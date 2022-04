Sergio Peña enfurece con Rodrigo González y llama programa ‘basura’ a Amor y Fuego

Sergio Peña molesto con Rodrigo González y su programa Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

Se molestó. Sergio Peña se mostró sumamente indignado al saber que el programa Amor y Fuego lo había relacionado con la modelo Lorena Celis, pues el futbolista de la selección peruana se mostró bastante cercana a la influencer luego que ella diera por terminada su relación con el exchico reality Diego Rodríguez.

Durante una nueva transmisión en vivo que realizó la joven el seleccionado nacional volvió a comentarle, pero esta vez lo hizo para desatar su furia contra el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“ Que mañana saquen algo esos programas basura, quiero ver... ”, escribió la expareja de Valery Revello. “ Peluchín sigue sacando estupideces ”, agregó indignado en otro momento de esa transmisión.

Al ver estos mensajes, Rodrigo González no se quedó callado y le contestó con todo a Sergio Peña, recordándole que su aún esposa fue ampayada por su programa mientras ingresaba a un hotel con un hombre.

“ Entiendo que ver a tu pareja entrando al hostal Lucho debe ser algo que no te ha gustado mucho pero de eso yo no tengo responsabilidad , no la tomes contra mí, cariño. Aquí hemos puesto las consecuencias de los actos de ustedes”, comentó en un primer momento.

Asimismo, el conductor de televisión dejó en claro que a él ni el magazine tienen la culpa de las decisiones que toman, por lo que ellos cada vez que tengan un material lo transmitirán para que todas las personas se enteren de lo que hace.

“Ni porque pongas ese mensaje ni varios más como esos, la gente va dejar de darse cuenta cuál es el orden de las cosas, yo no tengo nada que ver en eso, no tengo nada que ver en tus idas y vueltas, en que si estaban separados, si te quiere, si te va perdonar, si te dolió, si está despechado, si te da igual, ese no es nuestro tema... si nosotros tenemos las imágenes, las ponemos al aire”, añadió.

Por su parte Gigi Mitre destacó que aunque Sergio Peña haya hecho saber que no le gustan los programas de farándula, siempre se encuentra atento a todo lo que sale, de lo contrario no sabría de los comentarios que ellos hicieron sobre su supuesto acercamiento a Lorena Celis.

“A mí me da rabia cuando los futbolistas se meten a temas de farándula, me da cólera, quiero que se dediquen a meter goles, pero les encanta y después dicen ‘esos programas’...”, dijo la compañera del popular ‘Peluchín’.

El jugador de la selección peruana arremetió contra Amor y Fuego por haberlo relacionado con la modelo Lorena Celis.

SERGIO PEÑA ACLARA QUE LORENA ES SU AMIGA

Debido a que el programa Amor y Fuego dejó entrever que entre Sergio Peña y Lorena Celis estaría naciendo más que una amistad, el futbolista salió al frente para desmentir que entre ellos se encuentra pasando algo amoroso, especialmente luego que la modelo haya anunciado su soltería hace unos días.

“ Lorena es mi amiga, es hermosa, pero es mi amiga. La gente inventa, esos programas inventan tonterías ”, arremetió el jugador de la selección peruana ante los rumores del programa de Rodrigo González.

SEGUIR LEYENDO: