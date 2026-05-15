Jazmín Pinedo arremete contra Jota Benz por criticarla en ‘Esto es Guerra’: “Me puedes hablar como delincuente, pero no te tengo miedo”

Tras el cruce mediático, la conductora reiteró que sus observaciones estaban dirigidas a la producción y pidió no alimentar más la controversia, subrayando que su opinión busca mejorar el formato del reality. América TV

La conductora de espectáculos Jazmín Pinedo se manifestó con claridad y sin rodeos tras las recientes declaraciones de Jota Benz, quien reaccionó a los comentarios que la presentadora hizo sobre los cambios en el reglamento y la dinámica del reality “Esto es Guerra”. La polémica surgió luego de que Pinedo señalara que, a diferencia de su época como participante, ahora los concursantes pueden usar barba, mientras que antes esa práctica estaba prohibida.

Según Jazmín, este tipo de modificaciones evidencian una falta de consistencia por parte de la producción. “Cuando yo estaba en el programa, los hombres no podían dejarse barba. Ahora sí pueden. Eso demuestra que las reglas ya no son las mismas y eso, para mí, habla de una producción que ha cambiado mucho”, sostuvo la conductora.

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La controversia tomó fuerza cuando Jota Benz interpretó las palabras de Pinedo como un ataque personal y respondió de manera directa en redes y en el propio set del programa. “A ella le pagan por hablar de los demás”, fueron sus palabras. Ante esa reacción, Jazmín aclaró públicamente que sus observaciones iban dirigidas al productor del programa, Peter Fajardo, y no a los concursantes. “Gino lo entendió todo, me parece que Jota se alteró mucho y se lo tomó muy personal. Yo no me refería a él, me refería a Peter Fajardo”, puntualizó, intentando poner fin al malentendido.

Jota Benz sorprendió en ‘Esto es Guerra’ al responder tajantemente a Jazmín Pinedo, quien había criticado las nuevas reglas del programa y el rol de los competidores. Así fue el tenso intercambio en vivo.

Durante su descargo, Pinedo también se dirigió a Katia Palma, conductora del programa, pidiéndole que no alimente el enojo de Jota Benz ni le haga creer cosas que no corresponden. “Katia, ven, nos sentamos juntas y damos nuestra opinión, pero no le puedes hacer creer a Jota algo que no es cierto. Cuando dije que para mí nadie podía reemplazar a Patricio Parodi, lo sostengo. Patricio es irreemplazable. Tal vez en unos años alguien ocupe su lugar, igual que en mi caso, pero por ahora no veo a nadie que pueda hacerlo”, afirmó.

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Arremete contra Jota Benz

Jazmín profundizó en su postura sobre el liderazgo dentro del reality y fue tajante al señalar que, en su opinión, Jota Benz no tiene el perfil adecuado para ser capitán del equipo. “Mi opinión es que Jota no sería un buen capitán porque no maneja bien sus emociones. Lo vi exaltado y agresivo, y creo que eso no es lo que se necesita para liderar un equipo”, explicó la conductora.

La presentadora dejó claro que no piensa responderle a Jota Benz en el mismo tono ni con faltas de respeto. “No me voy a poner en ese plan porque sé que puedo arrepentirme. Él ha hablado antes desde el enojo y luego ha pedido disculpas. Yo voy a ser la adulta responsable en esta situación”, dijo.

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Pinedo remarcó que sus críticas no estaban dirigidas a él ni a Gino Assereto ni a Leandro, sino al manejo actual del programa y a su productor. “Insisto, yo no ataqué a Jota, ni a Gino, ni a Leandro. Yo dije lo que es real: las cosas en ‘Esto es Guerra’ han cambiado. Peter, te lo dije a ti. Ahora estás más suavecito. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es mi opinión”, declaró.

a presentadora dejó claro que no responderá con agresiones y señaló que, a diferencia de Jota, Gino Assereto sí reúne las condiciones para ser capitán en el programa, tras la polémica por sus declaraciones sobre las reglas de “Esto es Guerra”. América TV

A favor de Gino Assereto

Sobre el reciente regreso de Gino Assereto al reality, Jazmín puntualizó que sí lo considera un buen candidato a la capitanía, destacando su experiencia y su capacidad para manejar conflictos. “Gino sí escuchó el mensaje, lo entendió y se lo tomó con humor, como yo y como todos en ese momento. Creo que Gino sería un buen capitán porque tiene experiencia, sabe liderar y maneja mejor su enojo. Ya ha sido capitán antes y ha demostrado que puede con esa responsabilidad”, afirmó.

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En contraste, la conductora sostuvo que Jota Benz suele dejarse llevar por el fastidio y el enojo, lo que le resta condiciones para ser líder. “Ayer lo vi patanesco, agresivo y exaltado. A mí me puedes hablar como delincuente, pero no te voy a tener miedo. Podemos hacer de esto un show, pero no lo voy a hacer contigo, que eres el hermanito menor del papá de mi hija. No me voy a prestar para eso”, manifestó Jazmín, marcando distancia y reafirmando su postura de no entrar en confrontaciones innecesarias.

Finalmente, la influencer reiteró que si el objetivo de Jota Benz es montar un show para conseguir la capitanía, no lo tomará como algo personal y hasta está dispuesta a dejarlo pasar. “Si todo este show te sirve para conseguir la capitanía, no me voy a picar. Hasta me voy a prestar. No va a ser la primera vez que te ayudo a conseguir algo”, concluyó, en referencia a episodios previos en los que, según ella, ayudó a que Jota obtuviera oportunidades en el programa.

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Jazmín Pinedo niega ataque a Jota Benz y reafirma críticas a los cambios en “Esto es Guerra”.