Ezio Oliva, Yiddá Eslava, Génesis Tapia y más famosos que piden justicia para la niña ultrajada en Chiclayo

Figuras de la farándula que se indignaron con el caso de la niña de 3 años en Chiclayo. (Foto: Instagram)

El último miércoles 13 de abril se dio a conocer a nivel nacional que Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’, secuestró, torturó y violó a una menor de tres años en Chiclayo. Dentro de una viviendo en construcción, se halló a la niña dormida atada entre cartones en el suelo y atada de los pies.

Esta noticia indignó a miles de chiclayanos, quienes se reunieron en los exteriores de la Divincri esperando la salida del agresor para apedrearlo. Asimismo, en redes sociales se ha creado el #JusticiaParaDamaris, el cual se volvió tendencia y muchos usuarios exigen la pena de muerte para el agresor.

Tras el hecho, el Poder Judicial del distrito de José Leonardo Ortiz dictó nueve meses de prisión preventiva, acusándolo por los delitos de violación sexual y secuestro en agravio de una pequeña de solo tres años.

El hecho también ha generado que algunas figuras del espectáculo peruano utilicen sus cuentas de Instagram para pedir justicia y que caiga todo el peso de la ley al autor de los delitos. Con publicaciones e historias, varios personajes se pronunciaron e incluso, derramaron algunas lágrimas.

EZIO OLIVA

El cantante Ezio Oliva publicó el vídeo de la noticia en su cuenta oficial de Instagram y lo acompaño con un extenso mensaje donde expresaba toda su indignación al ver el terrible suceso. El artista comenzó disculpándose por las palabras que utilizaría para descargar su molestia contra el agresor y posteriormente, reflexionó que no se está haciendo lo suficiente como sociedad para cuidar de un menor.

“Y para ti, malnacido, espero que cuando llegues a la celda que te mereces te reciban con la misma violencia con la que recibiste a esta niña maravillosa que dios quiera pueda superar esta experiencia que no eligió vivir a sus 3 años de edad. Son esos momentos en donde sería lindo que la justicia pudiésemos tomarla con nuestras propias manos pero la realidad es que tenemos un sistema judicial que esperemos tome las más drásticas medidas en contra de este agresor”, se lee como parte de su descripción.

Foto: Instagram

YIDDÁ ESLAVA

Otras de las figuras de la farándula que no se quedó callada y pidió justicia para la pequeña de 3 años fue Yiddá Eslava, quien compartió con sus seguidores la foto del presunto agresor y otra de las personas pidiendo que lo encarcelen.

Además, agregó un extenso texto donde citó el artículo 173 donde se detalla que el delito de violación sexual tiene la pena de cadena perpetua, por lo que señaló que no se debe bajar la guardia hasta que el Poder Judicial condene con dicha pena al ‘Monstruo de Chiclayo’.

Foto: Instagram

GÉNESIS TAPIA

A través de sus historias de Instagram, Génesis Tapia se grabó para comentar sobre el caso y no pudo contener las lágrimas, pues comentó que se imaginaba a su propia hija en la misma situación. Asimismo, pidió que se haga justicia.

“La justicia tiene que ser implacable porque es verdad que la menor tiene 3 años, pero la ha destruido. Pido que se haga justicia en contra del sujeto Juan Antonio Enríquez García que violó a la menor de 3 años”, se le escucha decir a la abogada.

Génesis Tapia llora por el caso de la niña de 3 años ultrajada en Chiclayo. VIDEO: Instagram

KAREN SCHWARZ

La conductora de Yo Soy, Karen Schwarz se sumo a la lista de figuras de la farándula que alzaron su voz de protesta contra el abuso cometido a la niña de 3 años en Chiclayo. En su cuenta de Instagram compartió fotografías y un vídeo donde contaba su sentir al ver la noticia.

“Alzamos la voz por Damaris. Dolor, indignación, frustración, BASTA de tanta violencia. A nuestros niños y niñas no se les toca, no se les golpea, no se abusan, no se matan. Cadena perpetua para un monstruo como este sujeto. NUNCA MÁS NOS QUEDAREMOS EN SILENCIO”, escribió en su post.

Foto: Instagram

JOHANNA SAN MIGUEL

Johanna San Miguel se mostró indignada por la decisión del Poder Judicial al dictar tan solo 9 meses de prisión preventiva a Juan Antonio Enríquez García mientras espera su condena, que muchos esperan sea cadena perpetua.

“Ya no nos sorprende ni nos indignad, nos asquea. Cómo es posible que el Poder Judicial dicte 9 meses de prisión preventiva a un monstruo que ha raptado y violado a una niña de 3 años en Chiclayo. ¿Hasta cuándo?”, dijo molesta la conductora de Esto es Guerra.

Johanna San Miguel se indigna con el Poder Judicial. VIDEO: Instagram

NATALIE VÉRTIZ

La exreina de belleza no dudó en indignarse al igual que la mayoría de peruanos por el caso y pidió que el denominado ‘Monstruo de Chiclayo’ reciba la máxima condena.

“¡Qué asco este sujeto! No puedo con la indignación después de lo que le hizo a una pobre bebé inocente. Que pague todos los años por desgraciado. Justicia para Damaris”, escribió

Foto: Instagram

VALERY REVELLO

Valery Revello se grabó en sus historias de Instagram para dar a conocer su indignación sobre el caso. Según se puede escuchar, la modelo indicó que se siente muy afectada pues la menor abusada tiene la misma edad que su hija.

“Me parte el alma y me da una vergüenza este país porque nunca se hace justicia. Me indigna demasiado. He visto a mi hija ahí porque es igualita a ella. Lo tienen en la cárcel, pero qué pasa en Perú siempre, a una semana o un mes lo sueltan y ahí queda. Eso no puede posar, ya no”, dijo la modelo.

Valery Revello indignada por el caso de la niña de 3 años abusada sexualmente en Chiclayo. VIDEO: Instagram

SEGUIR LEYENDO