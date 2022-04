Érika Villalobos regresa al teatro tras el escándalo de infidelidad que protagonizó Aldo Miyashiro

Érika Villalobos vuelve al teatro con “Todos Vuelven, Un musical para el Reencuentro”. (Foto: Instagram)

Érika Villalobos vive uno de los momentos más difíciles de su vida al tener que afrontar el escándalo de infidelidad del que ha sido protagonista su esposo Aldo Miyashiro. La actriz no se ha pronunciado de manera oficial hasta el momento y ha preferido guardar silencia.

Por su parte el conductor de La Banda del Chino dio la cara en su programa y le pidió disculpas públicas a su cónyuge por el doloroso momento que tiene que afrontar en sus 17 años de casados, más aún cuando recientemente habían realizado un viaje familiar a España.

Ya han pasado varios días desde que el ampay fue presentado en Magaly Tv: La firme, pero Érika Villalobos no rompe su silencio hasta el momento; sin embargo, se dio a conocer que ella pronto aparecerá y lo hará nada menos que en la obra teatral “Todos vuelven, un musical para el reencuentro”.

La actriz estará presente en el Teatro Municipal a partir de este miércoles 11 de mayo hasta el domingo 3 de julio al lado de Emilia Drago, Miguel Álvarez, Sandra Muente, Miluska Eskenazi, Alfredo Valente, Edwin Vásquez, Andrés Salas, Gustavo Mayer y Mónica Dueñas.

Cabe mencionar que las entradas para la función de esta obra teatral se encuentran disponibles a través de la web de Teleticket. Los precios varían de acuerdo a los días y zonas de elección, el más barato cuesta 12 soles.

Precio de las entradas para ver la obra de teatro “Todos Vuelven, Un musical para el Reencuentro”.

“Todos Vuelven, Un musical para el Reencuentro” es un musical que escenifica los grandes momentos de nuestra historia desde la Conquista hasta la Independencia, a través de diversos personajes como Atahualpa, Pizarro, La Perricholi, las tapadas limeñas, Don José de San Martín, entre otros. En el camino reflexionarán acerca de qué tan libres somos y qué significa para nosotros ser peruanos.

“ Esta es la manera en la que el teatro le recuerda a los peruanos que podemos levantarnos una y mil veces, y este musical en particular nos habla hoy sobre abrazar nuestras diferencias como peruanos y celebrar nuestra diversidad ”, dice Denisse, directora de Preludio.

Érika Villalobos reaparece en los escenarios.

ALDO MIYASHIRO VIVE LOS PEORES DÍAS DE SU VIDA

Aldo Miyashiro manifestó que el martes 19 y miércoles 20 de abril fueron los días más difíciles de su vida. El odio que recibe en las redes, la decepción de sus fans y el profundo dolor que le ha provocado a su familia por el ampay lo mantienen sumamente avergonzado por lo ocurrido.

“ Son los peores días de mi vida... estos dos días que he vivido y no tanto por el cargamontón, sino porque nunca imaginé que yo podía ocasionar tanto dolor y lo he provocado a alguien que no se lo merece, a personas que solo me dan cariño y soporte. Me equivoqué”, precisó Aldo.

