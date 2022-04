Melissa Paredes recuerda su matrimonio con Rodrigo Cuba: “Fue un amor lindo ”

Melissa Paredes asegura que tuvo un lindo amor con Rodrigo Cuba. (Foto: Captura / Instagram)

Este 19 de abril, Melissa Paredes reapareció en televisión, pues estuvo como invitada en el set de En Boca de Todos para participar de una divertida secuencia donde tuvo que responder diversas preguntas sobre su actual pareja Anthony Aranda y su polémica separación con Rodrigo Cuba.

Como se recuerda, la exconductora de América Hoy y el futbolista hicieron pública su separación cuando se difundió un ampay de ella con el bailarín besándose en su camioneta. En un primer momento, la influencer indicó que había terminado con el padre de su hija, pero él salió a desmentirla y negó su ruptura. Desde ese momento, comenzó el escándalo de los dos.

Entre las múltiples interrogantes que le realizaron los conductores, la exreina de belleza se encontraba respondiendo sobre los tipos de amor que una persona suele tener en su vida. “Nosotros te hemos conocido amando a un hombre con el que te casaste y tuviste una hija, ¿Tú ya conoces al verdadero amor?”, dijo Maju Mantilla dirigiéndose a la modelo.

Fue en ese momento que la actriz recordó su matrimonio con el pelotero, pues gracias a su relación de poco más de 5 años nació su pequeña hija y guarda con cariñó los momentos que vivieron como una familia feliz.

“Dicen por allí que una mujer tiene tres amores en su vida, Yo no sé qué tipo de amor me tocó aún. Yo agradezco tener una hija tan maravillosa, ese fue el fruto de un amor que en su momento fue lindo. Y ese es un gran recuerdo” , expresó Melissa Paredes.

Recordemos que hace unos días, Melissa Paredes acaparó los titulares por enviarle una supuesta indirecta a Rodrigo Cuba cuando decidió entonar a todo pulmón la canción “Así Fue” de la famosa española Isabel Pantoja. “Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado”.

Melissa Paredes recuerda su matrimonio con Rodrigo Cuba. VIDEO: América TV

MELISSA PAREDES LE RECLAMA A ANTHONY POR NO LLEVARLA A DISNEY

En los días previos a Semana Santa, Melissa Paredes no dejaba de presumir que se encontraba de vacaciones junto a Anthony Aranda en las playas de Lima. Sin embargo, uno de sus comentarios volvió a ponerla en el medio de la polémica y es que la modelo no dudó en decirle a su pareja que le salió “barato” hacerla disfrutar.

Recordemos que hace unas semanas, el programa de Magaly Medina hizo una comparación entre el estilo de vida que llevaba la modelo cuando estaba casada con Rodrigo Cuba y con la que lleva ahora con el bailarín.

Pese a que los dos hicieron oídos sordos a las críticas, el pasado 12 de abril, la también actriz decidió recordar que ahora ya no puede viajar al extranjero y lanzó algunos comentarios sarcásticamente en las historias de su cuenta de Instagram.

“Bueno, cómo están, yo ando en plan vacaciones, en Disney, jaja, qué te burlas de mí, se pasa, mira que te salió más barato, hay que siempre verle el lado positivo a todo, a mí me encanta este plan, amo sinceramente. Les mando millones de besos, ya viene el feriadito largo”, señaló.

Cabe mencionar que, mientras la exreina de belleza hablaba, se podía escuchar la voz del integrante de Esto es Guerra, quien le aseguró que la playa es un buen lugar para relajarse a diferencia de Disney World.

Melissa Paredes le reclama a Anthony Aranda por no llevarla a Disney. VIDEO: Instagram

