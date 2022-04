Magaly Medina revela que Néstor Villanueva exigió 5 mil soles para aparecer en su programa

Néstor Villanueva le pidió 5 mil soles a Magaly Medina por una entrevista exclusiva. (Foto: Composición Infobae)

Néstor Villanueva suele aparecer en diversos programas de espectáculos para hablar sobre su proceso de separación con Florcita Polo Díaz, quien le puso fin a su matrimonio tras 13 años juntos. Es por ello que Magaly Medina quiso tenerlo nuevamente en su espacio, pero jamás imaginó que el cantante de cumbia ahora le cobraría 5 mil soles por una entrevista exclusiva.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, de este lunes 18 de abril, la ‘Urraca’ reveló que planeaba tener a Néstor frente a frente para preguntarle por qué había negado tener una relación clandestina con Tessy Linda, teniendo en cuenta que la bailarina ha presentado todas las pruebas necesarias para demostrar lo contrario. Fue allí que informó sobre su exorbitante tarifa.

“La mayoría de personas que vienen al set, o las que se hacen de rogar, cobran. A veces se pasan de la raya. Néstor quería cobrar el día miércoles 5 mil por venir. Nosotros somos un canal grande, pero tenemos problemas económicos de canal chico, entonces no tenemos una gran caja. Cuando él pide eso, yo digo que se vaya a volar. América Televisión tiene mucha más plata”, manifestó la conductora.

Posterior a ello, arremetió contra Villanueva por sus recientes declaraciones en el magazine En Boca de Todos, donde negó algún vínculo sentimental con Tessy Linda. “No sabe reconocer qué ha hecho. Para él, todo está bien y solo fue un error. Qué gracioso, qué gran caradura. Nos viene con su floro barato. Ahora resulta que la culpable es Florcita porque no supo corregir un error que fue de él. Florcita, déjalo, échale tierrita”, precisó.

MOLESTA CON PRESENTADORES DE EN BOCA DE TODOS

A Magaly Medina no le gustó para nada las intervenciones de Maju Mantilla, Ricardo Rondón y Gino Pesaressi. Consideró que lejos de cuestionar a Néstor Villanueva por negar lo evidente, solo se dedicaron a “limpiarle la cara” en su programa.

“Maju con una candidez preguntando, como si no fuera una mujer que se ha casado. No tienes mucha inteligencia, pero la experiencia de la vida te da formas de entender la psicología humana. Porque para eso uno cumple años, para tener experiencias para aconsejar a otros, o darte cuenta cuando te están mintiendo en tu pelada cara ”, señaló indignada.

Sobre Ricardo Rondón, indicó: “Había otro hombre tratando de disculpar estas respuestas tan vagas, tan infantiles que tenía Néstor porque no quiere reconocer. Para él, lo que ha hecho es un error. Pero eso no es un error, faltar el respeto a tu matrimonio es una falta grave”.

¿QUÉ DIJO NÉSTOR VILLANUEVA?

En el set de En Boca de Todos, el cantante de cumbia rompió su silencio sobre Tessy Linda, quien mostró mensajes comprometedores que los dos intercambiaban desde el pasado mes de diciembre, cuando seguía en una relación amorosa con Flor Polo.

“Yo he conversado con muchas personas. En el tiempo que yo he vivido con mi aún esposa e hijos, no falté en ningún momento el respeto. De repente fue mi error conversar con personas que no me imaginé que iban a salir a contar esas cosas”, dijo el artista nacional.

Fue en ese momento que el conductor Ricardo Rondón le preguntó: “¿Niegas categóricamente y en televisión haberle fallado a tu esposa?”. Rápidamente, Néstor contestó: “Así es” y movió la cabeza en sentido afirmativo.

“Yo no he fallado a mi aún esposa en ningún momento. Sí, acepto que fue un error conversar con otras personas después de los problemas que vinieron en el mes de diciembre para adelante, pero yo no he fallado en ningún momento”, añadió muy seguro de sí mismo.

