“Hablé con Christian Cueva y le seduce venir a Sport Boys”, la confesión de Carlos Desio sobre el ‘10′ de Juan Pablo II

“Hablé con Christian Cueva y le seduce venir a Sport Boys”, la confesión de Carlos Desio por el ‘10′ de Juan Pablo II

Sport Boys atraviesa una temporada compleja en la Liga 1 2026, ocupando la antepenúltima posición en el Torneo Apertura. Al mando de Carlos Desio, el conjunto ‘rosado’ busca levantar cabeza y, aunque los resultados no acompañan, la dirigencia y el cuerpo técnico ya piensan en el Torneo Clausura y en la posibilidad de reforzar el plantel para afrontar el centenario del club en 2027. En este contexto, el nombre de Christian Cueva ha surgido como el principal objetivo de cara al próximo semestre.

El interés de la ‘misilera’ por sumar a ‘Aladino’ se potenció tras el reciente enfrentamiento ante Juan Pablo II, el equipo donde milita actualmente el mediocampista. Hace dos semanas, el ‘10′ fue figura en el empate 1-1 jugado en el Callao, anotando el gol de su equipo y dejando una grata impresión en los directivos del conjunto local, viendo en él la pieza clave para potenciar el juego ofensivo.

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Goles y resumen del empate entre los 'rosados' y 'auriblancos' en el Callao. (Video: L1 MAX)

Carlos Desio, técnico de Sport Boys, reconoció su deseo por incorporar a Christian Cueva en el próximo periodo de transferencias. “Uno tiene la intención de que venga. Hablé con el club para eso y a Christian por ahí le seduce venir”, señaló en diálogo con el programa Desvelados.

Para quienes se preguntan sobre el futuro del ‘Cholo’, el propio DT ha confirmado que ya iniciaron contactos para tentar al futbolista. “Yo hablé con Christian dos o tres veces y obviamente que uno lo quiere tentar para venir acá. Es una posibilidad muy buena si se puede llegar a dar. Sabemos de Christian la calidad que tiene, es un jugador diferente, de los últimos ‘10’ que quedan, es el clásico ‘10’ de buen juego, de buena claridad, de buen pase entre líneas”, explicó.

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Según el entrenador argentino, los temas familiares también pueden influir en la decisión del talentoso futbolista. “Yo sé de Christian esa necesidad de, más que nada por la familia, de los hijos, de donde él tiene esos problemas al estar lejos y ahora quiere estar un poco más cerca. Si se llega a dar la oportunidad, bienvenido sea porque vamos a tener un jugador de buen nivel”, añadió.

El DT argentino admitió charla con el volante de Juan Pablo II y no descarta sumarlo para el Torneo Clausura 2026. (Video: América TV / Desvelados)

La etapa de Christian Cueva en Cienciano con Carlos Desio

La relación entre Carlos Desio y Christian Cueva no es reciente. Durante el Torneo Apertura 2025 y la Copa Sudamericana, ambos coincidieron en Cienciano, donde el estratega logró sacar la mejor versión futbolística de Cueva de los últimos años. En esa etapa, el mediocampista se mostró como un conductor lúcido, aportando goles y asistencias que permitieron al equipo cusqueño tener un desempeño competitivo.

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El paso del menudo jugador por el ‘papá’ se recuerda por su protagonismo en partidos decisivos y la influencia positiva que ejerció en el vestuario. Bajo la conducción de Desio, el mediocampista recuperó confianza y protagonismo, lo que elevó su cotización en el mercado nacional e internacional. Este antecedente alimenta la ilusión de la hinchada porteña, que espera contar con su talento en la segunda parte del año.

Christian Cueva y Carlos Desio protagonizaron divertido momento en zona mixta tras triunfo ante Caracas FC por Copa Sudamericana 2025.

Christian Cueva sobre su retiro

A finales del año pasado, Christian Cueva fue claro respecto a su futuro profesional, reconociendo públicamente que atraviesa la última etapa de su carrera. “Ya estoy en la última etapa. Igual, la gente dice ‘34 años, estás joven’. Para la vida, sí. Pasa que para el fútbol ya no”, confesó para Exitosa Deportes.

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El nacido en Huamachuco reflexionó sobre el acelerado ritmo del fútbol actual y los cambios que ha experimentado el deporte en los últimos años. “El fútbol avanzó en un abrir y cerrar de ojos, pero con errores y aciertos, yo soy muy feliz de lo que he podido hacer”, sostuvo.