Perú

La Libertad: más de 86 mil personas salieron de la pobreza en 2025

No obstante, en 16 regiones del Perú, la pobreza se mantiene por encima de niveles prepandemia

Guardar
Google icon
Pobreza - vivienda
Pobreza - vivienda

En 2025, la inversión privada creció 10.0%, su mayor tasa en doce años, y el empleo formal privado avanzó 6.1%. Este dinamismo se tradujo en mayores ingresos para los hogares y permitió que la pobreza a nivel nacional descienda de 27.6% en 2024 a 25.7% en 2025. En total, 564 mil personas salieron de esa condición en el último año. No obstante, en 16 de las 25 regiones del país, la pobreza aún supera los niveles registrados antes de la pandemia.

IPE
IPE

La inversión privada impulsó la reducción de pobreza, pero todavía no se alcanza niveles prepandemia

La historia reciente muestra con claridad el vínculo entre inversión privada y reducción de la pobreza. Entre 2005 y 2014, cuando la inversión privada crecía en promedio 12.2% anual, la pobreza se redujo a la mitad (de 55.6% a 22.7%). Sin embargo, el estancamiento de la inversión en la última década (1.0% entre 2015 y 2024) frenó dicho avance.

PUBLICIDAD

IPE
IPE

El 2025 marcaría un punto de inflexión. La economía nacional se incrementó 3.4% y la inversión privada volvió a crecer a doble dígito, en un contexto de altos precios internacionales y confianza empresarial en terreno positivo. Además, el empleo formal asalariado del sector agro creció 14.0%, seguido de la minería (5.9%) y manufactura (3.5%). Todo ello se reflejó en una mejora del ingreso laboral promedio real, que creció 3.1% (de S/ 1,896 en 2024 a S/ 1,954 en 2025). Con estos resultados, la pobreza se redujo en su mayor ritmo desde 2013, excluyendo el rebote postpandemia.

Sin embargo, la pobreza en el Perú aún se ubica por encima de su nivel prepandemia (20.2% en 2019). Además, persisten importantes diferencias a nivel regional. Aunque regiones como Tacna, Amazonas y Junín ya redujeron su pobreza por debajo de los niveles prepandemia, otras aún muestran rezagos importantes. Destaca Lima Metropolitana, donde la pobreza pasó de 14.2% en 2019 a 27.3% en 2025, equivalente a 1.7 millones de personas adicionales en situación de pobreza respecto a 2019. Asimismo, en Loreto, Piura y Arequipa, el número de pobres todavía supera en más de 100 mil habitantes los niveles antes de pandemia.

PUBLICIDAD

La Libertad lidera en reducción de población pobre

En La Libertad, la pobreza pasó de 30.2% en 2024 a 25.5% en 2025. Así, unos 86 mil liberteños dejaron de ser pobres. Pese al avance, se mantiene ligeramente por encima de su nivel prepandemia (24.7%).

La reducción de la pobreza estuvo vinculada al crecimiento del agro (5.6%), sector que emplea a 1 de cada 4 trabajadores en la región. Como resultado, el empleo formal creció 12.9%. Sin embargo, el ingreso laboral promedio en la región aún se mantiene 5.5% por debajo del nivel registrado en 2019 (S/ 2,136).

Dentro de la región, la reducción de pobreza se dio tanto en áreas urbanas como rurales. Mientras que la pobreza urbana cayó de 26.1% a 21.6% entre 2024 y 2025, en el ámbito rural descendió de 49.9% a 44.9% en el mismo periodo, su menor nivel registrado. Cabe destacar que la pobreza en La Libertad tiene hoy un perfil más urbano: entre 2019 y 2025, el porcentaje de pobres que vive en ciudades aumentó de 53.0% a 70.3%.

