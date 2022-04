Tessy Linda confirma que Néstor Villanueva salía con ella mientras lloraba en televisión por Florcita Polo

Tessy Linda confirma romance con Néstor Villanueva. (Foto: Instagram y Captura de América Tv)

Luego que Florcita Polo anunciara mediante un comunicado que su matrimonio con Néstor Villanueva había llegado a su fin, el cumbiambero apareció en diferentes programas de televisión asegurando que él todavía amaba a su esposa y que deseaba recuperar su familia.

Sin embargo, de acuerdo a la bailarina Tessy Linda, durante el tiempo que el cantante de cumbia aparecía en televisión buscando reconciliarse con su aún esposa, ella recibía mensajes de Néstor diciéndole que la quería y que iba a luchar por el romance que estaban iniciando.

Al ser cuestionada por Magaly Medina, la bailarina señaló que esto sucedió en el mes de febrero y que en todo momento el cumbiambero le decía que estaba separado y que no tenía intenciones de volver con Florcita Polo.

Además, ella precisó que en ese momento le creyó debido a que se conocen de años. “ Néstor es un tipo muy educado sabe convencer a las personas, no me victimizo ni nada porque también cometí un error no debí creerle ”, manifestó.

En la entrevista que tuvo en el programa Magaly Tv: La firme, Tessy Linda también mostró algunos mensajes de alto voltaje que compartía con Néstor Villanueva cuando estaban saliendo, en el que ella le pedía verse para darse un abrazo y se quede a dormir en la casa de su amiga.

En otro momento, la bailarina asumió que cometió un error al creer que todo lo que le dijo el cantante, esto sin imaginar que estaba afectando una familia y a Florcita Polo, quien en diferentes ocasiones salió llorando pidiendo que dejen de involucrarla con su aún esposo.

“ Yo estoy aquí para admitir que cometí un error; pero tengo los pantalones bien puestos para admitir que los cometí ”, indicó ante la presencia de Susy Díaz, quien también llegó al programa para realizar algunos comentarios al respecto.

Finalmente, Tessy Linda indicó que tomó la decisión de alejarse Néstor Villanueva cuando lo vió llorando en televisión diciendo que estaba dispuesto a recuperar a su familia.

“Me dejé llevar por ciertas cosas. Yo le creí lo que me decía por el tiempo que nos conocemos también. Siempre estaba solo. Siempre me llamaba. En un momento yo le creía que era verdad que estaba separado . Luego que él declaro que iba a recuperar su familia, ahí decidí alejarme”, sentenció.

Tessy Linda señaló que en algún momento creyó en las palabras de Néstor Villanueva, quien le dijo que solo y que no volvería con Florcita Polo.

¿CUÁNTO PASA DE PENSIÓN NÉSTOR VILLANUEVA A SUS HIJOS?

De acuerdo a Susy Díaz, Néstor Villanueva cumple con la manutención de sus pequeños, pero pasaría un monto bastante bajo de dinero, pues de acuerdo a la excongresista, en total solo le da 100 soles a la semana.

La exvedette también señaló que la posibilidad de una reconciliación entre el cantante y su hija Florcita queda totalmente descartado luego que se diera a conocer que le fue infiel en más de una ocasión, por lo que al cumbiambero le conviene firmar el divorcio por mutuo acuerdo.

SEGUIR LEYENDO: