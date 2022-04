Luciana Fuster cuenta por qué no viajó en Semana Santa con Patricio Parodi

Luciana Fuster revela por qué no viajó en Semana Santa. (Foto: Instagram)

Si bien es cierto es una fecha de reflexión, el feriado largo por Semana Santa es muchas veces usado para viajar con la familia, amigos o parejas, tal como lo han hecho muchas figuras de la televisión. Sin embargo, Luciana Fuster y Patricio Parodi decidieron quedarse en Lima. Ante ello, un usuario no dudó en preguntarle la razón.

La modelo abrió su cajita de preguntas en Instagram, donde le consultaron por qué no viajaste este feriado largo . La joven no tuvo ningún problema en responder.

“No viaje porque yo no he tenido feriado largo porque la radio nunca para. Viernes y jueves también tuve programa, los feriados por lo general para la radio no existen”, señaló Luciana.

Cabe recordar que la novia de Patricio Parodi, ademá de ser modelo e integrante de Esto es Guerra, también es locutora de radio, y como es sabido que un medio de comunicación no para, la joven decidió quedarse en Lima para cumplir con sus compromisos laborales.

Sin embargo, a través de sus cuentas de Instagram, la pareja ha dejado ver lo bien que la pasan juntos. Se acompañan en sus rutinas de ejercicios, ademá de disfrutar de saludas juntos.

Y si bien es cierto, era común ver las publicaciones con su amado en su red social, mientras Patricio se mantenía reservado con sus redes sociales, esta vez vemos al chico reality más abierto a mostrarse junto a su actual pareja. Ambos compartieron a sus fans cómo pasan su feriado largo.

LUCIANA FUSTER CONTESTA POR QUÉ NO SE TOMA FOTOS EN LENCERÍA

En otro momento un usuario le pregunta por qué no se toma fotos en lencería, a lo que la modelo responde que no lo haría porque eso es más privado.

“Para mí la lencería se usa abajo la ropa, entonces no me tomaría fotos en lencería. En bikini sí, en lencería no, siento que es algo íntimo” , señaló la joven, quien recientemente publicó que fue atacada por los perros de su pareja. Incluso, publicó cómo quedaron sus piernas tras el ataque.

“Entre machos se entienden. Miren cómo me han dejado las piernas entre Stuart y Brito (…) Yo creo que Stuart es el problema”, dijo la modelo mientras veía cómo se encontraban sus piernas luego del recibimiento que tuvo.

Cabe precisar que las bromas por parte de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos de ellos recordaron la supuesta desaprobación de las hermanas de Patricio Parodi hacia Luciana Fuster.

Luciana Fuster muestra los rasguños que le hicieron los perros de Patricio Parodi. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO SOBRE SU ENCUENTRO CON FLAVIA LAOS EN BABY SHOWER?

Luciana Fuster aclaró que jamás se sintió incómoda en el baby shower de la hermana de Patricio Parodi, tal como se especuló en las redes sociales. Como se recuerda, Flavia Laos tambien asistió a la reunión. “Si yo estoy bien por qué el resto de gente da a entender que no, siempre buscan diciendo, ‘Ay Luciana debe pensar tal o sentir tal’. No es así”, remarcó Luciana.

En otro momento, explicó que jamás se sentiría rechazada en un lugar donde la ha invitado su pareja.

“No, todo lo contrario. Yo jamás me voy a sentir incómoda, excluida y mucho menos rechazada en la casa de mi pareja, con mi novio y compartir con su familia”, dijo la modelo e influencer.

La conductora radial se refirió puntualmente a Flavia Laos y resaltó: “Nunca, no tengo por qué (tener problemas), sabemos que (ella) tienen una amistad (con las hermanas Parodi), yo estaba ahí como invitada de Patricio, y ya. ¿Por qué tendría que haber un problema?”.

Luciana Fuster se refiere a baby shower donde también asistió Flavia Laos.

