Mañana se conmemora el primer año de pontificado del papa León XIV con misa y concierto en el norte de Perú

Chiclayo organiza celebraciones multitudinarias por el primer aniversario del pontificado de León XIV, el papa peruano. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Una multitud en Chiclayo se prepara para participar este viernes 8 de mayo en las celebraciones por el primer año de pontificado de León XIV, el papa peruano conocido antes como Robert Prevost. La jornada incluirá una misa solemne y un concierto musical en la Catedral de la ciudad norteña.

La Diócesis de Chiclayo tiene organizado un programa especial para marcar este aniversario. Las actividades comenzarán a las 14:30 con la llegada de doce imágenes y hermandades religiosas al atrio de la Catedral. Entre las imágenes confirmadas se encuentran San Martín de Tours de Reque, el Señor de los Milagros de Chiclayo y la Cruz del Chalpón de Olmos de Motupe.

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El evento continuará a las 15:00 con un encuentro artístico y cultural abierto a toda la ciudadanía en el parque principal de la ciudad. Participarán bandas de música de instituciones educativas y agrupaciones cristianas, ampliando el carácter festivo y comunitario de la celebración.

La Diócesis de Chiclayo reúne doce imágenes y hermandades religiosas en homenaje al papa León XIV en la Catedral local. (Vaticano)

Misa solemne

De acuerdo con el programa, el momento central será la misa de acción de gracias, programada para las 19:00 y presidida por el obispo de la diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdoba, acompañado por otros cuatro obispos de la macro región norte del país.

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La ceremonia contará con la asistencia de miles de fieles y la presencia confirmada del presidente de la República, José Balcázar, junto a ministros de Estado, según precisó el gerente regional de turismo de Lambayeque, Félix Mío.

Una vez concluida la misa, la agenda prevé un concierto musical en el atrio de la catedral, ampliando el homenaje a León XIV con expresiones de arte y devoción. El director de prensa de la Diócesis de Chiclayo, Fidel Purisaca, explicó en declaraciones a Exitosa que “todos estos homenajes se dan en este primer aniversario de la elección del papa León XIV, acá en Chiclayo”.

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El papa León XIV llega para la bendición de un mosaico de la virgen María y una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, el sábado 31 de enero de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

Con raíces en Chiclayo

La figura de Robert Prevost, ahora papa León XIV, mantiene un vínculo especial con la región de Lambayeque. Durante su paso por Chiclayo, Prevost se desempeñó como obispo y dejó una huella pastoral que muchos fieles recuerdan.

En los días previos al aniversario, se realizaron varias actividades conmemorativas, como una exposición fotográfica y la presentación de ornamentos utilizados por el exobispo, además de un conversatorio donde cuatro personas compartieron testimonios sobre su cercanía y labor en la diócesis.

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Daniel Tenorio, uno de los asistentes, expresó a Exitosa: “Todo Chiclayo debemos estar hoy día y mañana viernes a las siete de la noche aquí en nuestra Plaza de Armas para congratularnos todos y seguir rezando para que el Perú salga de todos los problemas que tiene actualmente”.

Posible visita papal

El sentimiento de orgullo y esperanza se extiende entre los fieles, quienes esperan que León XIV pueda visitar pronto el Perú. “Esto de aquí es como decirle: Papa, te estamos esperando. Sabemos el gran amor que tienes por nuestro país. Así que esperamos contarte muy pronto en la presencia aquí en el Perú”, declaró Tenorio durante la transmisión.

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Su mensaje, lejos de ser formal, tuvo un tono cálido y directo que reforzó su conexión con la población local. // Video: Difusión

Fidel Purisaca confirmó a Exitosa que el papa está al tanto de las celebraciones gracias a la comunicación mantenida a través del obispo local, aunque no se prevé un mensaje directo para Chiclayo en el corto plazo. “él se encuentra debidamente notificado y sigue muy de cerca estas actividades que se dan en su homenaje en este primer aniversario”, explicó Purisaca.

Organización y significado

La Diócesis de Chiclayo lidera la organización de los actos conmemorativos. Según relató el periodista David Chiruac en Exitosa, nunca antes se había reunido tal cantidad de hermandades e imágenes religiosas en la ciudad para rendir homenaje a un pontífice. Esta unión de comunidades, junto a la presencia de autoridades civiles y eclesiásticas, otorga un carácter histórico a la jornada.

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Emanuel, otro ciudadano entrevistado, resaltó la expectativa de los fieles: “Nosotros los peruanos somos muy querendones y lo vamos a recibir como una persona muy querida, pues porque acá, sobre todo en Chiclayo, ha tenido bastante, digamos, una buena gestión y la gente lo respeta y lo quiere bastante”.

Las celebraciones por el primer año de pontificado de León XIV no solo refuerzan el compromiso de los fieles con el legado del papa peruano, sino que también consolidan a Chiclayo como un punto de referencia para la fe católica y la unidad en el país.

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