Karen Dejo es ampayada saliendo con dos hombres, pero ella asegura que está soltera: “No significan nada”

Karen Dejo es captada con saliendo con dos empresarios durante el feriado largo de Semana Santa. (Foto: Instagram / Captura)

Las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a la exchica reality Karen Dejo el último miércoles 13 de abril en una discoteca donde se le ve besando a un empresario de nombre César Rey de Castro. Sin embargo, los días viernes 15 y sábado 16 fue grabada con Christian Buhler, con quien fue vinculada semanas atrás.

Pese a que la modelo se encuentra alejada de la televisión, vuelve a estar en medio del ojo de la prensa al ser protagonista de los famosos ampay de Magaly Medina. En las imágenes que se difundieron este 18 de abril, se aprecia que la actriz estuvo con sus amigos en una discoteca en Barranco y luego se trasladaron, junto al joven de 38 años, a una fiesta privada.

Ambos se ven muy cariñosos abrazados y besándose en varias oportunidades. Luego, aproximadamente a las 6:11 de la mañana, él la deja en su casa. Posteriormente, graban a la exintegrante de Esto es Guerra en Chaclacayo el 16 de abril en una reunión con Christian Buhler.

En el material se puede ver que Karen Dejo se baja del mismo carro en el que después se sube el denominado “madurito”. Según detalla la reportera del programa, la también conductora y Buhler pasaron dos días juntos, regresando el sábado por la tarde a Lima.

Finalmente, el mismo día por la noche la exintegrante de ‘Combate’ se reunió con César Rey de Castro en una pequeña reunión para luego salir a pasear. Él le presta su casaca al mismo tiempo que le acaricia el rostro y le da un beso de despedida a altas horas de la madrugada.

KAREN DEJO ASEGURA QUE ESTÁ SOLTERA

Los denominados ‘Urracos’ fueron en busca de la influencer para consultarle sobre dichas imágenes y las presuntas “jugadas a doble cachete” que estaría haciendo. Karen Dejo aseguró que está soltera y que por culpa de Magaly TV La Firme no pudo concretar su relación con Christian Buhler.

“Intenté tener algo con una persona y las cosas no prosperaron por culpa de ustedes”, dijo Karen y a lo que la reportera le preguntó sobre su reunión en Chaclacayo. “Eso no tiene nada que ver (que hayan sido captados juntos), estamos entre amigos y sobre todo la amistad”.

Sus respuestas fueron cuestionadas por la periodista que se encontraba interrogándola y no dudó en decirle que tenía un vídeo de ella besándose con el empresario César Rey de Castro. Pese a mostrarse un poco nerviosa y sorprendida, Karen Dejo dejó en claro que no estaba en un romance con alguien. “No estoy con nadie. (El beso) no significa nada. Yo estoy sola y no tengo una relación con absolutamente nadie”.

Cabe resaltar que también fueron a entrevistar a Christian Buhler, pero él negó haber tenido algún encuentro con la actriz.

Karen Dejo es ampayada saliendo con dos hombres, pero ella asegura que está soltera. VIDEO: ATV

SEGUIR LEYENDO