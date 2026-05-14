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Susan Villanueva en contra de romance de Melcochita con joven de 22 años: “No estoy de acuerdo por la edad”

La hija del sonero se conectó y frente a su padre, confesó su disconformidad con esta nueva relación. Pese a ello, aseguró que su padre sabe lo que hace

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En una imagen dividida, a la izquierda Melcochita y Susan Villanueva sonríen a la cámara, a la derecha Melcochita besa en la mejilla a una joven
Susan Villanueva posa con Melcochita (izquierda), mientras que en el lado derecho, el cómico besa a la joven de 22 años cuya relación ella desaprueba debido a la diferencia de edad.

La aparición pública de Melcochita junto a Heydi Amado, una joven de 22 años, generó reacciones inmediatas en el entorno familiar del reconocido sonero peruano. Susan Villanueva, hija del artista, manifestó en un enlace en vivo con ‘América Hoy’ su desacuerdo con la diferencia de edad entre su padre y la nueva pareja, aunque dejó claro que respeta las decisiones del músico.

“Estoy súper sorprendida, nos agarraron de sorpresa”, expresó Villanueva durante la transmisión, al relatar que la noticia del romance la tomó desprevenida. Según su testimonio, durante la reciente estadía de Melcochita en Estados Unidos, el propio artista le confesó que comenzaba a sentir algo por la joven que lo acompañaba como asistente.

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La hija del sonero recordó ese momento con humor, pero también con inquietud. “Me dijo que sentía algo por ella, le pregunté cuántos años tenía y casi me da el patatuz. Imagínate, yo voy a cumplir 54 años, le dije que tenga cuidado, que recién había salido de una relación fuerte, que espere”, compartió Villanueva.

La hija del sonero se conectó y frente a su padre, confesó su disconformidad con esta nueva relación. Pese a ello, aseguró que su padre sabe lo que hace | Instagram

El vínculo entre el artista y Heydi Amado no resulta nuevo para la familia. “Ella ha estado en la casa de mi papá, creo que más de dos años, mi papá en vez de decirme voy a tomar desayuno con mi mujer, me decía voy a tomar desayuno con la ojona”, relató entre risas Susan Villanueva, utilizando el apodo con el que su padre se refería a la joven.

La situación, aunque inesperada, fue tomada con algo de humor por parte de la familia. “Si Marlon Brando puede, Elizabeth Taylor puede, mi papá puede ser el Marlon Brando peruano”, agregó.

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Susan Villanueva respeta la decisión de su padre

Aunque expresó su desacuerdo, Villanueva subrayó que la última palabra corresponde a Melcochita. “No estoy de acuerdo por la edad, pero mi papá sabe lo que hace, está en sus cinco sentidos y yo quiero verlo feliz, si él está feliz, yo estoy feliz”, afirmó, dejando en claro que prioriza el bienestar y la autonomía del artista.

Melcochita, un hombre con un traje verde oscuro con flores naranjas, sonríe ampliamente junto a una mujer joven de cabello oscuro y chaqueta negra
El comediante Melcochita posa sonriente junto a su pareja, reafirmando su derecho a rehacer su vida y desestimando las críticas sobre su diferencia de edad.

Respecto a la relación con Heydi Amado, la hija del sonero reconoció que la joven mostró interés y dedicación por el bienestar de su padre. “Siempre son importantes los detalles, cuando él estaba acá ella lo llamaba para saber si había comido, si había tomado sus medicinas, si se había puesto las gotas en los ojos, ella sabía todo su itinerario”, puntualizó Susan Villanueva.

Hasta el momento, Melcochita y Heydi Amado continúan su relación, mientras la familia mantiene expectativas sobre cómo evolucionará este vínculo. La reacción de Susan Villanueva revela un equilibrio entre la preocupación generacional y el respeto por las decisiones personales del artista.

Melcochita responde sin filtros a Monserrat tras decir que usa la “pastillita azul”. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita responde sin filtros a Monserrat tras decir que usa la “pastillita azul”. Captura: Magaly TV La Firme.

Por otro lado, Monserrat Seminario, expareja de Melcochita se ha mostrado en contra de la nueva relación del padre de sus hijas. La mujer asegura que toda esta exposición mediática ha afectado a sus hijas y acusa al sonero de no importarle. Incluso ha puesto en tela de juicio el amor de la joven Heydi dejando entrever que solo estaría con él por interés.

Pese a ello, Pablo Villanueva ha decidido hacer oídos sordos a las palabras de su expareja y se ha mostrado pleno con su joven novia.

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