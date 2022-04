Magaly Medina no fue al cumpleaños de Daniela Darcourt para no cruzarse con estos famosos

Daniela Darcourt celebró su cumpleaños número 26 y Magaly Medina no estuvo presente. (Fotos: Instagram)

Daniela Darcourt cumplió 26 años el pasado 20 de abril y lo festejó a lo grande. La salsera organizó una tremenda fiesta que logró reunir a decenas de artistas como Tito Nieves, Eva Ayllón, Grupo 5, Andrés Hurtado, Karen Schwarz, Peter Fajardo, Milett Figueroa, entre otras figuras. No obstante, la gran ausente fue Magaly Medina, quien es una de sus amigas más cercanas.

La ausencia de la conductora llamó la atención de los usuarios. Recordemos que Daniela sí asistió a la íntima reunión que ofreció Magaly por su santo, en donde cantó “Feliz cumpleaños” junto a Alfredo Zambrano. Entonces, ¿por qué Medina no llegó a ir al cumpleaños de su amiga? En su programa de espectáculos, la ‘Urraca’ lo explicó todo.

Antes de emitir una nota sobre la celebración, a la que sí asistieron sus reporteros, Medina pidió disculpas públicas a la intérprete de “Señor Mentira” y señaló que no fue por su apretada agenda, sino porque no quería cruzarse con las figuras públicas que, en su mayoría de casos, han sido ampayadas por su programa Magaly TV La Firme.

“Yo tengo que decirte Danielita desde acá que, lamentablemente, no pude asistir porque, si bien es cierto que le tengo un gran aprecio y una admiración bárbara, yo trato de evitar los lugares donde hay gente de la farándula. Estar con gente de la TV y cruzarme con Karen Schwarz, Ezio Oliva, Gino Pesaressi, Milett Figueroa, no es algo que me atraiga . Pero te mandamos un gran abrazo”, comentó la presentadora.

Magaly Medina no llegó a ir a la fiesta de cumpleaños de Daniela Darcourt para no cruzarse con estas figuras de la farándula | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

FIESTA DURÓ HASTA LAS 4 A.M.

Daniela Darcourt celebró su cumpleaños número 26 en el Centro de Convenciones de Barranco. A la reunión fueron figuras del espectáculo nacional como Milett Figueroa, Eva Ayllón, Jesús Alzamora, Katia Palma, Adolfo Aguilar, Natalia Málaga, Karen Schwarz, Ezio Oliva, Gino Pesaressi, Patricia Barreto, Andrés Vilchez, Andrés Hurtado , entre otras.

La reunión contó con una decoración al estilo “bajo el mar”, docenas de bocaditos, una torta de cuatro pisos, seguridad, barra libre, DJ y más. Cuando una reportera de Magaly Medina le preguntó si la fiesta fue realizada gracias a los populares ‘canjes’, la salsera respondió tajantemente: “Mana, todo esto ha costado. Y quien ha querido regalar, ha sido a su voluntad”.

Luego de una noche llena de diversión, baile y música por parte de las orquestas invitadas, Daniela Darcourt y sus amigos se retiraron cerca de las 4 a.m. La salsera compartió mediante sus redes sociales algunos fragmentos de su santo.

Daniela Darcourt tiró la casa por la ventana y celebró su fiesta de cumpleaños con orquestas nacionales, amigos cercanos y figuras de la farándula | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

TITO NIEVES SORPRENDIÓ A DANIELA

La gran sorpresa de la noche fue cuando el puertorriqueño Tito Nieves se presentó para entonar algunas canciones a dúo con la interprete de “Señor Mentira”. Como sabemos, ambos se han mostrado muy unidos desde que comenzaron a trabajar juntos.

El denominado “Pavarotti de la salsa” se llevó el aplauso del público tras entonar algunos de sus éxitos como “De mí enamórate” y “Fabricando Fantasías”. Daniela Darcourt se mostró más que emocionada y agradeció su presencia.

Asimismo, el Grupo 5 tocó con toda su orquesta e hicieron vibrar a los cientos de invitados que los miraban extasiados. Durante el pequeño concierto, Daniela Darcourt y Christian Yaipén se abrazaron fuertemente demostrando su relación amical.

Cabe resaltar que el cantante de cumbia y la salsera fueron jurados en La Voz Kids en el año 2021, y desde entonces mantienen un gran cariño el uno por el otro.

Tito Nieves y El Grupo 5 en el cumpleaños de Daniela Darcourt. (Foto: Instagram)

