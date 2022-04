Néstor Villanueva niega infidelidad a Flor Polo con Tessy Linda: “No le he fallado en ningún momento”

Néstor Villanueva asegura que no cometió infidelidad cuando estuvo con Flor Polo. (Foto: Captura TV / Instagram)

Néstor Villanueva se presentó este 18 de abril en el set de En Boca de Todos para seguir hablando sobre sus problemas con su aún esposa Florcita Polo. Como se recuerda, la última polémica que protagonizó el cantante fue cuando la bailarina Tessy Linda afirmó que él le fue infiel a la hija de Susy Díaz con ella.

Asimismo, mostró mensajes comprometedores que los dos intercambiaban desde el pasado mes de diciembre y contó que ambos salían durante el tiempo que el cantante de cumbia aparecía en televisión buscando reconciliarse con su aún esposa. Si bien, en un comienzo Néstor Villanueva no quiso referirse a las acusaciones de la bailarina, este lunes rompió su silencio.

“Yo he conversado con muchas personas. En el tiempo que yo he vivido con mi aún esposa e hijos, no falté en ningún momento el respeto. De repente fue mi error conversar con personas que no me imaginé que iban a salir a contar esas cosas”, dijo el artista nacional.

Fue en ese momento que el conductor Ricardo Mendoza le preguntó: “¿Niegas categóricamente y en televisión haberle fallado a tu esposa?”. Rápidamente, Néstor dijo: “Así es” y movió la cabeza en sentido afirmativo.

“Yo no he fallado a mi aún esposa en ningún momento . Sí, acepto que fue un error conversar con otras personas después de los problemas que vinieron en el mes de diciembre para adelante, pero yo no he fallado en ningún momento“, añadió muy seguro se sí el ex de Florcita Polo.

En otro momento, Néstor se refirió a las conversaciones de WhatsApp y Facebook Messenger que Tessy Linda difundió en el programa Amor y Fuego donde se pudo leer que los dos estaban coordinando para verse en diferentes ocasiones sin que nadie se entere.

“Eso es totalmente falso, en ningún momento he buscado a nadie. Hemos tenido conversaciones, nos conocemos como 15 o 16 años. Hemos tenido una confianza tremenda. En ningún momento yo he faltado el respeto (...) Hay cosas que se están saliendo de la mano y se está especulando mucho“, indicó Néstor.

Finalmente, señaló que ya no se escribe con la denominada “Reina del tubo”. “Ya no me sigo escribiendo con ella. He preferido ser más cuidadoso con quién converso, con quien bromeo y a quien le escribo o respondo. Todo sale a la luz y por eso he preferido hacerle un pare a esto”.

Cabe resaltar que antes de pasar a otro tema, Ricardo Rondón le preguntó: “¿Le has sido infiel a Flor Polo si o no?“ y a lo que Néstor Villanueva respondió: “No” .

Néstor Villanueva niega infidelidad a Flor Polo con Tessy Linda. VIDEO: América TV

LA CONDICIÓN DE NÉSTOR VILLANUEVA PARA CONCILIAR CON FLOR POLO

Las cámaras de Magaly TV La Firme entrevistaron a Susy Díaz y se mostró completamente indignada al contar que Néstor Villanueva intentó poner algunas condiciones para poder conciliar y firmar el divorcio con Flor Polo Díaz. Según contó la exvedette al cantante de cumbia no le habría gustado que la hija de Augusto Polo Campos y sus hijos se hayan mudado al departamento que le alquiló a su amiga.

Esto debido a que Néstor iba constantemente a ver a sus dos primogénitos y a Flor Polo, lo que generaba que las cámaras de televisión estén fuera de su propiedad, causando preocupación y angustia en la misma Susy Díaz.

“(Néstor Villanueva) me dijo ‘Yo en la conciliación quiero decirle (a Florcita) que ya no viva ahí donde su amiga, debes traerla a vivir acá'. Yo le dije: ‘¿Perdón? acá es un hostal y vive mucha gente, un poco más y vas a poner en la conciliación que no use short’”, relató la rubia.

Néstor Villanueva puso condición a Flor Polo para conciliar. VIDEO: Magaly TV La Firme

