductor de La Banda del Chino salió al frente para pedir disculpas a su esposa Érika Villalobos por haberle sido infiel con su exreportera Fiorella Retiz. Sin embargo, también se dio unos minutos para salir en defensa de Óscar del Portal, indicando que aquel día que los captaron con Fiorella Méndez, no pasó nada. Incluso, aseguró que durmieron en separados.

¿CÓMO DEFENDIÓ ALDO MIYASHIRO A ÓSCAR DEL PORTAL?

Aldo Miyashiro asguró que Óscar del Portal no sabía nada de lo que había pasado entre él y Fiorella Retiz aquel día del ampay, pues él se fue a dormir a su cuarto, dando a entender que Fiorella Mendez también se quedó dormida, pero en otro ambiente.

“En esas imágenes se ha especulado muchísimo sobre Fiorella y Óscar, es una situación que yo también tengo que pedir disculpas porque… en un momento que Fiorella estaba dormida y Óscar estaba en su cuarto, pasó todo esto, yo tampoco respeté la casa de Óscar del Portal” , indicó Aldo Miyashiro en aquel momento, con el fin de que no lo sigan señalando como infiel.

Como se recuerda, Óscar del Portal está casado y tiene dos hijos. En el día del ampay, Fiorella Méndez se quedó en el departamento hasta el día siguiente, mientras la esposa del periodista se encontraba en Punta Cana.

FIORELLA MÉNDEZ SOSTUVO ESTA VERSIÓN

Cabe señalar que el comunicador aún no se ha pronunciado al respecto. Quién sí habló a través de Christian Domínguez fue la exesposa de Pedro Loli. El cumbiambero señaló que la productora le aseguró llorando que cada uno durmió en cama diferente.

“Ella lloraba todo el tiempo. Me dijo que se quedó dormida porque justamente trabaja para ambas personas. (Con Aldo Miyashiro) trabaja lo de Once Machos y con Óscar del Portal hace La Liga. Me dijo llorando que, fácil nadie le iba a creer, pero que ella se quedó dormida y que nunca vio a Aldo (besando a Fiorella)” , indicó el cantante en el programa América Hoy.

“Me dice que estaba la persona que trabaja en su casa, siempre estuvo allí. Había 7 personas y la esposa de Óscar sí sabía de esta reunión”, acotó Domínguez.

Estas nuevas pruebas salen a la luz tras la posible reconciliación de Óscar del Portal y su esposa Vanessa Químper. Como se recuerda, el periodista viajó a Punta Cana para encontrarse con la madre de sus hijos. Unas imágenes dejarían ver que la familia caminaba feliz en un hotel de República Dominicana.

LAS NUEVAS PRUEBAS CONTRA ÓSCAR DEL PORTAL Y FIORELLA MÉNDEZ

Magaly Medina presentó la noche del 26 de abril en Magaly TV La Firme nuevas imágenes que demostrarían un acercamiento entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez, semanas antes de que se emitiera el tan sonado ampay, donde se ve a la comunicadora quedándose a dormir en el departamento del comentarista deportivo.

La conductora de TV reveló que a su producción le llegó algunas boletas de venta electrónica y registros de asistencia de un hotel en Miraflores donde se habría hospedado Óscar del Portal con Fiorella Méndez por varias noches durante los meses de enero y febrero del 2022.

“Los documentos han sido validados por nosotros con la Sunat porque quisimos saber si realmente estos comprobantes de pago existen y lo hicimos, son ciertos y verdaderos”, indicó la popular ‘Urraca’.

En otro momento, la periodista pasó a mostrar las fechas exactas que indicaban que el 24 de enero, ambos se registraron en la misma habitación hasta el 26 de enero de este 2022. Asimismo, otras visitas se dieron el 08 y 25 de febrero cuando Óscar del Portal regresaba de algunos viajes del extranjero. Según detalla el registro, los dos pagaron por habitaciones matrimoniales.

