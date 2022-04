Filtran audios de Flor Polo Díaz donde admite haber sido violentada por Néstor Villanueva

La amiga de Florcita Polo Díaz difundió dos reveladores audios. (Fotos: Instagram)

Nuevas revelaciones sobre el complicado matrimonio de Néstor Villanueva y Florcita Polo Díaz. Yalibe Ingaruca Saldaña, mejor amiga de la empresaria, volvió a presentarse en América Hoy para demostrar con pruebas que la hija de Susy Díaz era víctima de violencia física y psicológica por parte del cantante de cumbia.

Durante la emisión del programa matutino, de este miércoles 27 de abril, Yalibe aseguró haber sido testigo de los maltratos que sufrió Florcita a manos de su aún esposo. Esto porque la hija de Augusto Polo Campos le contaba todo lo que le pasaba mediante unos audios de WhatsApp.

El material fue enviado al magazine, pero prefirieron no emitirlos en vivo para respetar la privacidad de la aludida. Recordemos que mediante un comunicado, Polo Díaz pidió que los programas respeten la intimidad de sus hijos, ya que sus dos niños son los más afectados por el proceso de divorcio y por lo que se dice sobre su padre en televisión.

TRANSCRIPCIÓN DE LOS AUDIOS

Fueron dos audios los que compartió la amiga de Flor Polo Díaz al público, los cuales fueron escuchados en privacidad por Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. El primero fue enviado por la expareja de Néstor el 24 de diciembre de 2019 , a pocas horas de celebrarse la Navidad.

“Porque yo quise llamar a mi hermano para quedar en la casa de mi mamá porque quería que pase Navidad conmigo. Y tiró todas las cosas y fue donde él me agarra y me empujó al piso” , se lee en la imagen.

Yalibe Ingaruca explicó que se enteró de esto cuando Polo Díaz la llamó llorando por teléfono. Ella le dijo que deseaba pasar Navidad con su madre y hermanos porque seguía afectada por el reciente fallecimiento de su padre; sin embargo, Villanueva enfureció. “Me dijo que Néstor tiró toda la mesa, todos los platos. Todo. Ella lloraba, estaba nerviosa”, sostuvo.

El segundo audio presentado fue enviado el 21 de diciembre de 2021 . Aquí Florcita Polo Díaz habla sobre cómo Néstor la humillaba en cuatro paredes, en la misma época que en televisión nacional aseguraba que deseaba salvar su matrimonio y ser un mejor padre y esposo.

“Me menospreciaba, me minimizaba como para que yo diga ‘ay no, estoy haciendo las cosas mal’. O que sé yo... O hacía las cosas bien, pero a él no le gustaba nada. Le molestaba todo, hasta la ropa que tenía. Me decía ‘No me gusta verte así con esa ropa barata. Tú eres Florcita Polo ¿cómo vas a estar vistiéndote así? Con esas cosas corrientes’” , dice la imagen presentada en TV.

INSULTOS Y MÁS HUMILLACIONES

En una edición anterior, Yalibe Ingaruca contó que Florcita Polo se comunicó con ella luego de haber sido maltratada por Néstor Villanueva, en el 2020. “ Me dijo que Néstor le había aventado una olla, le dijo que no servía para nada. La llamaba inútil o inservible. Yo le dije que busque ayuda en su mamá, pero ella por vergüenza no lo hacía” , manifestó en un principio.

Tras ello, aseguró que las ofensas se incrementaron cuando la hija de Augusto Polo Campos adoptó una perrita. “Bellota fue la manzana de la discordia. Un día ensució la sala, Néstor le gritó que limpie. Ella estaba arrodillada, limpiando. ‘Ni eso sabes hacer bien. Has limpiado mal’. Ahí le escupió . Los niños presenciaron esos episodios”.

Cabe resaltar que, según la amiga de Florcita, la relación matrimonial de la pareja ha estado deteriorada desde hace muchos años. La crisis inició porque Florcita se enteró que Néstor le había sido infiel con otra mujer cuando lo captaron saliendo de un departamento. Sin embargo, ella lo perdonó porque “no quería dejar a sus hijos sin un papá”

