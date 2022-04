Johanna San Miguel sorprende al hablar de la enemistad que hay entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz

Johanna San Miguel habla de la enemistad entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. (Foto: América TV/ Instagram)

Aunque ninguno ha querido hablar a fondo respecto al tema, es sabido que la amistad entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz se ha visto resquebrajada desde los últimos años. Los querido Shushu y Pipi han sido la dupla perfecta durante mucho tiempo, sin embargo, hoy en día los conductores hacen noticia por su alejamiento. Johanna San Miguel fue consultada sobre este tema, y no dudó en confirmar esta enemistad.

La conductora de Esto es Guerra y Carlos Carlín fueron invitados al programa América Hoy, para hablar de su obra Hasta que la gente nos separe. Es justamente por este título que los animadores del espacio recordaron el alejamiento entre Renzo Schuller y Gian Piero, haciéndole la respectiva consulta a la exPataclaún. Como se recuerda, Díaz condujo el reality de América TV con la actriz.

Ante ello, Johanna trató de pasarle la pregunta a Carlon Carlín, indicando que él también los conoce. De inmediato, el actor respondió: “Conozco más a Renzo, Renzo en mi amigo”, dejando a San Miguel sola en este cuestionamiento.

“Yo la historia completa no la sé, porque cada uno tendría que dar su versión. No puedo dar una opinión sobre algo que no sé exactamente. Lo que sabemos es que están alejados. ¿Qué pasó? No se sabe”, dijo la artista tratando de no dar más detalles. Sin embargo, no dudó en decir que esta enemistad sí genera “bulla”.

“Eso si es buella, porque han estado juntos como 10 años”, acotó San Miguel.

ETHEL POZO DICE QUE SOLO TIENE LA VERSIÓN DE RENZO SCHULLER

Por su parte, Ethel Pozo, quien ha trabajado con Renzo Schuller en América Hoy, indicó que solo tiene la versión de su excompañero, por lo que tampoco podría opinar al respecto. “Tengo la parte de Renzo, no de Gian Piero”, dijo.

Brunella Horna no se quedó atrás y especuló que los conductores se habrían juntado para sanar heridas, a lo que Carlos Carlín respondió: “Creo que no ha habido (esa reunión)”. La rubia de inmediato le pidió a Johanna que llame a Gian Piero para hacerle la consulta. “Para que me mate, me mata”, contestó la conductora de Esto es Guerra.

Finalmente, Christian Domínguez señaló que nadie puede hablar del tema porque los protagonistas no lo habían autorizado. “Nos han pedido también que no digamos nada. Yo sí estoy arrugando (a contar) porque soy amigo de los dos”, dijo.

LAS RESPUESTAS DE RENZO SCHULLER Y GIAN PIERO DÍAZ

En una entrevista con Infobae, Gian Piero Díaz no fue esquivo como en otras ocasiones al hablar de su excompañero, indicando que no descarta volver a trabajar con él. “Después de la pandemia solo se me ocurre decir que todo puede suceder, uno no sabe lo que puede pasar y menos ahora”, dijo.

Incluso, señaló que sería “un golazo”, si Renzo entra a la conducción de Esto es Guerra, tal como se viene especulando. “Me parece que sería un golazo ver a Johanna y Renzo enfrentados defendiendo a sus equipos. Renzo conoce el formato a la perfección”, dijo.

Sin embargo, Renzo prefiere no hablar del tema. En una entrevista con Infobae, dio esta respuesta cuando se le preguntó por el actor y su incursión en Willax TV: “Yo siempre prefiero no tocar ciertos temas porque eso luego conlleva a otras cosas, lleva a las habladurías. Entonces, yo prefiero no hablar de ciertas cosas”.

