La reacción de Diego Rebagliati a la opción de que Pedro Aquino vuelva a Sporting Cristal: “Algunos jugadores de la selección viven del Mundial 2018″

Diego Rebagliati habló sobre los mundialistas de la selección peruana del 2018. YouTube Satélite

El presente de Sporting Cristal en la Liga 1 2026 está lejos de las expectativas de su hinchada y dirigentes. Tras una reciente derrota ante Palmeiras en la Copa Libertadores, el club se ve obligado a considerar refuerzos de cara a la segunda parte del año.

Durante el programa Fútbol Satélite, Diego Rebagliati fue consultado por Óscar Del Portal sobre la posibilidad de que Pedro Aquino regrese a Sporting Cristal, una vez que finalice su préstamo en Alianza Lima a mitad de año. Su respuesta fue tajante: “Venimos hablando de los jugadores de la selección... A mí los jugadores de la selección me tienen un poco cansado”, expresó en primera instancia. El debate se centró entonces en el rendimiento actual de quienes fueron parte de la generación que disputó el Mundial 2018 y estuvo cerca de clasificar a la siguiente Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

El comentarista deportivo puntualizó que la evaluación debe centrarse en el estado actual del futbolista, no en su historia previa. “Cuando vuelvan a estar bien... Hay algunos que están bien hace rato, que nunca dejaron de estar bien. Pero hay otros que siguen viviendo de lo que pasó en el 2018 y en la campaña del 2022”, señaló.

El análisis de Rebagliati incluyó un repaso por aquellos que, a su juicio, mantienen su nivel y continuidad, como Pedro Gallese, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Marcos López, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, y Edison Flores, aunque advirtió que este último no atraviesa su mejor momento. También mencionó a Andy Polo, Paolo Guerrero y André Carrillo. Para el comentarista, el resto de los integrantes de aquella recordada selección parecen estar anclados en el pasado, sin mostrar progreso en la actualidad.

PUBLICIDAD

El técnico argentino explicó por qué no juega el volante peruano en Alianza Lima. (Modo Fútbol)

Según Diego Rebagliati, existe una tendencia entre algunos exseleccionados de “vivir de lo que pasó en esa época”, y puso en duda la motivación y profesionalismo de ciertos futbolistas. “No sé si todavía tienen ganas de seguir siendo futbolistas profesionales. De verdad, no porque salgan a jugar un domingo... no todos los que juegan de futbolistas profesionales son futbolistas profesionales 24/7, y son varios”, afirmó. Enfatizó que el hecho de haber disputado un Mundial no garantiza rendimiento sostenido: “¿Jugar un Mundial? No te alcanza para seguir jugando. Ramón Quiroga también jugó un Mundial y no puede jugar este fin de semana”.

La discusión televisiva también incluyó la intervención de Óscar Del Portal, quien argumentó que Pedro Aquino podría ser opción para Sporting Cristal “si estuviera bien”. En tanto, Julio Peña recordó que ya han pasado ocho años desde el Mundial, y que la memoria colectiva tiende a olvidar el paso del tiempo.

PUBLICIDAD

Pedro Aquino en un partido con Perú contra Francia, ante la marca de Antoine Griezmann y Paul Pogba. - créditos: REUTERS/Jason Cairnduff

El futuro de Pedro Aquino tras dejar Alianza Lima

Mientras se debate su posible vuelta a Sporting Cristal, el futuro inmediato de Pedro Aquino sigue vinculado a Alianza Lima. No obstante, es preciso recordar cuando el periodista Mr Peet. explicó que el préstamo del futbolista desde Santos Laguna fue acordado por una temporada, con condiciones específicas: los ‘blanquiazules’ asumen una parte del salario, mientras que los mexicanos cubren el resto.

El contrato establece que, tras el año de cesión, el conjunto ‘verdiblanco’ evaluará el rendimiento y estado físico del peruano para definir si se extiende el préstamo, se negocia una venta o se produce el retorno del jugador.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar, que el propio Aquino ha manifestado en varias ocasiones su deseo de regresar a Sporting Cristal, el club donde se formó y es hincha. Sin embargo, la directiva ‘rimense’, encabezada por Julio César Uribe, consideró que ese no era el momento, aunque le mantiene las puertas abiertas para el futuro. Cuando Alianza Lima se interesó formalmente, desde La Florida buscaron un contacto, pero el acuerdo ya estaba cerrado.