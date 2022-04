Aldo Miyashiro y la vez que le pidió a Natalie Vértiz que deje ir a una ‘pichanga’ a Yaco Eskenazi

Aldo Miyashiro le pedía permiso a Natalie Vértiz para que deje salir a Yaco Eskenazi. (Foto: Instagram)

Aldo Miyashiro fue ampayado con su exreportera Fiorella Retiz luego de asistir a una ‘pichanga’. A raíz de ello, muchas mujeres han decidido que sus parejas no vayan a este tipo de actividades, pues creen que pueden caer en la tentación de sacar los pies del plato.

Asimismo, en las redes sociales se empezó a comentar que varios famosos habían dejado de asistir a los encuentros de fútbol que organizaba el conductor de La Banda del Chino debido a que seguramente sabían qué era lo que sucedía luego de los partidos.

El nombre de Yaco Eskenazi empezó a sonar con fuerza en ese momento, pues era de conocimiento público que el exchico reality formaba parte del equipo de Aldo Miyashiro, pero en los últimos meses se alejó por motivos que hasta la fecha se desconocen.

Muchos aseguraron que era porque Natalie Vértiz sospechaba qué era lo que hacían luego de las ‘pichangas’, por lo que le prohibió que siga asistiendo. Incluso recordaron con el mismo conductor de televisión le pidió a la exreina de belleza que le de permiso a su esposo.

“ He hablado con Natalie y le he mandado mensajitos para que le deje ir ”, comentó el ‘Chino’. El popular Víctor Hugo, amigo de Aldo, también hizo el mismo pedido a Vértiz.

“ Por favor, los sábados, déjalo ir a Yaco para que jugué con nosotros, para que se desestrese, porque reniega mucho en la cancha, para que este tranquilito toda la semana, que lo mande a jugar con nosotros, se mete unos golcitos y se va contento ”, añadió.

A raíz del ampay de Aldo Miyashiro, muchos recordaron el día que el integrante de Once Machos le pidió a Natalie Vértiz que salir a su esposo Yaco Eskenazi.

NATALIE VÉRTIZ PIDE SEGUIR EL EJEMPLO DE YACO ESKENAZI

Aunque no lo dijo que forma directa, Natalie Vértiz dio a entender que los hombres como Aldo Miyashiro y Óscar del Portal deberían seguir el ejemplo de su esposo Yaco Eskenazi, quien es un hombre que siempre le hace caso a todo lo que dice.

“ Yaco es un chico que me respeta mucho, que me quiere, que me ama, y todos deberían seguir ese ejemplo. Claro que Yaco es “pisado”, ¿él ha dicho que no es “pisado”?”, comentó la exreina de belleza.

NATALIE NO QUISO OPINAR SOBRE AMPAY

Durante el bloque de América Espectáculos, Natalie Vértiz mostró su incomodidad al ver las imágenes del ampay de Aldo Miyashiro. La conductor se negó a opinar sobre el tema señalando que eran personas a las que conocía y respetaba.

“Son unas personas que yo considero un montón, sí a Aldo y Oscar, son personas que yo respeto. Ver esto es difícil, porque yo conozco a la familia. Va a ser difícil sanar estas heridas, son imágenes decepcionantes y creo que es importante cambiar de tema ”, indicó.

