Perú

Federico Salazar le pide ‘vueltita’ a Valeria Piazza y provoca incómoda reacción en Verónica Linares

El intento de baile de Valeria Piazza terminó generando una reacción inesperada en el estudio de América Noticias y un blooper que no pasó desapercibido para la audiencia

Guardar
Google icon
Split screen mostrando a Federico Salazar gesticulando y Verónica Linares con expresión seria, con una imagen circular de Valeria Piazza sonriendo en el centro
Un comentario de Federico Salazar a Valeria Piazza en un programa televisivo provocó una evidente reacción de incomodidad en Verónica Linares, generando revuelo en redes sociales. (Imagen generada con IA)

Durante el bloque matinal de América Espectáculos, Valeria Piazza animó el cierre de su segmento bailando el tema “Sol a Sol” de Salserín, buscando recrear la clásica “vueltita”.

A pesar de varios intentos fallidos al aire, la modelo no se rindió y siguió practicando el paso hasta que finalmente logró hacerlo correctamente. Sin embargo, justo en el momento en que consiguió completar la “vueltita”, la cámara cambió de plano y el programa cerró su transmisión, dando paso inmediato al informativo América Noticias para la etapa final.

PUBLICIDAD

Cuando la señal regresó al estudio principal, Federico Salazar aprovechó la conexión en vivo para dirigirse a Piazza. Con tono desenfadado, comentó: “Ven para acá a hacer la vueltita. Justo haces la vueltita y se va la cámara, no vale pues la vueltita”.

La mirada de Verónica Linares no pasó desapercibida ante las palabras de su colega | TikTok

La frase sorprendió a todos en el set, en especial a Verónica Linares, quien mostró un gesto claro de incomodidad y desconcierto ante la inesperada invitación de su colega. Además mencionó que Piazza se había sonrojado ante lo sucedido. Incluso, el ambiente en el estudio reflejó el desconcierto, ya que quienes estaban detrás de cámaras también reaccionaron con sorpresa.

Este breve intercambio fue suficiente para captar la atención de la audiencia y de los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente compartieron el clip y comentaron tanto la actitud de Salazar como la reacción de Linares. El episodio quedó registrado como uno de los bloopers más llamativos de la jornada, sumando un momento espontáneo y curioso al cierre matinal de la televisión peruana.

PUBLICIDAD

Mujer con blusa floral y cabello castaño oscuro habla en un estudio de televisión. Al fondo, un gráfico de un globo y patrones rosados. Texto superpuesto se lee "¡PAREN TODO!"
Federico Salazar le solicitó a Valeria Piazza que hiciera una "vueltita" en vivo, provocando una evidente incomodidad en Verónica Linares durante el programa.

Federico Salazar y Katia Condos anunciaron su separación a inicios de 2026

Federico Salazar y Katia Condos confirmaron su separación tras treinta años juntos y tres hijos. El anuncio se realizó mediante un comunicado difundido en redes sociales.

En el mensaje conjunto, la pareja afirmó: “Después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados”. Ambos destacaron que el respeto y el amor construido seguirán presentes, especialmente por sus hijos.

El comunicado también incluyó una solicitud de privacidad. “Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad”, expresaron.

Publicación de Instagram mostrando un texto en español que anuncia la separación de Katia Condos y Federico Salazar. Incluye la interfaz de usuario
Katia Condos y Federico Salazar publican un comunicado en Instagram confirmando su separación tras tres décadas juntos.

Federico Salazar, en declaraciones posteriores, precisó que la separación no implica un divorcio legal. “No nos hemos divorciado, nos hemos separado”, aclaró el periodista. Por su parte, Katia Condos evitó hacer comentarios adicionales. Ante preguntas de la prensa, respondió: “Todo está en el comunicado. Gracias por el interés”.

La noticia impactó al público, que durante años vio a la pareja como un referente de estabilidad. Ambos pidieron respeto y suspendieron los comentarios en la publicación original.

