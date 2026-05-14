Federico Salazar le pide ‘vueltita’ a Valeria Piazza y provoca incómoda reacción en Verónica Linares

Un comentario de Federico Salazar a Valeria Piazza en un programa televisivo provocó una evidente reacción de incomodidad en Verónica Linares, generando revuelo en redes sociales. (Imagen generada con IA)

Durante el bloque matinal de América Espectáculos, Valeria Piazza animó el cierre de su segmento bailando el tema “Sol a Sol” de Salserín, buscando recrear la clásica “vueltita”.

A pesar de varios intentos fallidos al aire, la modelo no se rindió y siguió practicando el paso hasta que finalmente logró hacerlo correctamente. Sin embargo, justo en el momento en que consiguió completar la “vueltita”, la cámara cambió de plano y el programa cerró su transmisión, dando paso inmediato al informativo América Noticias para la etapa final.

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Cuando la señal regresó al estudio principal, Federico Salazar aprovechó la conexión en vivo para dirigirse a Piazza. Con tono desenfadado, comentó: “Ven para acá a hacer la vueltita. Justo haces la vueltita y se va la cámara, no vale pues la vueltita”.

La mirada de Verónica Linares no pasó desapercibida ante las palabras de su colega | TikTok

La frase sorprendió a todos en el set, en especial a Verónica Linares, quien mostró un gesto claro de incomodidad y desconcierto ante la inesperada invitación de su colega. Además mencionó que Piazza se había sonrojado ante lo sucedido. Incluso, el ambiente en el estudio reflejó el desconcierto, ya que quienes estaban detrás de cámaras también reaccionaron con sorpresa.

Este breve intercambio fue suficiente para captar la atención de la audiencia y de los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente compartieron el clip y comentaron tanto la actitud de Salazar como la reacción de Linares. El episodio quedó registrado como uno de los bloopers más llamativos de la jornada, sumando un momento espontáneo y curioso al cierre matinal de la televisión peruana.

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Federico Salazar le solicitó a Valeria Piazza que hiciera una "vueltita" en vivo, provocando una evidente incomodidad en Verónica Linares durante el programa.

Federico Salazar y Katia Condos anunciaron su separación a inicios de 2026

Federico Salazar y Katia Condos confirmaron su separación tras treinta años juntos y tres hijos. El anuncio se realizó mediante un comunicado difundido en redes sociales.

En el mensaje conjunto, la pareja afirmó: “Después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados”. Ambos destacaron que el respeto y el amor construido seguirán presentes, especialmente por sus hijos.

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El comunicado también incluyó una solicitud de privacidad. “Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad”, expresaron.

Katia Condos y Federico Salazar publican un comunicado en Instagram confirmando su separación tras tres décadas juntos.

Federico Salazar, en declaraciones posteriores, precisó que la separación no implica un divorcio legal. “No nos hemos divorciado, nos hemos separado”, aclaró el periodista. Por su parte, Katia Condos evitó hacer comentarios adicionales. Ante preguntas de la prensa, respondió: “Todo está en el comunicado. Gracias por el interés”.

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La noticia impactó al público, que durante años vio a la pareja como un referente de estabilidad. Ambos pidieron respeto y suspendieron los comentarios en la publicación original.

Meses después, se difundieron imágenes de Salazar en actitud cercana con otra persona. Katia Condos mantuvo su postura de no pronunciarse más allá del comunicado inicial. Salazar y Condos reiteraron su compromiso con el bienestar de sus hijos y el respeto mutuo, aun en la nueva etapa de sus vidas.

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