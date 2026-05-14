Perú

JNE proclamará este domingo 17 los resultados de la primera vuelta: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían al balotaje

Tribunal electoral fija como fecha máxima para que los JEE proclamen los resultados descentralizados este sábado 16. Magistrados revisarán dichas actas

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JNE anuncia que este domingo 17 de mayo se proclamarán los resultados electorales. JNE YouTube

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que este domingo 17 de mayo proclamará los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ahí se sabrá los candidatos que pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.

El Pleno del Tribunal electoral y el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, acordaron que este sábado 16 es la fecha máxima para que los Jurados Electorales Especiales proclamen los resultados descentralizados. De momento, 47 de 60 JEE ya han oficializado los resultados de sus respectivos distritos electorales. “Para garantizar la doble instancia, el JNE revisará las actas de proclamación”, anunció la secretaria general de la institución, Yessica Clavijo.

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“El domingo 17, el JNE proclamará los resultados de la elección presidencial. Acordaron además que se refuerce la publicidad de los locales de votación que se habilitarán para la segunda vuelta presidencial a nivel nacional e internacional, se realice una reunión de trabajo para una retroalimentación entre el JNE y Cancillería para encontrar oportunidades de mejora”, informó Clavijo.

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

Una vez que se proclamen los resultados de la elección presidencial y se sepa qué candidatos disputarán la segunda vuelta, la ONPE podrá realizar la respectiva prueba de color y comenzar a imprimir el material electoral.

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“También hemos acordado que las vamos a tener más seguido con la finalidad de mejorar cada paso que hemos vivido el 12 de abril reciente y poder tener un trabajo en equipo para que la ciudadanía pueda tener un buen servicio público electoral el próximo 7 de junio”, dijo el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

Por su parte, el presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que la institución “está trabajando sin pausa para dar cumplimiento a cada etapa del proceso electoral de manera oportuna, pero siempre con la serenidad, rigurosidad y responsabilidad que el país exige”.

Burneo señaló que el mismo día de la proclamación se dará a conocer quiénes integrarán el comité de expertos que “acompañará la evaluación a los sistemas del proceso electoral”.

Imagen Ilustrativa de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, y de fondo el mapa del Perú
Un electorado mayoritario que respaldó a candidatos eliminados podría inclinar la balanza en favor de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez en una elección marcada por la fragmentación geográfica y la dispersión del voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes pasarían a la segunda vuelta?

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irían a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el 99,97% de las actas contabilizadas. La candidata de Fuerza Popular obtuvo el primer lugar con 2.876.788 votos (17,18%), mientras que Sánchez quedó en segundo lugar con 2.014.068 votos (12,02%). El tercer puesto, muy cerca del segundo, lo ocupó Rafael López Aliaga con 1.993.765 votos (11,91%).

Renovación Popular desplegó un frente legal de múltiples flancos para intentar revertir los resultados de la primera vuelta que dejaron a su candidato, Rafael López Aliaga. Luego se promovieron distintas teorías de un supuesto fraude, como las denominadas mesas de la serie 900 mil, correspondiente a centros poblados.

López Aliaga presionó además al JNE para que no proclamara los resultados y convocara una auditoría internacional al proceso, una exigencia que habría alterado el calendario electoral y postergado la segunda vuelta del 7 de junio.

En paralelo, el alcalde Renzo Reggiardo presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.

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