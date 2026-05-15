La Libertad: más de 86 mil personas salieron de la pobreza en 2025

Pobreza - vivienda

En 2025, la inversión privada creció 10.0%, su mayor tasa en doce años, y el empleo formal privado avanzó 6.1%. Este dinamismo se tradujo en mayores ingresos para los hogares y permitió que la pobreza a nivel nacional descienda de 27.6% en 2024 a 25.7% en 2025. En total, 564 mil personas salieron de esa condición en el último año. No obstante, en 16 de las 25 regiones del país, la pobreza aún supera los niveles registrados antes de la pandemia.

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La inversión privada impulsó la reducción de pobreza, pero todavía no se alcanza niveles prepandemia

La historia reciente muestra con claridad el vínculo entre inversión privada y reducción de la pobreza. Entre 2005 y 2014, cuando la inversión privada crecía en promedio 12.2% anual, la pobreza se redujo a la mitad (de 55.6% a 22.7%). Sin embargo, el estancamiento de la inversión en la última década (1.0% entre 2015 y 2024) frenó dicho avance.

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El 2025 marcaría un punto de inflexión. La economía nacional se incrementó 3.4% y la inversión privada volvió a crecer a doble dígito, en un contexto de altos precios internacionales y confianza empresarial en terreno positivo. Además, el empleo formal asalariado del sector agro creció 14.0%, seguido de la minería (5.9%) y manufactura (3.5%). Todo ello se reflejó en una mejora del ingreso laboral promedio real, que creció 3.1% (de S/ 1,896 en 2024 a S/ 1,954 en 2025). Con estos resultados, la pobreza se redujo en su mayor ritmo desde 2013, excluyendo el rebote postpandemia.

Sin embargo, la pobreza en el Perú aún se ubica por encima de su nivel prepandemia (20.2% en 2019). Además, persisten importantes diferencias a nivel regional. Aunque regiones como Tacna, Amazonas y Junín ya redujeron su pobreza por debajo de los niveles prepandemia, otras aún muestran rezagos importantes. Destaca Lima Metropolitana, donde la pobreza pasó de 14.2% en 2019 a 27.3% en 2025, equivalente a 1.7 millones de personas adicionales en situación de pobreza respecto a 2019. Asimismo, en Loreto, Piura y Arequipa, el número de pobres todavía supera en más de 100 mil habitantes los niveles antes de pandemia.

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La Libertad lidera en reducción de población pobre

En La Libertad, la pobreza pasó de 30.2% en 2024 a 25.5% en 2025. Así, unos 86 mil liberteños dejaron de ser pobres. Pese al avance, se mantiene ligeramente por encima de su nivel prepandemia (24.7%).

La reducción de la pobreza estuvo vinculada al crecimiento del agro (5.6%), sector que emplea a 1 de cada 4 trabajadores en la región. Como resultado, el empleo formal creció 12.9%. Sin embargo, el ingreso laboral promedio en la región aún se mantiene 5.5% por debajo del nivel registrado en 2019 (S/ 2,136).

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Dentro de la región, la reducción de pobreza se dio tanto en áreas urbanas como rurales. Mientras que la pobreza urbana cayó de 26.1% a 21.6% entre 2024 y 2025, en el ámbito rural descendió de 49.9% a 44.9% en el mismo periodo, su menor nivel registrado. Cabe destacar que la pobreza en La Libertad tiene hoy un perfil más urbano: entre 2019 y 2025, el porcentaje de pobres que vive en ciudades aumentó de 53.0% a 70.3%.

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Perspectivas

El contexto electoral abre una ventana de oportunidad para exigir compromisos concretos en materia de inversión, empleo y política social. Consolidar los avances exige impulsar la inversión privada en sectores con alta capacidad de generar empleo formal (como la agroindustria, manufactura y turismo) y adaptar la política social a una pobreza que hoy es predominantemente urbana. Sin una estrategia que combine crecimiento e inclusión, el riesgo de retroceso se agrava.

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Con la colaboración de Matías Buendía