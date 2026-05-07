Antonio Rizola pide tomar medidas drásticas contra hinchas tras amenazas contra Aixa Vigil y otras voleibolistas: “Fue muy grave”

Antonio Rizola pide tomar medidas drásticas contra hinchas tras amenazas contra Aixa Vigil y otras voleibolistas.

Antonio Rizola expresó su preocupación ante la situación que atraviesa el vóley peruano. En los últimos días, Aixa Vigil recibió amenazas de muerte por parte de supuestos hinchas antes de la final entre la Universidad San Martín y Alianza Lima. El entrenador brasileño instó a tomar medidas al respecto.

En declaraciones difundidas por las redes sociales de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Rizola explicó que el error forma parte del deporte. “Lo que siempre pido a los aficionados es que entiendan que ellas son seres humanos, que pueden equivocarse, tener partidos buenos y partidos malos, y que estamos en un proceso. Hay que tener paciencia”.

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Rizola también hizo un llamado a la reflexión entre los seguidores. “Este año sufrimos mucho por amenazas de hinchas a jugadoras. Eso fue algo muy grave y, en mi opinión, los propios hinchas deben controlar esto y decirles a quienes se exaltan: ‘Vamos a respetar, no se puede comprometer a todos los demás y, sobre todo, a ellas, que se dedican, que están lejos de su familia para representar primero a su club y luego a su país’”.

Finalmente, el técnico brasileño dirigió un mensaje a la afición. “Sepan que todas aquí trabajan bien, con seriedad y respeto hacia ustedes. Las respetaremos siempre. Un abrazo a todos. No son promesas, es garantía de trabajo. Hasta dónde lleguemos es otra historia, pero vamos a trabajar duro”.

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El técnico brasileño se refirió a los recientes malos episodios que ponen en peligro a las deportistas peruanas. Créditos: FPV / Youtube.

La denuncia de Aixa Vigil

El caso de Aixa Vigil expuso la problemática de la violencia en el vóley peruano, que atraviesa una etapa de mayor popularidad con el auge de la Liga Peruana. Durante la última temporada ya se habían reportado mensajes hostiles contra deportistas, pero la denuncia de la deportista evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas.

La jugadora de la Universidad San Martín señaló que tanto ella como personas de su entorno recibieron amenazas a través de redes sociales, especialmente luego de dejar Alianza Lima y en la antesala de la final. “Esta ha sido la primera final que me he sentido tan abrumada por todo lo que me ha pasado a mí fuera de lo deportivo. Recibir amenazas a mi teléfono personal, que estén fastidiando a integrantes de mi familia, es algo que nunca había pasado y me ha preocupado un montón porque nunca me había sucedido eso”, afirmó para El Comercio.

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Aixa Vigil y el difícil momento que vivió en la previa de la final ante Alianza Lima, su exequipo. Crédito: Instagram Aixa Vigil.

Rizola explicó el plan con jugadoras de Alianza y San Martín

Por otro lado, Antonio Rizola detalló su estrategia con las jugadoras de Alianza Lima y Universidad San Martín, incluidas en la tercera lista de convocadas a la selección peruana de vóley. El objetivo es prepararlas para las próximas competencias internacionales confirmadas: la Copa América y el Campeonato Sudamericano.

“El campeonato de ellas finalizó el día 3. Vamos a darles dos semanas para descansar, para viajar, para hacer lo que necesiten con su familia y su tiempo. Como atletas de nivel internacional, se presentarán el día 18 para los entrenamientos. Ahora, ellas también tendrán dos semanas de descanso y empezamos el día 18 con evaluaciones físicas, médicas y nutricionales, para verificar la condición real de ellas en este momento y comenzar el trabajo gradual con miras a la Copa Sudamericana, que se disputará en Lima a fines de julio, en buenas condiciones”, detalló.

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Eso sí, dejó en claro que nadie tiene un lugar fijo en la selección. “La puerta nunca está cerrada para quien está fuera y la puerta nunca está cerrada para quien está dentro. En el momento en que alguien no produce lo que otras sí, si tengo certeza de que A es mejor que B, la B sale en cualquier momento. Ninguna tiene un lugar asegurado que no pueda perder. Lo que me importa es la calidad del trabajo y tengo certeza de que este año ellas estarán mejor preparadas que el año pasado”.

Antonio Rizola dio a conocer a las nuevas convocadas de la selección peruana de vóley.

Todas las convocadas por Antonio Rizola

- Aixa Vigil (San Martín)

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- Brenda Lobatón (San Martín)

- Esmeralda Sánchez (Alianza Lima)

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- Diana de la Peña (Alianza Lima)

- Flavia Montes (San Martín)

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- Maricarmen Guerrero (Alianza Lima)

- Ginna López (San Martín)

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- Pamela Cuya (San Martín)

- Angélica Aquino (San Martín)

- Sandra Ostos (Alianza Lima)

- Ysabella Sánchez (Alianza Lima)

- Alexandra Machado (Universitario de Deportes)

- Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano)

- Karla Ortiz (Universitario de Deportes)

- Daniela Muñoz (Universitario de Deportes)

- Lucia Magallanes (Universitario de Deportes)

- Anghela Barboza (Deportivo Géminis)

- Kiara Vicente (Deportivo Géminis)

- Estefany Mariñas (Deportivo Géminis)

- Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos)

- Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)

- Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)

- Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos)

- Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)

- Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)

- Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

- Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

- Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

- Camila Pineda (Deportivo Soan)

- Xina Cortez (Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Regatas Lima)

- Kiara Montes (Regatas Lima)

- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

- Nicole Johansson (Regatas Lima)

- Ingrid Herrada (Olva Latino)

- Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

- María José Rojas (Atlético Atenea)

- Saskya Silvano (Atlético Atenea)

- Thaisa McLeod (Atlético Atenea)