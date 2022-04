Karen Schwarz y Ezio Oliva celebraron los 5 años de su hija Antonia con esta exclusiva fiesta

Karen Schwarz y Ezio Oliva felices por el cumpleaños número 6 de su hija. (Foto: Instagram)

La conductora de televisión Karen Schwarz y el cantante Ezio Oliva utilizaron sus redes sociales para compartir los divertidos y emotivos momentos que vivieron en la celebración de cumpleaños número 5 de su primera hija Antonia.

A través de sus cuentas de Instagram, la feliz pareja publicó algunas fotografías y vídeos de la fiesta exclusiva que organizaron para sorprender a su primogénita que nació en el año 2017, fruto de su relación de poco más de 9 años.

Según se puede ver en las imágenes, ninguno de los dos escatimaron en las decoraciones y sorpresas para que su hija mayor pueda disfrutar al máximo sus cinco años de vida en compañía de sus seres queridos y amigos más cercanos.

Foto: Instagram

Pese a la coyuntura que vivió nuestro país hace menos de una semana, la exreina de belleza no quiso dejar de lado el cumpleaños de su pequeña. Todo parece indicar que contrataron un lugar campestre para que la fiesta se lleve a cabo al aire libre.

Asimismo, no dudaron en incluir animación infantil, juegos inflables, puestos de comida, una gran decoración con varias piñatas y diversos bocaditos. Incluso, tuvieron un fotógrafo personal para que capture los momentos especiales.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida. 5 añitos de puro amor. Llegaste a nuestras vidas a enseñarnos que no hay límites para amar, gracias por cada sonrisa y por ser una niña con tanta luz. Te amamos Antonia”, escribió la presentadora y el artista como descripción en su post en Instagram.

En menos de dos horas, la publicación ha logrado obtener más de 40 mil “Me encanta” y cientos de comentarios por parte de sus seguidores que envían sus saludos a la engreída de la familia Oliva Schwarz.

Cabe resaltar que Karen Schwarz y Ezio Oliva se mantienen informando a sus fans de sus actividades diarias tanto como figuras públicas así como padres, en donde no tienen problema en exponer en sus redes a sus dos menores hijas con quienes graban vídeos, historias en Instagram y se toman fotos.

KAREN SCHWARZ NO DESCARTA QUE SUS HIJAS PARTICIPEN EN EL MISS PERÚ

Karen Schwarz no descartó la idea de que en un futuro sus hijas participen en el Miss Perú La Pre. Tras las críticas que estuvo recibiendo la organización por presunto favoritismo tras el triunfo de Kyara Villanella, Alondra Huarac y Galea Barraza, debido a sus padres, la presentadora de televisión aseguró que apoyaría a sus primogénitas si deciden incursionar en la industria del modelaje cuando crezcan.

“Lo que me pueda gustar a mí no importa, es lo que quiera ella más adelante. Si mi hija me dice que quiere ser Miss, si quiere ser cantante o ingeniera o lo que fuera, la verdad es que yo la voy a apoyar”, comenzó diciendo la conductora de ‘Yo Soy’ ante la prensa.

“Hoy en día mi hija tiene 4 años, va a cumplir 5 (Antonia), la otra tiene 2 añitos (Cayetana), es muy pronto, pero igual, yo creo que así tengan 15 y si me volviesen a preguntar lo mismo, diría lo mismo. Ellas son dueñas de elegir su presente, su pasado y su futuro”, agregó.

