Andy V: Abogado pedirá prisión efectiva para la expareja de Susy Díaz por presunto abuso sexual

Andy V continúa en el ojo de la tormenta tras ser acusado de violación sexual. (Foto: Instagram)

Luego que una joven con trastorno del desarrollo intelectual lo acusara hace unos meses de haber abusado sexualmente de ella, la situación se ha ido agravando para Andy V. La defensa legal señala que pedirá prisión preventiva para la mediática figura, esto con la finalidad de evitar algún intento de fuga mientras dura el proceso que busca hacer justicia a la denunciante.

Como se recuerda, hace dos meses, la expareja de Susy Díaz se vio envuelto en un escabroso caso, fue acusado de violación a una mujer de 30 años. Ante ello, el abogado de la parte acusadora no quita el dedo del renglón y se ha propuesta llegar hasta las últimas consecuenstas para que el delito no quede impune.

“Ella sí se acuerda lo que ha sucedido y eso es una prueba fehaciente, es un elemento más de convicción. Nosotros lo que vamos a pedir es la prisión preventiva, porque en su declaración él no ha demostrado ningún tipo de arraigo”, señaló Ysrael Castillo, abogado de la denunciante al programa Magaly TV La Firme.

Asimismo, señaló que después de presentar las pruebas a la Fiscalía, pedirán prisión peventiva para Andy V, para eliminar el riego de fuga del país.

“Terminando de presentar todos los elementos de convicción, vamos a solicitar la prisión preventiva por peligro de fuga porque él está expuesto a salir del paí s, y por obstaculización de la justicia porque se puede comunicar con los testigos para que cambien su versión”, señaló el letrado.

Cabe recordar que la familia de la denunciante contó que el hecho sucedió en la inauguración de un local en la playa San Antonio, al sur de Lima, donde también fue la polémica figura. El abogado contó que la mujer fue interceptada por su supuesto agresor cuando fue a los servicios higuiénicos. Hasta la fecha, Andy V niega lo sucedido.

En declaraciones recogidas por el programa de espectáculos Magaly TV La Firme, en el mes de febrero, Andy V afirmó que no tocó ‘a nadie’ y que las personas que hicieron la denuncia contra él, deberán demostrarlo.

El caso se encuentra en proceso de investigación por parte de las autoridades, quienes tomarán una decisión tras el resultados de las pruebas tomadas.

¿QUIÉN ES ANDY V?

Andrés Olano Castro, más conocido cómo Andy V, de 39 años, saltó a la fama al contraer matrimonio con la excongresista y actriz cómica Susy Díaz. Luego inició una relación sentimental con la periodista Lourdes Sacín y pasó por el recordado reality Bienvenida la Tarde de Latina.

Andy V ganó gran popularidad al unirse en matrimonio con Susy Díaz.

Desde que entró a la televisión, Andy V ha sido protagonista de escándalos, sin embargo, una denuncia de violación sexual son palabras mayores y tendrá que rendir cuentas a la justicia.

LA DENUNCIA

De acuerdo a las declaraciones de Julia, ahijada de Susy Díaz y la presunta víctima, Andy V abusó sexualmente de ella en la inauguración de un local en la playa San Antonio al sur de Lima.

“Ahí estaba a mi costado, me agarraba y me dio un beso en la boca. Yo quería soltarme y él no quería. Me seguía y de sus palabras decía. ‘Tenemos que besarnos los dos’”, relató la mujer para las cámaras de Magaly TV La Firme.

Según ella, luego le contó a sus tíos lo sucedido. Sus familiares, quienes están a cargo de ella, decidieron encarar a Andy V y le preguntaron directamente si había mantenido relaciones sexuales con la mujer.

“Es verdad, la pulsee y nos besamos. Sí es la verdad, tiene 30 años. Ella me habló, estaba suelta. Estuve con ella y punto. ¿Penetración? Sí, sí, hubo un poco, todo al ras”, se escucha en el audio.

Familiares de la supuesta víctima, quien es ahijada de Susy Díaz, presentaron más pruebas en contra de Andy V.

