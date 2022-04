Jorge Luna y Ricardo Mendoza cuentan como recuperaron la cuenta de ‘Hablando Hueva...’ tras ser hackeada

Jorge Luna y Ricardo Mendoza dieron detalles del hackeo que sufrió Hablando Huevadas. (Foto: YouTube)

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se conectaron en vivo para contarle a todos sus seguidores mayores detalles del hackeo que sufrió su canal de YouTube Hablando Huevadas en horas de la tarde de este 18 de abril luego de la polémica que generaron tras burlarse de las personas con Síndrome de Down.

Como se recuerda, diversos cibernautas se sorprendieron y comenzaron a indicar que la cuenta de los comediantes, que ya tiene más de 1 millón de suscriptores, fue hackeada y reemplazada por una página llamada “Ethereum US” que transmitía una reunión donde dos personas están hablando de dinero virtual.

Fiel a su estilo y a través de otra cuenta de YouTube, los comediantes comenzaron a transmitir en directo para explicar cómo recuperaron la cuenta de Hablando Huevadas. Según comentó el actor de “Asu Mare” aún continúan trabajando para encontrar a los culpables.

“Nos tomó de sorpresa. Hemos tenido unas horas de conmoción (...) No hemos encontrado a los responsables todavía, sin embargo, seguimos trabajando para encontrar a los culpables”, dijo Ricardo Mendoza.

Asimismo, agradecieron a algunos youtubers que al aparecer los ayudaron a recuperar su canal y señalaron que ya tienen sospechas de quién habría sido la persona que hackeó Hablando Huevadas. “Tenemos indicios de las personas que pueden estar detrás de esa pantalla atacando el entretenimiento nacional”, señaló Luna.

“Aún no tenemos el control total del canal. Hay dos personas que todavía están dentro. No los podemos sacar todavía porque el sistema de recuperación de Google nos pide un último paso. Hemos completado 17 pasos en total con respecto a las preguntas de seguridad. Hemos mandado foto con el DNI y Pasaporte para demostrarle a Google que somos los dueños de dicho canal”, añadió el humorista peruano de 29 años.

Finalmente, pidió a sus fanáticos que se suscriban al canal de YouTube por el cual estaban transmitiendo, puesto que el último requisito que solicita Google es tener una cuenta de respaldo con gran cantidad de suscriptores.

“Google nos pide tener una cuenta secundaria que es esta (Espera CTM) y que tenga 250 mil suscriptores. Por ello, contamos con todo su apoyo“, contó Luna mientras aseguraba que acudiría a influencers para poder llegar a dicha cantidad.

En otro momento, Ricardo Mendoza dejó entrever que un trabajador de su equipo fue el responsable de lo sucedido. “Hay un traidor, un culpable. En un momento cuando se apagó la luz y nos levantamos, el canal estaba muerto. Así fue y hay alguien que, a pesar de mis advertencias, ignoró mi experiencia y lastimó a Hablando Huevadas”.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza cuentan como recuperaron la cuenta de ‘Hablando Huevadas'. VIDEO: YouTube

¿QUÉ PASÓ CON HABLANDO HUEVADAS Y LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN?

Los usuarios de Twitter se encargaron de viralizar último video de los conductores de Hablando Huevadas, donde la dupla se burla de los jugadores con Síndrome de Down que se encuentran participando en la Copa Mundial Futsal Down 2022 que se realiza en Lima.

En el material, confiesa no conocía sobre el torneo. Sin embargo, mientras explicaba de lo que se trataba, no pudo evitar soltar su humor negro, siempre acompañado de Ricardo Mendoza.

“He visto mucha gente con camiseta de Perú, tenía una ligera sospecha. Me informé que había un partido de la selección peruana de Futsal de personas con Síndrome de Down, parece que Perú está en el Mundial. No estoy muy al tanto. No soy muy hincha del fútbol Down, no lo he seguido, no sé quiénes son sus estrellas, quienes son sus diferentes”, indicó Jorge Luna, causando la risa de los presentes.

Es ahí cuando interviene Ricardo: “Lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, que llegó con retraso”. Estas palabras generaron mayores carcajadas.

Sin embargo, ambos conductores se encargaron de resaltar que lo dijeron sin ninguna mala intención, afirmando que fue la interpretación del público.

Conductores generan indignación por burlarse de las personas con Síndrome de Down. (Video: Twitter)

SEGUIR LEYENDO