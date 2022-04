‘Hablando Huevad...’ genera indignación por burlarse de los futbolistas con Síndrome de Down

Hablando Huevadas en el ojo de la tormenta una vez más. (Foto: Instagram)

Una vez más, Jorge Luna y Ricardo Mendoza se encuentran en el ojo de la tormenta. Los usuarios de Twitter se encargaron de viralizar un último video de los conductores de Hablando Huevadas, donde la dupla de burla se las personas con Sindrome de Down.

En el material, Luna se refiere a la Copa Mundial Futsal Down 2022, torneo donde compiten personas con Sindrome de Down, que confiesa no conocía. Sin embargo, mientras explicaba de lo que se trataba, no pudo evitar soltar su humor negro, siempre acompañado de Ricardo Mendoza.

“He visto mucha gente con camiseta de Perú, tenía una ligera sospecha. Me informé que había un partido de la selección peruana de Futsal de personas con Sindrome de Down, parece que Perú está en el Mundial. No estoy muy al tanto. No soy muy hincha del fútbol Down, no lo he seguido, no sé quiénes son sus estrellas, quienes son sus diferentes” , indicó Jorge Luna, causando la risa de los presentes.

Es ahí cuando interviene Ricardo: “Lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, que llegó con retraso”. Estas palabras generaron mayores carcajadas.

Sin embargo, ambos conductores se encargaron de resaltar que lo dijeron sin ninguna mala intención, afirmando que fue la interpretación del público.

LA REACCIONES EN LAS REDES SOCIALES

Estas palabras generaron la indignación de los usuarios de las redes sociales. A través de Twitter, no dudaron en expresar su desaprobación por la falta de respeto que muestran a las personas con Sindrome de Down.

“¿Qué fue, señores de “hablando huevadas”? ¿No aprenden? ¿Se la quieren dar de chistosos con sus bromas estúpidas? Creen que es “humor negro” burlarse de las personas con síndrome de down? ¿Por que el público que va a sus shows se ríe? Todo mal”, escribió un usuario que se encargó de viralizar el video.

“La existencia de esta clase de personajes y sus expresiones en público, demuestran lo podrido de nuestra sociedad, en ninguna parte del mundo 02 sujetos no pueden pasar 2 horas y insultando y burlándose de sus semejantes en pleno siglo XXI y todavía ganar dinero por eso...”, señaló otro, seguido de más indignados detractores.

Cabe indicar que no es la primera vez que una “broma” de parte de Hablando Huevadas causa indignación en las personas. Hace unos meses, Ricardo Mendoza tuvo que pedir disculpas por haberse burlado del caso de una niña que fue agredida sexualmente.

SOBRE LA COPA MUNDIAL FUTSAL DOWN 2022

La Copa Mundial Futsal Down 2022 culminó el pasado domingo 10 de abril con una emotiva ceremonia de clausura, en la que participaron el director ejecutivo de Legado, Federico Tong Hurtado; el presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), Marco Antonio Gamarra; la presidenta del Colectivo Down Perú, Gissely Alvarado Ramírez; entre otras autoridades nacionales e internacionales.

La contienda entre diferentes países fue en el Velódromo de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), donde el campeón Mundial fue Brasil.

“Hicimos posible que la sociedad voltee a mirar a las personas con síndrome de Down. El país se unió para alentar a cada uno de ellos y llevamos un mensaje de inclusión”, señaló, por su parte, la presidenta del Colectivo Down Perú, Gissely Alvarado Ramírez.

La próxima edición de la Copa Mundial Futsal Down se celebrará en Turquía en el 2024, en la que Perú buscará una vez más la victoria.