IPE
IPE

Perspectivas

El contexto electoral abre una ventana de oportunidad para exigir compromisos concretos en materia de inversión, empleo y política social. Consolidar los avances exige impulsar la inversión privada en sectores con alta capacidad de generar empleo formal (como la agroindustria, manufactura y turismo) y adaptar la política social a una pobreza que hoy es predominantemente urbana. Sin una estrategia que combine crecimiento e inclusión, el riesgo de retroceso se agrava.

Con la colaboración de Matías Buendía

Temas Relacionados

La LibertadpobrezaIPEperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cuadro ‘rimense’ apuntar a dar el golpe y llevarse el triunfo en su visita a un elenco ‘azul y oro’ que marcha penúltimo en la tabla. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

“Generamos vínculos y aprendemos de líderes globales”: universidad peruana se suma a foro empresarial iberoamericano en México

La Mgtr. Kelly Acuña, presidenta ejecutiva de la UCV, participará como ponente en el IX Congreso Iberoamericano CEAPI, que se realizará del 25 al 27 de mayo en Ciudad de México

“Generamos vínculos y aprendemos de líderes globales”: universidad peruana se suma a foro empresarial iberoamericano en México

Desarticulan banda criminal dedicada a la extorsión de pescadores del Callao: les exigían cupos de S/60 diarios para no ser atacados

Un despliegue de la Policía Nacional, junto con la Fiscalía, llevó a la intervención de 16 viviendas y al arresto de sujetos señalados por extorsionar a pescadores del primer puerto

Desarticulan banda criminal dedicada a la extorsión de pescadores del Callao: les exigían cupos de S/60 diarios para no ser atacados

Jazmín Pinedo arremete contra Jota Benz por criticarla en ‘Esto es Guerra’: “Me puedes hablar como delincuente, pero no te tengo miedo”

La conductora de espectáculos respondió a su excuñado luego de que este reaccionara a sus críticas sobre las reglas del reality, cuestionando también su capacidad para liderar el programa.

Jazmín Pinedo arremete contra Jota Benz por criticarla en ‘Esto es Guerra’: “Me puedes hablar como delincuente, pero no te tengo miedo”

Los perfiles del entorno de confianza de Roberto Sánchez y su rol fundamental en esta segunda vuelta electoral

El candidato de Juntos por el Perú, que disputará el balotaje del 7 de junio contra Keiko Fujimori, construye su campaña sobre figuras polémicas y vínculos que ya generan debate político.

Los perfiles del entorno de confianza de Roberto Sánchez y su rol fundamental en esta segunda vuelta electoral
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los perfiles del entorno de confianza de Roberto Sánchez y su rol fundamental en esta segunda vuelta electoral

Los perfiles del entorno de confianza de Roberto Sánchez y su rol fundamental en esta segunda vuelta electoral

Fiscal de la Nación Tomás Gálvez bailó en fiesta con Patricia Benavides luego de archivarle investigación por organización criminal

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial: ONPE llegó al 100% del conteo electoral

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ganaron en once regiones cada uno: ¿cómo se distribuyeron los votos en las elecciones del Perú?

Resultados ONPE al 100% EN VIVO: Terminó el conteo y Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga por más de 21 mil votos

ENTRETENIMIENTO

Jazmín Pinedo arremete contra Jota Benz por criticarla en ‘Esto es Guerra’: “Me puedes hablar como delincuente, pero no te tengo miedo”

Jazmín Pinedo arremete contra Jota Benz por criticarla en ‘Esto es Guerra’: “Me puedes hablar como delincuente, pero no te tengo miedo”

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada: “Estoy enamorado”

Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers lanza marca de café hecho con granos peruanos

Ángel de Brito arremete contra Milett Figueroa tras su gesto de arcada al ser nombrado: “Es una mosca muerta”

Reik unió a varias generaciones en Costa 21 con una noche cargada de emoción, nostalgia y hasta una pedida de mano

DEPORTES

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Fixture de Alianza Lima en Copa de la Liga Peruana 2026: calendario de partidos de los ‘blanquiazules’ en la competencia

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca HOY: partido por fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 2026