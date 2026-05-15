Desarticulan banda criminal dedicada a la extorsión de pescadores del Callao: les exigían cupos de S/60 diarios para no ser atacados

Operativo conjunto entre la PNP y el Ministerio Público permitió desarticular una banda criminal que operaba en el Callao y se dedicaba a la extorsión de pescadores artesanales. Según las autoridades, el grupo exigía el pago de cupos diarios de entre S/40 y S/60 por embarcación, bajo amenazas de muerte y ataques armados. Fuente: Exitosa Nnoticias

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público permitió la captura de una organización criminal que, según las autoridades, ejercía el cobro de cupos y la extorsión sistemática contra pescadores artesanales en el puerto del Callao. La intervención se realizó durante la madrugada, tras la orden de allanamiento de 16 viviendas vinculadas a los integrantes del grupo delictivo.

El despliegue policial resultó en la detención de nueve personas, dos de ellas con requisitorias vigentes, así como en la incautación de armamento, granadas y otros elementos asociados a actividades ilícitas. Entre los arrestados figuran Mercedes Navarro Reyes, de 62 años, Humberto Fernando Cosme Rodríguez, John Jairo González Navarro, Michelle Steven Torres Amezquita, Michael Rodríguez Muro, Josué Mauricio Díaz Espinoza, Marcos Enrique Cosme Rodríguez, Juan Carlos Venegas García y Jean Carlos Heredia Cabrera, de 28 años.

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De acuerdo con el teniente general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, en declaraciones a Exitosa Noticias, la organización “se dedicaba al cobro de cupos y a la extorsión de pescadores artesanales”, operando en las inmediaciones del puerto y exigiendo pagos diarios a cambio de una supuesta protección. Esta estructura criminal también se vinculaba a la microcomercialización de drogas y a hechos de violencia letal en la zona.

Agentes de la Policía Nacional del Perú irrumpen en una vivienda durante un operativo nocturno, mientras en paralelo, un individuo en la clandestinidad maneja dinero en efectivo y un teléfono antiguo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banda se dedicaba al cobro de cupos a pescadores en el Callao

El grupo intervenido imponía a cada embarcación que arribara con productos marinos un pago obligatorio de entre 40 y 60 soles diarios, según detalló Lozada en diálogo con Exitosa Noticias. “A cada embarcación que llegaba trayendo producto marino, le cobraban 50, 40 o 60 soles. Todos los días llegan entre cuarenta, cincuenta, sesenta embarcaciones y a todas les cobraban este cupo”, afirmó el jefe policial durante la presentación de los detenidos.

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La fuente policial explicó que, de no acceder a estos pagos, los pescadores eran amenazados o directamente atacados con armas de fuego. En al menos uno de los casos se reportó que un pescador que resistió el pago recibió ocho disparos por parte del brazo armado de la organización. El objetivo principal era garantizar la recaudación diaria de los cupos y consolidar el control sobre el puerto artesanal del Callao.

Pescadores del Callao enfrentan extorsión de bandas armadas en el mar| Foto referencial: Andina

Además del cobro extorsivo, la organización tenía un área dedicada a la microcomercialización de droga, lo que incrementaba su capacidad de intimidación y su influencia en los alrededores del puerto. “Tenían otro brazo que se dedicaba a microcomercializar droga”, precisó Lozada, subrayando la diversificación de actividades ilícitas dentro del grupo.

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Vinculan a banda criminal con asesinato de dos adolescentes en Bellavista

Las autoridades vinculan a este grupo no solo con la extorsión y el cobro de cupos, sino también con delitos de mayor gravedad, como el asesinato de dos menores de edad en el distrito de Bellavista, Callao. Según el parte policial y lo informado por Exitosa Noticias, el móvil principal de estos homicidios habría sido la disputa por la hegemonía territorial y el control de puntos de venta de drogas en la zona.

El teniente general Lozada explicó que la muerte de los menores se produjo en un local de venta de raspadillas, donde las cámaras de seguridad captaron al presunto autor —identificado como “alias Caqui”—, sindicado como sicario y miembro del brazo armado de la organización. Además, este sujeto sería responsable de varios ataques contra pescadores que no accedían al pago de los cupos.

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La imagen yuxtapone a una figura encapuchada, símbolo de la criminalidad, con un vehículo de transporte público en Perú, ilustrando la problemática de extorsionadores y sicarios en el sector. (Infobae Perú)

La estructura de la organización criminal, integrada por un clan familiar, desplegaba métodos violentos para consolidar su dominio sobre el puerto y los negocios ilícitos asociados. La acción conjunta de la policía y el Ministerio Público —según el parte policial divulgado por Exitosa Noticias— busca desarticular la red, frenar la extorsión y restablecer la seguridad para los trabajadores del mar en la provincia constitucional del Callao.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a otros posibles implicados y determinar el alcance total de las actividades delictivas de la organización, que durante meses impuso un régimen de violencia y temor entre los pescadores artesanales del principal puerto pesquero del país.

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