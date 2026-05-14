Perú

Aeropuerto Jorge Chávez es nominado como el mejor de Sudamérica en ‘World Travel Awards 2026’: ¿Cómo votar y hasta cuándo?

Rocío Espinoza, gerente de comunicaciones de LAP, explica los detalles de la nominación y cómo todos los ciudadanos pueden votar hasta una fecha límite

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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha recibido una nominación como el mejor aeródromo de Sudamérica en los ‘World Travel Awards 2026′, a menos de un año de la inauguración de su nueva infraestructura. La noticia fue confirmada por Lima Airport Partners (LAP), la empresa a cargo de su operación, que destacó el esfuerzo de miles de trabajadores y las mejoras implementadas en tecnología, atención y servicios.

La nominación abarca no solo la terminal aérea, sino también el hotel Costa del Sol y el salón VIP The Club LIM, ambos dentro del complejo. Estas postulaciones reflejan la calidad de la experiencia aeroportuaria, así como el trabajo para fortalecer la conectividad internacional bajo estándares globales.

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avion encima del aeropuerto jorge chávez
Dos nuevas rutas abrieron oficialmente esta semana en el Aeropuerto Jorge Chávez. No las detuvo el cobro de la TUUA por transferencia. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

En declaraciones a TV Perú, Rocío Espinoza, gerente de Comunicaciones de LAP, recordó que el Jorge Chávez ya obtuvo este galardón entre 2008 y 2013, aunque entonces el aeropuerto contaba con instalaciones menos modernas y limitadas por la congestión.

“Ahora, como bien dices, ya vamos a cumplir un año aquí y estamos nominados como mejor aeropuerto de Sudamérica. No solo el aeropuerto, sino también su salón VIP y el hotel que tenemos aquí”, señaló Espinoza.

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Uku & Kuki, la osa de anteojos y su osezno.
Uku & Kuki, la osa de anteojos y su osezno.

Tecnología y servicios: las claves de la nominación

Lima Airport Partners remarcó que la postulación reconoce la transformación tecnológica y operativa del aeropuerto. Treinta y cinco mil peruanos trabajan actualmente en el Jorge Chávez, según la gerente de Comunicaciones, y han contribuido a que los procesos sean más rápidos y ordenados, gracias a la incorporación de tecnología de última generación.

“Ahora los procesos son mucho más rápidos. Ya no te tienes que sacar la laptop, ya no te tienes que sacar las correas”, afirmó Espinoza en entrevista. El aeropuerto es el primero en Sudamérica que cuenta con controles de seguridad basados en tomógrafos que generan imágenes en 3D, lo que permite que los pasajeros no tengan que sacar dispositivos electrónicos ni objetos metálicos de sus equipajes.

Adicionalmente, la oferta gastronómica se ha ampliado con una selección de marcas nacionales, espacios temáticos y variedad de cocina peruana, buscando fortalecer la identidad cultural del país y ofrecer una experiencia integral a los viajeros.

personas embarcando vuelo en el nuevo aeropuerto del Jorge Chávez
Este año, desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez podrás viajar a nuevos destinos sin escalas. - Crédito LAP

¿Cómo votar y hasta cuándo?

Puedes emitir tu voto hasta el 12 de junio a través del portal oficial. Sigue los siguientes pasos:

  • Ingresar al enlace: https://www.worldtravelawards.com/vote
  • El proceso consiste en registrarse con un correo electrónico, verificar la cuenta y luego acceder a la sección de votaciones.
  • Luego debes elegir el ítem del principal aeropuerto de Sudamérica para que puedas visualizar el Aeropuerto Jorge Chávez (Lima)

El alcance de los World Travel Awards 2026 incluye al Perú y a varios de sus atractivos turísticos. Machu Picchu compite como Atracción turística líder de Sudamérica, mientras que el país figura entre los candidatos a Destino cultural líder y Destino culinario líder de la región.

El diseño del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez ha sido calificado como una estructura industrial, carente de identidad y sin un sentido de pertenencia. (Foto: Redes sociales)
El diseño del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez ha sido calificado como una estructura industrial, carente de identidad y sin un sentido de pertenencia. (Foto: Redes sociales)

Perú compite con estos aeropuertos

  • Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia
  • Aeropuerto Internacional de Brasilia, Brasil
  • Aeropuerto Internacional de Carrasco, Uruguay
  • Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Argentina
  • Aeropuerto de Floripa, Brasil
  • Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima, Perú
  • Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, Quito, Ecuador
  • RIOgaleão - Aeropuerto Internacional Tom Jobim, Brasil
  • Aeropuerto Internacional de Santiago, Chile

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