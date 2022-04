Magaly Medina se emociona con ganancia de Xoana González: “Cuando salga de la tele me voy a dedicar al OnlyFans”

Magaly Medina bromea a Xoana González y dice que incursionará en el OnlyFans. (Foto: Instagram)

La conductora Magaly Medina se mostró sorprendida con todo lo que viene ganando y de forma tan rápida Xoana González gracias al OnlyFans. Cabe recordar que la argentina ya va comprando un departamento, ha terminado de remodelar su casa en Argentina y ahora va a construir una casa de campo cerca a una laguna.

Al iniciar un enlace con la argentina, la conductora de TV no dudó en expresar su impresión y lanzó un comentario en son de broma. Como se sabe, Xoana es una de las figuras de TV que viene generando grandes ganancias gracias a esta plataforma.

¿MAGALY MEDINA INCURSIONARÁ EN EL ONLYFANS?

La periodista de Magaly TV La Firme bromeó con Xoana González al iniciar su entrevista. Sorprendida por las ganancias de la modelo, la animadora dijo: “Creo que cuando salga de la tele me voy a dedicar al OnlyFans” , soltando una gran carcajada. De inmediato, la gaucha mostró su emoción y le pidió una colaboración para su cuenta.

“Qué graciosa”, señaló la conductora de TV, quien no dejaba de reír. Dicho este comentario, Magaly Medina continuó con la presentación. “Estás haciendo un imperio. Tienes dos departamentos acá, tu casa en Buenos Aires. Ahora estás construyendo tu casita de campo frente a un lago”, describió Magaly Medina, quien le preguntó sobre las cifras que viene percibiendo gracias a esta plataforma.

¿CUÁNTO GANA XOANA GONZÁLEZ EN ONLIFANS?

La argentina fue consultada por cuánto serían sus ingresos gracias a esta plataforma. Sin embargo, ella prefirió no dar detalles al respecto por seguridad. “No me gusta hablar de números porque expone nuestra seguridad (…) Gracias a Dios desde que empezamos, es una cosa que se ha incrementado”, dijo.

En otro momento, fue consultada por si tenía problemas en cumplir algunos pedidos de sus seguidores. A lo que González indicó que, al contrario, pues le dan muchas ideas para crear nuevo material para su plataforma.

“No, al contrario, la gente nos pasa ideas y nos dice: “Me gustaría que hagan las películas de Disney, que representen esta (película)” Mucha cosa de Disney, hace poco él hizo de Aladino y yo de princesa de Disney. Ahora se está dejando la barba para hacer del naufrago y yo voy a ser la pelota Wilson”, contó entre risas.

XOANA GONZÁLEZ Y SU ÉXITO CON EL ONLYFANS

La modelo argentina vivió muchos años en Perú por motivos laborales. Sin embargo, encontró su mayor fuente de ingreso en el OnlyFans, siendo de lejos una de las que más gana, pues durante una entrevista con el programa de Magaly Medina, contó que llegó a comprarse su departamento gracias a esta actividad, en el distrito de Chorrillos, valorizado en S/ 250.000. La demás ganancia la ha invertido en remodelar su casa que tiene en Argentina.

Incluso, le dio la bienvenida a las demás modelos que se han sumado a esta ola, sin embargo, resaltó que no teme a la competencia, pues está segura que el contenido que ella brinda no lo encontrarán en otro lado. Cabe resaltar que ella y su esposo comparten material pornográfico en esta plataforma.

“Si podemos vivir del porno toda la vida, yo feliz, es el mejor trabajo del mundo, qué más quiero que vivir del porno toda la vida”, expresó la argentina en aquella ocasión. Actualmente la pareja radica en el país vecino.

