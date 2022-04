Aldo Miyashiro en su peor momento: fue detenido por la policía tras pasarse la luz roja

Aldo Miyashiro fue detenido por la policía. (Foto: Captura de América y Willax)

Aldo Miyashiro sigue de malas. Luego del ampay que le realizó Magaly Medina junto a su exreportera Fiorella Retiz, el conductor de La Banda del Chino reapareció en su programa para hacer un mea culpa y disculparse con su esposa Érika Villalobos, con quien recientemente se había ido de viaje a España.

“ Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika porque traicioné su confianza y no estuve a la altura ni merezco todo lo que ella hizo por mí . Quiero decirle que, seguramente no vamos a poder volver, pero estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y llevar una relación de dos personas que en algún momento se quisieron mucho”, dijo.

Tras pronunciarse de manera oficial por la infidelidad que cometió, el actor abandonó el magazine de América Televisión señalando que había sido suspendido, por lo que no estaría en el programa durante un tiempo, además que se sometería a la sanción final que tome la gerencia del canal.

Al salir del canal, diferentes reporteros los esperaban con la intención de realizarle preguntas relacionadas a su ampay. Al ver las cámaras, Aldo Miyashiro subió de manera bastante apresurada a su auto y salió ‘volando’ del lugar.

Lo que nunca imaginó el conductor de televisión es que los periodistas iban a ir tras él con la intención de seguir buscando sus declaraciones. Por este motivo, el chofer que lo llevaba tomó la decisión de no respetar el reglamente de tránsito y se cruzó la luz roja sin pensarlo dos veces.

Un patrullero que se encontraba circulando por la zona al percatarse que el auto había cometido una infracción precedió a detenerlo. Es en ese momento que los reporteros vuelven a interceptar a Aldo Miyashiro y le reclaman por no respetar las normas.

“ Escúchame, no voy a poder declarar (...) Yo ya no voy a hablar más, me siento mal ”, fue el comentario que soltó el conductor de La Banda del Chino ante las insistentes preguntas de la prensa.

En otro momento, el también actor intentó justificar su mal accionar señalando que estaba siendo seguido. El efectivo policial que lo intervino solo le indicó que levante la luna de su carro y le perdonó la multa.

Aldo Miyashiro intentó huir de los reporteros de Amor y Fuego y no le importó no respetar el reglamento de tránsito.

ALDO MIYASHIRO Y SUS DÍAS MÁS DIFÍCILES

Miyashiro manifestó que el martes 19 y miércoles 20 de abril fueron los días más difíciles de su vida. El odio que recibe en redes, la decepción de sus fans y el profundo dolor de su familia por el ampay lo mantienen sumamente avergonzado por lo ocurrido.

“Son los peores días de mi vida.. estos dos días que he vivido y no tanto por el cargamontón, sino porque nunca imaginé que yo podía ocasionar tanto dolor y lo he provocado a alguien que no se lo merece, a personas que solo me dan cariño y soporte. Me equivoqué”, precisó Aldo.