Meses después, se difundieron imágenes de Salazar en actitud cercana con otra persona. Katia Condos mantuvo su postura de no pronunciarse más allá del comunicado inicial. Salazar y Condos reiteraron su compromiso con el bienestar de sus hijos y el respeto mutuo, aun en la nueva etapa de sus vidas.

Temas Relacionados

Federico SalazarVerónica LinaresValeria Piazzaperu-entretenimiento

Más Noticias

Milett Figueroa se quiebra y confiesa que Marcelo Tinelli le habría sido infiel: “No me gustan las mentiras ni las traiciones”

Modelo peruana se sinceró en ‘Amor y Fuego’ y reveló que terminó su relación con el conductor argentino por diferencias de valores y situaciones de deslealtad.

Milett Figueroa se quiebra y confiesa que Marcelo Tinelli le habría sido infiel: “No me gustan las mentiras ni las traiciones”

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

En ‘Amor y Fuego’, Marcelo envió un mensaje al hermano de Milett pidiendo a Mimi Alvarado, pareja de su primo, que deje de hablar de él y de la modelo peruana.

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Congreso rechaza interpelar al ministro de Defensa el asesinato de cinco jóvenes en Colcabamba

El ministro Amadeo Flores no será citado para dar detalles sobre el operativo que terminó en la muerte de jóvenes a bordo de un vehículo en Huancavelica

Congreso rechaza interpelar al ministro de Defensa el asesinato de cinco jóvenes en Colcabamba

Esta zona del Perú concentra casos de un inusual cáncer de hígado asociado a pesticidas, según estudio

Científicos detectaron patrones inusuales de cáncer de hígado en regiones rurales del país donde existe alta presión agrícola y exposición ambiental a agroquímicos

Esta zona del Perú concentra casos de un inusual cáncer de hígado asociado a pesticidas, según estudio

Intento de secuestro y asalto a empresaria en Lurín: extrabajadora sería autora intelectual, según PNP

La empresaria señaló que no es la primera vez que enfrenta un robo en su domicilio y que las circunstancias apuntarían a la participación de su excolaboradora. Sin embargo, no presentó una denuncia directa contra ella debido a su avanzado estado de embarazo

Intento de secuestro y asalto a empresaria en Lurín: extrabajadora sería autora intelectual, según PNP
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso rechaza interpelar al ministro de Defensa el asesinato de cinco jóvenes en Colcabamba

Congreso rechaza interpelar al ministro de Defensa el asesinato de cinco jóvenes en Colcabamba

JNE proclamará este domingo 17 los resultados de la primera vuelta: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían al balotaje

Elecciones 2026: canciller pide a peruanos en el exterior ser miembros de mesa y participar en la segunda vuelta

Resultados ONPE al 99.982% EN VIVO: Roberto Sánchez supera a López Aliaga y ya se define el segundo lugar

En los próximos días el PJ podría confirmar la sentencia contra María Caruajulca por omisión de funciones

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa se quiebra y confiesa que Marcelo Tinelli le habría sido infiel: “No me gustan las mentiras ni las traiciones”

Milett Figueroa se quiebra y confiesa que Marcelo Tinelli le habría sido infiel: “No me gustan las mentiras ni las traiciones”

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Edwin Aurora exige prueba de paternidad a su hijo Álvaro y le pide dejar de usar su apellido

Susan Villanueva en contra de romance de Melcochita con joven de 22 años: “No estoy de acuerdo por la edad”

Milett Figueroa se pronuncia sobre el romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: “Tiene derecho a rehacer su vida”

DEPORTES

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

Mafer Reyes y campeones de surf piden modificar ley para recibir apoyo de la empresa privada para Lima 2027 y Los Ángeles 2028

“Hablé con Christian Cueva y le seduce venir a Sport Boys”, la confesión de Carlos Desio sobre el ‘10′ de Juan Pablo II

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su exigencia: “No hay que desmerecer”