Promociones y ofertas falsas por el Día de la Madre en Perú serán sancionadas por Indecopi

Una mano señala el logo de Indecopi en un documento oficial, rodeado de folletos informativos, una calculadora y una tarjeta de crédito, con la página web de la institución visible en un portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha emitido una advertencia dirigida a empresas y consumidores ante el aumento de ventas por el Día de la Madre, que se celebrará este domingo 10 de mayo en Perú. La autoridad subrayó que las promociones y ofertas que se difundan en el marco de esta fecha deberán cumplir estrictamente con la Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo N.° 1044). Según Indecopi, la difusión de promociones falsas puede acarrear sanciones de hasta 700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 3 850 000.

En el contexto de la campaña comercial más relevante del mes, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (ST-CCD), órgano dependiente de Indecopi, intensifica sus acciones de supervisión a nivel nacional para verificar que las promociones publicitadas sean legítimas y que la información proporcionada a los consumidores sea clara y veraz.

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Las promociones falsas o incompletas pueden ser sancionadas

Indecopi informó que, en los últimos cuatro años, se han iniciado 139 investigaciones preliminares por presuntas infracciones relacionadas con la difusión de promociones de venta. Entre las prácticas observadas figuran la promoción de ofertas inexistentes, la omisión de la duración de la campaña, o la falta de información sobre la cantidad mínima de unidades disponibles.

Una mano señala el logo de Indecopi en un documento, rodeado de folletos comerciales, una calculadora, una tarjeta de crédito y una laptop con la web de la institución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recordaron que las promociones, descuentos o rebajas deben ser, por definición, excepcionales y temporales, y ofrecer condiciones más favorables para los consumidores respecto al precio regular. Además, es obligatorio señalar de manera clara la vigencia de la promoción, el número mínimo de productos o servicios ofrecidos y el precio final, el cual debe incluir todos los impuestos, comisiones u otros cargos adicionales.

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Normas para la correcta comunicación de promociones

Indecopi precisó que, al publicitar precios en dólares, las empresas deben indicar también el valor en soles y consignar el tipo de cambio aplicable al momento de la transacción. Si existen condiciones o restricciones en la promoción, estas deben ser comunicadas de forma visible y destacada en todos los anuncios, ya sea en plataformas digitales, medios impresos o cualquier otro canal de difusión.

El organismo aclaró que la omisión de estos requisitos constituye una infracción administrativa y puede dar lugar a la imposición de severas multas. De acuerdo con la normativa vigente, el incumplimiento reiterado o la reincidencia pueden agravar la sanción para los infractores.

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Clientes realizan compras en un concurrido centro comercial decorado con banners del Día de la Madre, mientras una pantalla muestra la proyección de ventas de S/ 3.500 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones a los consumidores para evitar fraudes

De cara al Día de la Madre, Indecopi recomendó a los consumidores verificar que el precio cobrado coincida con el anunciado o con el descuento ofrecido. Asimismo, instó a conservar el comprobante de pago y el material publicitario de la promoción, ya que estos documentos constituyen medios de prueba válidos ante eventuales reclamos o denuncias por publicidad engañosa.

El organismo recordó que, durante las campañas comerciales de alta demanda, como la presente semana, proliferan supuestas ofertas especiales para la adquisición de regalos, bienes o servicios dirigidos a las madres. Por ello, se enfatizó la importancia de que los usuarios estén atentos a posibles irregularidades y recurran a los canales oficiales de Indecopi ante cualquier duda o vulneración de sus derechos.

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El rol de Indecopi y el impacto de las sanciones

Indecopi reafirmó su compromiso con la protección de los consumidores y la defensa de la competencia leal en el mercado peruano. Desde la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, se realizan acciones permanentes de supervisión y fiscalización, especialmente durante fechas de alta actividad comercial como el Día de la Madre.

El organismo recalcó que la aplicación de multas de hasta S/ 3 850 000 busca disuadir a las empresas de incurrir en prácticas engañosas y garantizar que las promociones difundidas respondan fielmente a la realidad de la oferta, protegiendo así los intereses de la ciudadanía.

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