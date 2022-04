Miguel Hidalgo: expareja de Tilsa Lozano es captado en atrevidos besos con la ex de Abel Lobatón

Miguel Hidalgo es captado besando a descopnocida mujer. (Foto: Instaram/ ATV)

Hace unos días, Instarándula publicó unas imágenes donde Miguel Hidalgo, expareja de Tilsa Lozano, se luce con una mujer, a quien no duda en abrazar en besar mientras baila en una discoteca. ¿Muchos se preguntaban quién era el nuevo amor del padre de los hijos de la exconejita Playboy. Pues bien, este miércoles 14 de abril, el programa Magaly TV La Firme publicó un informe donde no solo muestra imágenes mucho más cercanas de este beso, sino que también da detalles de quién se trataría.

Según se ve en la nota, Miguel Hidalgo luce bastante cariñoso con esta desconocida mujer, a quien no duda en dar efusivos besos a vista y paciencia de todos, en una una salsoteca del distrito de La Victoria.

¿QUIÉN ES LA MUJER QUE BESA MIGUEL HIDALGO?

El programa de Magaly Medina indicó que la mujer que besa con tanta efusividad a Miguel Hidalgo es Luz Castillo, quien es muy asidua a las redes sociales, pues no duda en publicar lo que hace en el día y hasta sus rutinas de ejercicios. Sin embargo, no sería ajena a la farándula, pues ha sido pareja del exfutbolista Abel Lobatón. Y aunque señaló que no le gusta el espectáculo, es ella quien no dudaba en grabarse con el deportista y subirlo a sus redes.

El reportero de Magaly Medina se comunicó con la mencionada mujer después de salir a la luz estas imágenes con Miguel Hidalgo. Ella indicó que solo es amiga de la expareja de Tilsa Lozano, y solo se están conociendo.

“Somos amigos, nos estamos conociendo y mira yo no soy de la farándula, nada que ver. Yo prefiero mantenerme al margen. Nosotros nos estamos conociendo desde hace unos meses”, inició Luz Castillo, quien no dudó en repetir.

Como se recuerda, Miguel Hidalgo y Tilsa Lozano terminaron su relación en el 2018. Ambos tienen dos hijos y conservan una buena relación como padres. Mientras la exmodelo ya tiene planes de matrimonio con el boxeador Jackson Mora, su expareja ya cuenta con nueva ilusión.

Incluso, Lozano indicó que le gustaría invitar a su expareja, pues sus hijos estarían felices. Así lo indicó en marzo, durante una entrevista con En Boca de Todos. “En realidad lo hemos conversado, y yo por su puesto que lo invitaría, y lo puedo invitar. Ya lo he conversado con Jackson y él también invitaría a la mamá de su hijo. Me parece que siempre es más bonito llevar la fiesta en paz”, señaló Tilsa.

“Sí, sería bonito, por mis hijos sería lo más bonito”, acotó.

TILSA LOZANO NO DESCARTA UN TERCER HIJO

En este programa, Tilsa Lozano también fue consultada por si planea tener un tercer hijo, ella señaló que no lo descarta, sin embargo, no es un tema que le preocupe ahora. “No es un momento para pensar en eso. Se va a tener que conversar cuando ya estemos casados. Yo creo que uno nunca debe descartar nada, si el matrimonio funciona súper bien, y si a los dos nos provoca, ¿por qué no?”, indicó la modelo.

Asimismo, aclaró que Jackson Mora piensa igual que ella, pues es un tema que ya se ha conversado. “Es una posibilidad que está abierta, no es que digamos sí de todas maneras o que hayamos cerrado la puerta”, remarcó.

